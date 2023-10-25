Oppo A79 5G’nin ayrıntıları artık tamamen gün yüzüne çıktı. Cihazın özelliklerini ve görsellerini içeren özel bir sızıntı, Oppo A78 5G D’nin yerini alacak olan bu telefonun detaylarını sunuyor. Bu telefon ilk etapta Çin ve Hindistan pazarında da yakında satışa sunulacak.

Oppo A79 5G, düz bir çerçeve tasarımıyla gelecek ve Parlayan Yeşil ve Gizemli Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Arka kamera bölümü dikdörtgen şeklinde olacak ve kameralar paslanmaz çelik halkalara sahip olacak. Cihazın kalınlığı 7,9 mm ve ağırlığı 193 gram olacak.

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Telefon, 6,72 inç büyüklüğünde ve ortalanmış bir delik içeren bir ekranla gelecek. Bu LCD ekran, 2400 x 1080 piksel FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 680 nit tepe parlaklık seviyesi sunacak. Ekranın ekran-gövde oranı %91,4, kontrast oranı 1400:1 ve NTSC renk gamı kapsamı %96 olacak.

Oppo A79 5G, MediaTek Dimensity 6020 yonga seti tarafından desteklenecek. Bu yonga seti, 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla bir araya gelecek ve MicroSD kartlarını da destekleyecek. Muhtemelen microSD kart desteği 1 TB’a kadar olacak.

Kamera açısından, cihaz arka tarafında 50 MP Samsung JN1 birincil sensör ve 2 MP OmniVision OVO2B1B derinlik sensörü içeren bir çift kamera sistemine sahip olacak. Ön tarafta ise 8 MP OmniVision OVO8D selfie kamerası bulunacak.

Yazılım tarafında, telefon Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ön yükleme ile gelecek. Son olarak, 5.000mAh pil 33W kablolu şarj desteği ile donatılmış olacak.