OPPO A12s duyuruldu ve teknik özellikleri belli oldu!

OPPO yeni orta giriş seviye cihazı A12s için duyuruyu yaptı. Firmanın sosyal medya üzerinden duyurduğu cihazın teknik özellikleri de açıklandı.

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OPPO A12s teknik özellikleri belli oldu!

OPPO giriş seviye akıllı telefonları geliştirmeye devam ediyor. Nisan ayında A12‘yi duyuran firma, aynı cihazın yenilenmiş tasarıma sahip olan versiyonu A12s modelini Facebook üzerinden duyurdu. Teknik özellikleri de belli olan cihaz gücünü MediaTek yapımı Helio P35 işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB hafıza seçenekleri ile birlikte kullanıcılarını karşılayan cihaz, ilave hafıza kartı sayesinde 256 GB‘a yakın depolama imkanı sunuyor. Öte yandan cihazın 4230 mAh batarya kapasitesi bulunmakta.

Tasarım detayları da belli olan OPPO A12s, 6.2 inçlik LCD ekrana sahip. Ekranında damla çentik tasarımı tercih edilirken, ön kamera da 5 MP değerini almakta. Arka tarafta da iki kamera bulunan cihazda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Açık mavi ve açık gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip akıllı telefonun içerisinde ise Android 9 tabanlı ColorOS 6.1 bulunmakta. Fiyat performans olarak alt seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan A12s, Kamboçya ülkesinde 129 dolar fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Dünya geneli satış fiyatının da bu değere yakın olması bekleniyor. Bu nedenle ülkemiz sınırları içerisinde uygulanan yeni düzenlemeler bu cihazı da etkileyecek gibi gözüküyor