OPPO A74 ve A74 5G modelleri tanıtıldı

Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, orta segment yeni telefonları OPPO A74 ve A74 5G modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonları olan A74 ve A74 5G modellerini duyurdu. Pek çok ortak özelliğe sahip cihazlar; işlemci, kamera ve batarya gibi konularda birbirlerinden ayrılıyorlar.

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OPPO A74 modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 60 Hz yenileme hızı vadeden bu telefon dokunmatik örnekleme hızı için 135 Hz’den 180 Hz’ye yükselen bir oyun modu sunuyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden alan OPPO A74; 6 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu ekranın altında tutan telefon 5000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.

Telefonun arka kısmında ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca A74 modelinin ön kısmında 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.

OPPO A74 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç – AMOLED – 60 Hz – Full HD+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm)

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kamera: 48 Megapiksel geniş açılı – 2 Megapiksel makro – 2 Megapiksel derinlik sensörü

İşletim Sistemi: Android 11 – ColorOS 11.1

Batarya: 5,000 mAh – 33W hızlı şarj

Fiyat: 255 dolar

OPPO A74 5G modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan IPS LCD bir ekran ile geliyor. Ayrıca 90 Hz yenileme hızı vadeden bu telefon, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve 405 ppi vaat ediyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 480 işlemciden alan OPPO A74 5G; 6 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık bir depolama alanı var. Ayrıca parmak izi okuyucusunu cihazın yanında tutan telefon 5000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.

Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca A74 modelinin ön kısmında 16 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.

OPPO A74 5G modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç – IPS LCD – 90 Hz – 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480 5G (8 nm)

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kamera: 48 Megapiksel geniş açılı – 8 Megapiksel ultra geniş açılı – 2 Megapiksel makro – 2 Megapiksel derinlik sensörü

İşletim Sistemi: Android 11 – ColorOS 11.1

Batarya: 5,000 mAh – 18W hızlı şarj

Fiyat: 285 dolar

Son olarak Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzüyle çalışan akıllı telefonlardan A74 modeli yaklaşık 287 dolar, A74 5G modeli ise yaklaşık 285 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte söz konusu cihazların ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.