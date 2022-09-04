Çinli teknoloji devi OPPO, yakında piyasaya süreceği OPPO A17 isimli akıllı telefonu için sertifika almaya başladı. A serisinin en yeni modeli olarak karşımıza çıkacak cihazın ilk olarak Hindistan ve daha sonrasında tüm dünyada satışa çıkacağını düşünüyoruz. Bugün alınan bilgilere göre ABD’nin FCC sertifika sitesinde tanıtılması yakın olan cihazın belgeleri görüntülendi. MySmartPrice tarafından hazırlanan bir rapora göre OPPO A17, CPH2477 model numarası ile resmi FCC sitesinde listelendi. Listede telefonun çeşitli teknik özellikleri de sızdırılmış oldu.

OPPO A17 Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Cihaz sadece FCC veri tabanında değil, GCF ve BIS isimli sertifika listelerinde de yakın zamanda görüldü. Listelere göre telefon, 5000mAh bataryaya sahip olacak ve 10W şarjı destekleyecek. Cihaz fabrika sürümleri ile Android 12 ile çalışacak. Aynı zamanda ColorOS 12 ara yüzü ile kullanıcılara sunulacak cihaz da, 2.4GHz ve 5.0GHz WiFi teknolojisi de olacak.

OPPO A17 ile ilgili ayrıntılar hala çok kısa. Tasarım ve teknik özellikleri ile ilgili haberlerin ilerde daha çok olacağını düşünüyoruz. Fakat yeni cihaz hakkında daha net fikir edinmek için eski model OPPO A16’ya bakabiliriz.

OPPO A16’nın Tüm Özellikleri

OPPO A16, HD+ çözünürlüklü ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6,52 inç LCD ekrana sahip. Cihazın kasasında 4GB LPDDR4x RAM ve 64G dahili depolama mevcut. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemciye borçlu A16, microSD kart yuvası ile de depolamasını modüler kılıyor.

Kamera tarafına gelince, cihazın arkasında 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ön tarafında 16 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Telefon aynı yeni modeli gibi 10W şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile destekleniyor.

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