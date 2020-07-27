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Oppo A72 ve Oppo A91 kutusundan çıkıyor!
Oppo A72 ve Oppo A91 modelleri bugün ofisimize ulaştı. Bu videomuzda, iki cihazın da kutu içeriğine ve telefonun genel özelliklerine yakından bakıyoruz.
Oppo A72 neler sunuyor?
Beyaz, siyah, mor ve mavi gibi farklı renk seçenekleri olan cihaz hem arka yüzeyinde hem de yan çerçevelerinde polikarbon malzeme kullanıyor. Bizdeki inceleme örneği her ne kadar mor olarak geçse de, arka yüzeyde hem morun hem de yeşilin farklı tonları oldukça göz alıcı görünüyor.
6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel sunan telefonda Full HD+ çözünürlük yer alıyor. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 3 çizilmelere ve darbelere karşı koruma teknolojisi yer alıyor. Gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden alan modelde 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Kamera noktasında ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut.
Batarya noktasında ise 5000 mAh kapasiteli pille beraber 18W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Oppo A91 özellikleri
Bu modelde ise kırmızı, silyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile polikarbon malzeme tercihi devam ediyor. Ekran paneli ise 6.4 inç Super AMOLED ve yine Full HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Ancak ekranda Corning Gorilla Glass 5 koruması yer alıyor.
Gücünü MediaTek Helio P70 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sulunuyor. Kamerada ise benzer olarak 48 MP ana kamera, 8 MP derinlik, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta da yine 16 MP‘lik selfie kamerası devam ediyor.
4025 mAh batarya kapasitesi ile beraber telefon 20W‘lık hızlı şarj desteği sunuyor.
Dizüstü Bilgisayar
ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
ROG Zephyrus Duo 15 incelemesiyle karşınızdayız. Dünyada tek çift 4K ekrana sahip olan oyuncu laptopu konumundaki Zephyrus Duo 15, Asus’un ZenBook Duo ve ZenBook Pro Duo modelleri ardından oyunculara yönelik olarak tasarlandı.
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ÇİFT 4K EKRANLI OYUNCU LAPTOP’U! | ROG Zephyrus Duo 15 incelemesi
Gücünü Intel Core i9-10980HK işlemcisinden alan Zephyrus Duo 15, ekran kartı tarafında ise Nvidia GeForce RTX 2080 Super’den destek alıyor. En önemli yanı olan iki 4K ekrana sahip olan cihaz, gerçekten farklı bir oyuncu/yayıncı bilgisayarı konumunda. 15,6 inç 3840 x 2160 piksel 60 Hz bir panele sahip olan cihazın 1080p 300 Hz versiyonu da mevcut.
İkinci ekranına ROG ScreenPad+ adını veren Asus, bu ekranda da 14,1 inç boyutunda 3840 x 1100 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran yerleştirmiş. Bu ekranı rahatlıkla ikinci ekran gibi kullanabilir, yayın yaparken ya da yaratıcılık programlarında da panelleri alta alarak tek cihazda daha rahat bir kullanım sağlayabilirsiniz.
Cihazda ayrıca 32 GB boyutunda 3200 MHz hızında çalışan DDR4 bellekler bulunuyor. Bunu isterseniz 48 GB’a kadar yükseltebilirsiniz. 2,4 kg ağırlığında olan ve sadece 2 cm kalınlığındaki bu laptop gerçek manada bir mühendislik eseri. Hem ince, hem rakiplerine göre hafif, magnezyum kasa ile sağlam ve çift ekran deneyimi sunabilen ROG Zephyrus Duo 15, dünya üzerindeki en iyi gaming laptoplardan biri olurken tek farklı oyuncu laptopu konumunda da bulunuyor.
İyi seyirler…
Test
AYDOĞAN’A RTX’Lİ SİSTEM KURDUK! | RTX 2080 Super sistem toplama
Yıllardır teknoloji editörü olarak çalışan Aydoğan’a Nvidia GeForce RTX 2080 Super bir sistem kurduk. Asus ROG Türkiye ve Nvidia Türkiye’nin desteğiyle hazırladığımız sistemin detayları, toplama aşaması ve Minecraft RTX ile RTX testini bu videomuzda görebilirsiniz.
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AYDOĞAN’A RTX’Lİ SİSTEM KURDUK! | RTX 2080 Super sistem toplama
Sistem özellikleri;
– AMD Ryzen 7 3800x işlemci
– ASUS ROG Strix GeForce RTX2080 SUPER Advanced Edition ekran kartı
– ASUS ROG Strix X750-F Gaming anakart
– Corsair Vengeance Pro RGB 2 x 8 GB bellek
– Kingston KC2000 1 TB NVMe M.2 SSD
– Corsair Carbide Series SPEC-04 kasa
– ASUS ROG Strix 650W Gold Güç Kaynağı
Test sonuçları;
Geekbench 5.2.2: 1353 tek çekirdek – 9362 çoklu çekirdek
3D Mark Time Spy: 12746
Cinebench R15: 204 tekli – 2151 çoklu çekirdek
Cinebench R20: 502 tekli – 4845 çoklu çekirdek
Dizüstü Bilgisayar
Huawei Matebook X Pro (2020) inceleme – Çok hafif ama güçlü!
Huawei MateBook X Pro (2020) inceleme yazımızda, şirketin Matebook ailesinin ülkemizde yeni satışa çıkan tepe modeline yakından bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl gördüğümüz MateBook X Pro modelinin özellikle donanımsal anlamda yenilenen modeli, kolay taşınabilir ve güçlü bir dizüstü bilgisayar arayanlara hitap ediyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) kutu içeriği ve tasarım
Cihazın kutusundan, kolay taşınabilirliği destekleyen akıllı telefon adaptörlerinden biraz daha büyük boyutta diyebileceğimiz 65W gücünde bir adaptör çıkıyor. Bunun yanı sıra ekstra HDMI, VGA, USB Type-C ve USB Type-A girişi sunan dönüştürücü de kutuya konulmuş. Normalde ekstra para ödeyerek aldığınız bu adaptörün kutu içerisinden çıkması hoş bir detay. Yalnızca özellikle içerik üreten insanlar olarak, kart okuyucu da olsa tadından yenmezdi diye içimizden geçirdik.,
Ürünün tasarımına baktığımızda kolay taşınabilirlik esas alınmış. Zira dizüstü bilgisayar sadece 1.3 kg ağırlığında ve 14.6 mm kalınlığında. Yekpare metal kasa ile gelen Huawei MateBook X Pro (2020) modelinde, klavyenin içerisine gizlenmiş webcam çözümü devam ediyor. Bu sayede hem ekran kasa oranını daha iyi seviyelerde oluyor hem de gizlilik endişesi nedeniyle kamerayı bantlamak gibi işlemlere gerek kalmıyor. Yine önceki modelde gördüğümüz güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi sensörü bu modelde de yer alıyor. Çok hızlı okuma yapabilen bu sensör sayesinde şifre girmenize gerek kalmadan Windows’u uyandırabiliyorsunuz.
Arkadan aydınlatmalı bir klavye ile gelen modelde, hem klavye hem de touch pad deneyimi sorunsuz. Ayrıca klavyenin her iki yanına konumlandırılmış toplamda 4 adet hoparlör, dizüstü bilgisayarında film izleyen veya müzik dinleyen insanlar için oldukça güçlü ve temiz bir ses deneyimi sunuyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) ekran ve donanım özellikleri
13.9 inç ekran boyutunda %91 ekran kasa oranı sunan modelde 3000 x 2000 çözünürlük ve sRGB renk gamının %100’ü destekleniyor. Diğer Huawei dizüstü bilgisayar modellerinde gördüğümüz ekran renk sıcaklığı ve doygunluğu ayarları yine Windows’un içerisinde yer almakta. Ayrıca ekran parlaklığı da dışarıda çalışmak için oldukça yeterli.
Cihazın en önemli donanımsal iyileştirmesi işlemci ve GPU tarafında. Zira gücünü Intel Core i7-10510U işlemcisinden alan modelde grafik kartı tarafında NVIDIA GeForce MX250 yer alıyor. Yeni işlemci, 4 çekirdek 8 izlek yapısında ve 4.90 GHz’e kadar saat hızını çıkarabiliyor. Grafik kartının bu sefer GeForce MX250 olması ise, başta Photoshop ve Premiere gibi GPU gücüne de ihtiyaç duyulan programlar başta olmak üzere, belli başlı oyunları oynayabilmek adına da görev yapıyor.
Cihazda ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Bu SSD ile yaptığımız testlerde 3100 MB/S ve 3300 MB/s olmak üzere yazma okuma hızlarına ulaşabildik. Donanımsal anlamda gözümüze çarpan en büyük eksik Wi-Fi 6 desteği olmaması. Cihazda 802.11ac ile çift bant desteği yer alsa da, böylesi üst düzey bir modelde Wi-Fi 6 da olmalıydı.
Huawei’nin çoklu ekran teknolojisi ve ekosistem
Daha önce videosunu paylaştığımız üzere, Huawei’nin uyumlu akıllı telefonlarıyla gerçekleştirdiği “Multi-Screen Collabration” özelliği bu dizüstü bilgisayar modelinde de bulunuyor. Bu sayede Huawei Share etiketine akıllı telefonunuzu dokundurarak bağlantıyı sağlayabiliyor ve telefonunuzu dizüstü bilgisayarınızdan kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra cihazınızdaki fotoğraf, video veya dökümanları sürükle bırak yöntemiyle anında bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuzdaki bir yazıyı kopyalayıp, direkt olarak dizüstü bilgisayarınızdaki bir Word yazısına veya Powerpoint sunumuna yapıştırabilmek gibi ek avantajlar da mümkün.
Batarya ömrü ve şarj
Cihaz içerisindeki 56W batarya ile 13 saate varan bir video izleme ömrü sunuyor. Kendi deneyimlerimize göre, tam şarjlı haldeyken bir ofis gününü çok yük gerektiren işler yapmadığınız sürece çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca 65W adaptör ile cihazın şarj olduğunu da tekrar belirtelim.