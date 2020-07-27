Oppo A72 ve Oppo A91 kutusundan çıkıyor!

Oppo A72 ve Oppo A91 modelleri bugün ofisimize ulaştı. Bu videomuzda, iki cihazın da kutu içeriğine ve telefonun genel özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Oppo A72 neler sunuyor?

Beyaz, siyah, mor ve mavi gibi farklı renk seçenekleri olan cihaz hem arka yüzeyinde hem de yan çerçevelerinde polikarbon malzeme kullanıyor. Bizdeki inceleme örneği her ne kadar mor olarak geçse de, arka yüzeyde hem morun hem de yeşilin farklı tonları oldukça göz alıcı görünüyor.

6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel sunan telefonda Full HD+ çözünürlük yer alıyor. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 3 çizilmelere ve darbelere karşı koruma teknolojisi yer alıyor. Gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden alan modelde 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Kamera noktasında ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP‘lik bir selfie kamerası mevcut.

Batarya noktasında ise 5000 mAh kapasiteli pille beraber 18W hızlı şarj desteği sunuluyor.

Oppo A91 özellikleri

Bu modelde ise kırmızı, silyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile polikarbon malzeme tercihi devam ediyor. Ekran paneli ise 6.4 inç Super AMOLED ve yine Full HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Ancak ekranda Corning Gorilla Glass 5 koruması yer alıyor.

Gücünü MediaTek Helio P70 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sulunuyor. Kamerada ise benzer olarak 48 MP ana kamera, 8 MP derinlik, 2 MP B/W ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta da yine 16 MP‘lik selfie kamerası devam ediyor.

4025 mAh batarya kapasitesi ile beraber telefon 20W‘lık hızlı şarj desteği sunuyor.