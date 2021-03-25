Oppo A74 5G modeli Geekbench’te görüntülendi!

Bağımsız bir marka haline gelen Honor, yeni cihazlarını duyurmaya devam ediyor. Honor V40 Lite kamerasıyla iddialı olmaya çalışırken, Tab 7 ise iş ve okul için sunuluyor.

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Honor V40 Lite ve Tab 7, orta seviye özellikler ile ortaya çıktı!

Markanın duyurduğu Honor V40 Lite, Huawei Nova 8 ile aynı tasarımı ve özellikleri paylaşıyor. Bunun nedeni olarak V40 serisinin Honor’un satışından önce hazır olması gösteriliyor. İki cihazın arasındaki tek fark ise tahmin edilebileceği üzere işlemci tarafında karşımıza çıkıyor.

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6.57 inçlik Full HD+ OLED ekran ile gelen telefon, 90 Hz tazeleme hızıyla dikkat çekiyor. Ayrıca çift taraftan kavisli ekranın altında optik parmak izi tarayıcı da unutulmamış. Gücünü MediaTek Dimensity 800U işlemciden alan Honor V40 Lite, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri barındırıyor. Bunun dışında microSD kart desteğinin yokluğu ise cihazdaki önemli eksikler arasında yer alıyor.

Dörtlü arka kamerada 64 MP çözünürlüklü ana kameraya 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. 32 MP’lik ön kamera ise ekrana ortalanmış şekilde konumlanıyor. 3.800 mAh’lik bir batarya taşıyan Honor V40 Lite, kutudan çıkan 66W hızlı şarj adaptörüyle güçlendiriliyor. Ayrıca Magic UI 4.0 arayüzü ise Android 10 işletim sistemiyle beraber geliyor. İlk etapta Çin’de satışa sunulacağı belirtilen telefonun depolama alanına göre 460 ve 506 dolar fiyat etiketi olduğunu belirtelim.

Honor Tab 7 özellikleri ve fiyatı

Honor Tab 7 ise ağırlıklı olarak iş ve eğitim odaklı kullanıcıları hedefliyor. 10.1 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan tablet, gücünü MediaTek Helio P22T işlemciden alıyor. 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı da performans tarafını tamamlıyor. Öte yandan microSD kart desteği ise hafıza kartına ihtiyaç duyan kullanıcıların yardımına koşuyor.

Honor Tab 7’de 5 megapiksel çözünürlüklü ön kameraya 2 megapiksel arka kamera eşlik ediyor. 5.100 mAh batarya ve Android 10 işletim sistemi de tabletin diğer özelliklerini oluşturuyor. Honor Tab 7’nin 64 GB depolamalı versiyonu 215 dolar, 128 GB depolamalı versiyonu ise 245 dolar olacak. Son olarak 128 GB’lık versiyonun LTE sürümünün ise 292 dolardan çıkış yapacağını belirtelim.