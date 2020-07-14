OPPO Reno 4 yeni görüntüleri ile ortaya çıktı!

OPPO yeni cihazı Reno 4 için çalışmalarını sürdürüyor. Orta seviyede konumlandırılan cihazın yeni görüntüleri ve birkaç sertifikası ortaya çıktı.

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OPPO Reno 4, NCC üzerinde listelendi!

OPPO yeni orta seviye cihazı Reno 4 ile kullanıcıların ve hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz ay Çin’de duyurduğu cihazları yakın bir zamanda piyasaya çıkarmayı planlıyor. Cihaza geçtiğimiz günlerde NCC tarafından sertifika verildiği öğrenildi. Öte yandan sertifikanın yanı sıra cihazın ilk görselleri de ortaya çıktı. Tasarım detayları ortaya çıkan cihaz, siyah rengi ile bizleri karşılıyor. Arka tarafta ise dört adet kamera kurulumu gözler önüne serilirken, son dönemde sıkça gördüğümüz büyük çaplı kameralar bu cihazda da yer almakta.

OPPO CPH2089 (Reno 4) with a unique texture at the back receives the NCC certification.#OPPO #OPPOReno4 #OPPOReno4Pro pic.twitter.com/di6Evu8riP — Mukul Sharma (@stufflistings) July 13, 2020

Cihazın tasarım detayları ve rengi belli olurken kutu içeriğinde yer alan kulaklık, şarj aleti gibi diğer ürünleri de görüntülendi. Teknik özellikleri bakımından orta seviyeye konumlandırılan cihaz, gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. 8 GB RAM ile bizleri karşılayan cihaz, 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. 6.43 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, ekran altı parmak izi okuyucusu ile bizleri karşılayacak. Siyah mavi ve mor renkleri ile piyasaya çıkması beklenen cihazın bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. Öte yandan akıllı telefonunun 370 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. Bakalım firma yeni cihazı ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.