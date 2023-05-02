Teknoloji her geçen gün daha da ileri gidiyor. Son birkaç yıldır ise giyilebilir teknoloji ürünleri daha da revaçta. Gerek TWS kulaklıklar olsun gerek akıllı saatler olsun giyilebilir teknoloji ürünleri artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu noktada akıllı saatler tarafında insanların akıllarında bazı sorular var. Nabız ve stres takibi yapabilen akıllı saatler neden tansiyon ölçemiyor, kan şekerine bakamıyor? Bu sorular kulağa mantıksız gelmese de mutlaka bir açıklaması vardır. Daha önce kordonu bir balon gibi şişerek tansiyon ölçebilen bir akıllı saat görmüştük. Geldiğimiz noktada bugün ise Oppo bu konuda yeni bir patent aldı. Oppo’nun aldığı patente göre akıllı saatler artık bilekten tansiyon ölçebilecek.

Tansiyon cihazının en büyük özelliği ek bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan bilek çevresini ölçebilmesi. Bu da devamlı olarak tansiyon ölçme ihtiyacı olan tansiyon hastaları için oldukça iyi bir özellik. Çünkü her daim bilekte durabilecek olan bu tansiyon aleti devamlı olarak tansiyon ölçebilir ve bir olumsuzluk durumunda bildirim gönderebilir.

Patent görseline dikkatli bakarsanız çok büyük bir ekran görünmüyor. Bu durum, cihazın yalnızca sağlık ölçümü amaçlı olabileceği ve standart bir akıllı saat gibi işlevlere sahip olmayabileceği izlenimini yaratıyor. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz çok erken. Belki de Oppo bu teknolojiyi mükemmelleştirecek ve gelecekte daha fazla cihaza entegre edecek.