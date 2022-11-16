Planlandığı gibi Oppo , Çin’de Oppo A1 Pro’yu resmi olarak piyasaya sürdü. Oppo A1 Pro A serisinin ilk Pro modeli.

Dizideki diğer telefonların aksine, bu telefon bazı premium özelliklerle geliyor. Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik ile birlikte sunduğu her şeye bir göz atalım.

Oppo A1 Pro Teknik Özellikleri

Oppo A1 Pro’nun en önemli özelliği ekranı. Cihaz, 6.7 inçlik delikli kavisli bir OLED ekrana sahip. Bu ekran FHD+ çözünürlük, 10 bit renk derinliği, 120 Hz yenileme hızı ve 950 nit tepe parlaklık seviyesi sunuyor.

Panel, 2160Hz PWM karartmayı ve 4096 parlaklık seviyesini destekliyor. Bunu yanı sıra bu ekran %93 ekran-gövde oranına sahip.

Telefonun ikinci öne çıkan özelliği ise kamerası. Cihaz 108 MP çözünürlükte bir ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte bir derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta, özçekimler ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Kaputun altında 5G destekli Snapdragon 695 yonga seti bulunuyor. Bunun yanı sıra cihaz LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolamaya ev sahipliği yapıyor. Cihazda 4800 mAh büyüklükte bir pil kullanılmış ve bu pil 67W hızlı şarjı da destekliyor.

Cihaz , Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile birlikte piyasaya sürüldü. Cihazda; ekran içi parmak izi sensörü, stereo hoparlör, MicroSD kart yuvası ve NFC özellikleri de bulunuyor.

Oppo A1 Pro Fiyatı

Oppo A1 Pro, Çin’de aşağıdaki fiyat etiketlerinden perakende satış yapacak.

8GB + 128GB – 1.799 Yen (254 Dolar)

8GB + 256GB – 1.999 Yen (282 Dolar)

12GB + 256GB – 2.299 Yen (325 Dolar)

Cihaz; Ay Deniz Siyahı, Şafak Altını ve Sabah Yağmuru Mavisi olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak.