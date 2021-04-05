Genel
OPPO A74 ve A74 5G modelleri tanıtıldı
Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, orta segment yeni telefonları OPPO A74 ve A74 5G modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonları olan A74 ve A74 5G modellerini duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip cihazlar; işlemci, kamera ve batarya gibi konularda birbirlerinden ayrılıyorlar.
OPPO A74 modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 60 Hz yenileme hızı vadeden bu telefon dokunmatik örnekleme hızı için 135 Hz’den 180 Hz’ye yükselen bir oyun modu sunuyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden alan OPPO A74; 6 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu ekranın altında tutan telefon 5000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca A74 modelinin ön kısmında 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
OPPO A74 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.43 inç – AMOLED – 60 Hz – Full HD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm)
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kamera: 48 Megapiksel geniş açılı – 2 Megapiksel makro – 2 Megapiksel derinlik sensörü
- İşletim Sistemi: Android 11 – ColorOS 11.1
- Batarya: 5,000 mAh – 33W hızlı şarj
- Fiyat: 255 dolar
OPPO A74 5G modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan IPS LCD bir ekran ile geliyor. Ayrıca 90 Hz yenileme hızı vadeden bu telefon, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve 405 ppi vaat ediyor.
Gücünü Qualcomm Snapdragon 480 işlemciden alan OPPO A74 5G; 6 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık bir depolama alanı var. Ayrıca parmak izi okuyucusunu cihazın yanında tutan telefon 5000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca A74 modelinin ön kısmında 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
OPPO A74 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.43 inç – IPS LCD – 90 Hz – 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480 5G (8 nm)
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 16 Megapiksel
- Arka Kamera: 48 Megapiksel geniş açılı – 8 Megapiksel ultra geniş açılı – 2 Megapiksel makro – 2 Megapiksel derinlik sensörü
- İşletim Sistemi: Android 11 – ColorOS 11.1
- Batarya: 5,000 mAh – 18W hızlı şarj
- Fiyat: 285 dolar
Son olarak Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzüyle çalışan akıllı telefonlardan A74 modeli yaklaşık 287 dolar, A74 5G modeli ise yaklaşık 285 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte söz konusu cihazların ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
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Akıllı Telefonlar
Enerjisi bitmeyenlerin yeni favorisi: realme C15
realme, ultra uzun pil ömrü sağlayacak özelliklerle donatılmış yenilikçi ürünleri sunmaya devam ediyor. 6000 mAh pil ve 18W hızlı şarj özelliklerinin bir arada kullanıldığı realme C15 markanın ‘Cesaret Et’ misyonunun en son örneği olarak yerini alıyor. 57 gün bekleme süresine sahip bu model Geometrik Gradyan Tasarım, 8 çekirdekli işlemci, iyi ekran-gövde oranına sahip 6,5 inç LCD Tam Ekran ve ultra geniş Dörtlü Kamera kurulum özelliklerini içinde barındırıyor.
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Dünyanın en büyük ilk 7 akıllı telefon üreticisinden biri olan ve 50 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan realme, gençleri en iyi anlayan ve genç kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alan bir marka olarak C Serisini sürekli yeniliyor ve geliştiriyor. Marka; pil ömrü, geniş ekran ve renkli tasarım gibi özelliklerle hazırladığı C Serisi ile tamamen gençleri hedef alıyor. realme C15 Vodafone raflarında yerini aldı. 230×12 ay olacak şekilde bekleyenleri ile buluşmaya hazır.
6000 mAh ile Ultra Uzun Pil Ömrü
6000 mAh ve 18W hızlı şarj özelliklerine sahip akıllı telefon C15 ile kullanıcılar 44 saat boyunca kesintisiz telefon görüşmesi yapabiliyor ve YouTube’da 26,8 saat video izleyebiliyor. Aynı zamanda telefonun bekleme süresi de 57 gün. Cihazın güç tasarrufu durumunda çalışabilmesine olanak tanıyan Süper Güç Tasarruf Modu (Super Power Saving Mode), altı ortak uygulama sayesinde telefonun temel işlevlerinin kullanılmaya devam edilmesini sağlıyor. Süper Güç Tasarrufu Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5’i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Cihaz, boşta olan arka plan uygulamalarının güç kullanımını azaltan APP Quick Freeze, telefonun sürekliliğini artırmak için bazı ekran efektlerini azaltan Ekran Pil Optimizasyonu (Screen Battery Optimization) ve telefonun daha düşük bir modda çalışmasına olanak tanıyan Uyku Bekleme Optimizasyonu (Sleep Standby Optimization) ile kullanıcılara en iyi pil ömrü deneyimini sunuyor.
Sertleştirilmiş yanmaz malzemeden üretilmiş arka kapağın yanında C15’in üzerinde cihazın termal durumunun otomatik olarak izlenebilmesine olanak tanıyan güç ve sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların günlük kullanımda pille alakalı oluşabilecek patlama ya da diğer kazalar konusunda endişe duymalarına gerek kalmıyor. Kullanıcılar, OTG veri kablosunu kullanarak C15 ile diğer akıllı telefonlarını ve bazı AIoT ürünlerini şarj edebiliyorlar.
Cihaz, büyük pile sahip olduğundan hızlı şarj özelliği ile de dikkat çekiyor. realme C15’te pili 30 dakikada %25 (yaklaşık 1500 MAh) şarj edebilen 18W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Süper Güç Tasarrufu Modu ile YouTube’da yaklaşık 8 saat video izlenebiliyor veya 10 saatin üzerinde telefon görüşmesi yapılabiliyor.
Çok yönlü kullanım için üstün kalite
Gençlerin enerjilerine ayak uydurabilecek nitelikte tasarlanan C15 görsel olarak da beklentileri karşılıyor. Cihaz, Martı Beyazı ve Marina Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Toz geçirmeyecek şekilde tasarlanan ekranın üst kısmında konumlanan hoparlör sayesinde toz kaynaklı tıkanmalar nedeniyle çağrı kalitesi etkilenmiyor. Dört köşesi güçlendirilen ekran, kırılma riskini etkili bir şekilde azaltıyor. realme C15’te kalıp parlatma, radyum oyma ve kumlama teknolojisi ile 3 farklı alanda çizgi açıları ile tasarlanmış. Arka kısımda bulunan çeşitli optik doku efektleri için de sektörün önde gelen Alman beş eksenli hassas radyum oyma teknolojisinin kullanıldığı ayna düzeyi parlatma işlemi, 300 dakikalık işlem sonrasında pürüzsüz dokulu bir yüzey oluşturuyor.
6,5 inç mini damla tasarımı ve yapay zeka destekli Dörtlü Kamera kurulumu
Gençler için özel olarak tasarlanan realme C15’in, genç kullanıcıların alışkanlıklarına uygun, estetik ve hızlı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Ana frekansı 2.3 GHz’ye ulaşan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 işlemci ile güçlü bir cihaz olan C15, günlük kullanılan uygulamalar ve oyunlar için kesintisiz bir deneyim sunuyor. Aynı anda 2 adet Nano Sim Kart ve 1 MicroSD kartın kullanılabildiği cihazın belleği maksimum 256 GB’a kadar MicroSD kart ile genişletilebiliyor ve daha fazla oyun, fotoğraf ve dosyanın kolayca saklanabilmesine olanak tanıyor. Arka tarafta konumlanan parmak izi sensörü ise kişisel bilgilerin korunmasını sağlıyor.
Cihaz, büyük pili sayesinde sürükleyici bir görsel deneyim sunan 6,5 inçlik geniş bir ekrana sahip. Klasik mini damla tasarımı sayesinde ekran/gövde oranı %88,7’ye ulaşıyor. Cihaz, internette gezinmeden fotoğrafları görüntülemeye ve YouTube’da video izlemeye kadar her zaman yeterli bir deneyim sunuyor.
Kmerasıyla da dikkat çeken C15, arka kısmındaki yapay zeka destekli 13 MP Dörtlü Kamera kurulumu, Super Nightscape Mode (Süper Gece Manzarası Modu), 119° Ultra Geniş Mod ve donanım düzeyinde bulanıklaştırma efekti sağlayan Portre Modu ile daha fazla çekim yöntemi sunuyor. Cihaz f/2.0 geniş diyafram açıklığına sahip olan 8 MP Selfie kamerasında hareketlerle yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme (Use Gesture To Take Photo), Yapay Zeka Güzellik (AI Beauty) ve 1080p Full HD video kaydı desteği sağlıyor.
Uzun pil ömrüne sahip C15; tasarımı, performansı, kameraları ve “6000 mAh pil ve 18W hızlı şarj” özellikleriyle trendleri takip eden akıllı telefon olarak öne çıkıyor. realme, tüketicilerin karşı karşıya kaldıkları akıllı telefon kullanımındaki en büyük sorunu çözen uzun pil ömrü ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve “Cesaret Et” konseptini geliştirmeye devam ediyor.
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro modelinin kamera özellikleri belli oldu!
Lenovo Legion 2 Pro modeli yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Oyuncu odaklı akıllı telefon, güçlü performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Her geçen gün yeni detayları ile bizleri karşılayan akıllı telefonun şimdi de kamera özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonun ön taraftaki özçekim kamerası seri için sıradan, akıllı telefon dünyası için ise sıra dışı bir yerde olacak. Ayrıca cihazın arka ana kamerası da ortaya çıktı.
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Lenovo Legion 2 Pro pop-up ön kamera ile geliyor!
Lenovo, oyun dünyasındaki yerini her alandan sağlamlaştırmak istiyor. PC piyasasında çok önemli bir yere sahip olan teknoloji devi, oyuncular için de ürettiği ürünler ile adından sıkça söz ettiriyor. Oyuncuların dikkatinde olmak isteyen firma, bilindiği üzere akıllı telefon piyasasında da oyuncu odaklı ürünler ile yer almakta. Legion serisi ile mobil oyun odaklı akıllı telefon üreten Lenovo, seriye yakında bir üye daha kazandıracak. Legion 2 Pro olarak adlandırılan akıllı telefon, üstün performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Günümüz akıllı telefonlarına nazaran daha oyun odaklı olduğu için yüksek performanslı bir şekilde piyasaya çıkan bu telefonlar, kimi zaman da ilginç tasarımları ile gündemde kalabiliyorlar. Geri sayıma geçilen akıllı telefon da sıra dışı ön kamera dizaynı ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin bir önceki Pro modelinde olduğu gibi, bu cihazda da ön kamera pop-up sistemine sahip olacak. Ayrıca bu pop-up sistemi alışagelmişin dışında, telefonun yan tarafında yer alacak. Hali hazırda piyasada birçok başarılı pop-up kameralı akıllı telefon bulunurken, Legion serisi dışında bu kamerayı yan tarafa yerleştiren herhangi bir firma ortaya çıkmadı. Firma bu tasarımı, oyuncuları rahat ettirmek için kullandıklarını açıkladı. Zira mobil oyun oynarken çoğunlukla yan tutulan akıllı telefonlarda kameralar kullanıcıların elleri yüzünden kapanıyordu. Yan tarafa yerleştirilen pop-up ön kamera sayesinde mobil oyunlar oynayan oyuncuların aynı anda yayın açmaları dahi mümkün olacak. Ön kamera 44 MP değerinde bizleri karşılayacak. Ayrıca kamera dört kanallı piksel birleştirme teknolojisi sayesinde 11 megapiksellik kare yakalana imkanına sahip olacak. Bununla birlikte firma Weibo üzerinden, akıllı telefon ile çekilen bazı özçekimleri paylaştı.
Lenovo Legion 2 Pro modelinin arka ana kamerası da belli oldu!
Ön kamerası ile iddialı bir tasarım ve performans sunmak isteyen Lenovo, arka kamerasında da ince eleyip sık dokumuşa benziyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon, OmniVision tarafından üretilen son model lenslere ana kamerasında yer verecek. OV64A sensörüne sahip olacak akıllı telefon, 64 MP değerinde olacak. Ön kameradakine benzer bir teknoloji kullanacak olan firma, arka kamerada da 16 megapiksellik kare yakalayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun arka kamerası, 4K 120 FPS video çekebilecek. Aynı şekilde 8K video çekme yeteneği de bulunan oyuncu odaklı akıllı telefon, bu videoları da 30 FPS olarak kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Oyuncu odaklı telefonlar arasında kamera konusunda da öne çıkmayı hedefleyen akıllı telefonun, diğer arka kameraları ile alakalı henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. Ancak görünüşe göre Lenovo, kamera konusunda kendine fazlasıyla güveniyor gibi.
Kamera bilgilerinin yanı sıra, akıllı telefon ile alakalı bazı soğutma iddiaları da kesinleşti. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonuna resmen sıvı soğutma sistemi kurmuş. Çift fanlı bir sistem geliştiren akıllı telefon üreticisi, fanlar arasında özel bir sıvıya yer vermiş. Bu sayede oyuncular ısınma sorunları ile karşılaşmadan oyun oynama imkanına sahip olacaklar. Her ne kadar sistem kulağa hoş gözükse de bazı eksilere sahip. Bu eksilerden en önemlisi ise ne yazık ki fiyat. Zira ortaya çıkan bilgilere göre Lenovo bu teknolojiyi çok da ucuza mal etmedi. Kesin rakamlar ortaya çıkmasa da cihazın fiyatının bu durumdan etkileneceği iddia ediliyor. Bununla birlikte firma soğutma sisteminin piyasadaki en iyi sistem olacağını iddia ediyor. Lenovo Legion 2 Pro modeli 8 Nisan tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri
- Ekran : 6.92 inç Full HD+ AMOLED 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888 Soc
- RAM: 12/16 GB
- Ön kamera: 44 MP pop-up
- Arkakamera:64 MP OV64A lens
- Depolama alanı: 128/256/512 GB
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj teknolojisi: 90W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C 3.2
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Genel
Valheim VR mod artık indirilebilir!
Valheim oyunu, oyuncuların ilgisini kaybetmeden yoluna devam ediyor. Çıktığı günden bu yana rekorları alt üst eden yapım, mod yapımcılarının da dikkatinden kaçmadı. Bugüne kadar birçok modun yapıldığı oyunda, şimdi de sanal gerçeklik modu oyuncuların beğenisine sunuldu. Hali hazırda birincil görüş açısından kusursuz bir şekilde çalışan oyuna, bir de VR modu eklendi. Mod henüz tam sürümüne kavuşmasa da ilk izlenimlerde pek bir hataya rastlanmadı.
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Mod yapımcıları Valheim için VR modu yaptı!
Oyun dünyasında her zaman büyük yapımlar öne çıkmıyor. AAA olarak adlandırılan büyük oyunlar, gerek reklam kampanyalı gerekse de harcanan para ile gündemin ilk sıralarında yer alsa da bazı “bağımsız” yapımlar aradan sıyrılmayı başarıyor. Kimi zaman küçük bir ekiple kimi zamanda tek bir kişi tarafından geliştirilen bu yapımlar, birçok açıdan büyük oyunları geride bırakmayı başarıyor. Bu oyunlar arasında yer alan Valheim da adından söz ettirmeye devam ediyor. Iron Gate Studio tarafından geliştirilen yapım, gerek teknik açıdan mükemmele yakın olması gerekse de dolu bir içeriğe sahip olması nedeniyle oyuncuların son dönemlerdeki gözdesi oldu. Oyun çıktığı günden bu yana oyuncu sayısını arttırarak yoluna devam ediyor. Çıkışından bu yana sadece iki ay geçen oyun, Steam’de de en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşmeyi başardı.
Açık dünyada hayatta kalma ve inşaat üzerine kurulu oyun mod yapımcılarının da dikkatini çekmeyi başardı. Hali hazırda birçok başarılı modu bünyesinde bulunduran oyun şimdi de çok konuşulacak bir eklenti ile gündeme geldi. Oynanış ile alakalı birçok mod çıkan oyuna şimdi de çok ilginç bir eklenti daha geldi. Bağımsız mod yapımcıları Valheim içine VR desteğini entegre etmeyi başardı. Henüz tam sürümüne kavuşmayan mod, oyuncuların beğenisini kazandı. Teknik açıdan akıcılığı sağlayan VR modu sayesinde artık sanal gerçeklik gözlüğünüzü kullanabileceksiniz. Normal şartlarda birincil kamera açısını ilave mod ile kullanabilen oyuncular, VR mod ile birlikte bu avantaja da sahip olabilecekler.
Valheim VR mod şu anlık hareket kontrol desteğine sahip değil!
An itibariyle indirmeye açık olan mod aslında tam olarak VR deneyimine hazır değil. Zira modun şu anki halinde hareket kontrol desteği bulunmamakta. Bununla birlikte sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olan oyuncular, klavye ve fare ile modu deneyimleyebilecekler. Hareket kontrol desteğinin de yakın zamanda mod içine dahil olması bekleniyor. Ayrıca mod yapımcıları, oyunculara küçük de bir uyarı yaptı. Valheim VR mod, ilave modlar ile aynı anda çalışmayabilir. VR desteğini kullanmak isteyen kullanıcıların, varsa diğer modları iptal etmeleri gerekiyor. Henüz deneysel bir çalışmadan öteye gitmeyen bu mod ile Viking diyarında ilginç bir deneyim yaşayabilirsiniz. VR modu oyun içerisinde yer alan kullanıcı arayüzleri ile de sıkıntısız çalışmakta. Oyuncular oyun içinde yer alan, listeleri, menüleri sorunsu bir şekilde kontrol etme imkanına sahip olacaklar.
Tüm bunların yanı sıra Valheim VR mod, çok oyunculu mod içinde sorunsuz çalışmakta. Yapımcılar, oyuncuların eklentiyi diledikleri oyun modu içerisinde kullanabileceklerini resmen duyurdu. Ancak bunu yaparken, oyun içi ayarlarından iki adet özelliğin kapanması gerekiyor. Grafik ayarlarında yer alan “anti- aliasing” ve “bloom” seçeneklerini kapatmayı unutmayın. Bunu yaptıktan sonra oyunu VR desteği ile, çok oyunculu modda oynayabilirsiniz. Modu yüklemek ve VR deneyimini yaşamak için indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca modun kaynak kodlarına da buradan ulaşabilirsiniz.
Valheim sistem gereksinimleri
Kısa bir sürede Steam‘de listelerin tepesine yükselen Valheim, teknik açıdan da mükemmel sayılabilecek bir durumda. Zira oyun, düşük sistemlerde de sorunsuz bir şekilde çalışabilmekte. Ayrıca PC‘niz içerisinde de fazla bir alan kaplamıyor. Çünkü oyun sadece 600 MB‘lık boyutu ile piyasaya çıktı. Uzun bir aradan sonra oyuncular kaliteli bir deneyimi “fazla yer kaplamayan” bir yapımla yaşayabildiler.
Minimum sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü (64-bit)
- İşlemci: 2.6 GHz Quad Core ve benzeri
- RAM: 8 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX950, AMD Radeon HD 7970 veya üstü
- Depolama alanı: 1 GB
Önerilen sistem gereksinimleri;
- İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü (64-bit)
- İşlemci: Intel i5 3 GHz veya Ryzen 5 3 GHz
- RAM: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce 1060, AMD Radeon Series RX580 veya üstü
- Depolama alanı: 1 GB
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