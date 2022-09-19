Dünya ünlü teknoloji firması OPPO, bu hafta kuruluşunun 18. yılını kutladı. Şirketin bu tarihten itibaren çok daha kapsamlı çalışacağı düşünülüyor. Aktif kullanıcıları ile çok daha verimli bağlar kurmak isteyen Çinli dev, yeni sistemi OPPO Community’yi kurdu. Şirket ayrıca kutlama günü önemli çalışanlarının hayatlarını içeren bir belgesel de yayınladı.

OPPO, kurulduğu 2004 yılından bu yana, teknolojide inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Geliştirdiği teknolojilerde kullanıcı merkezli yaklaşıma bağlılığını sürdürüyor. Son birkaç yıl içinde büyük bir ekosistemin parçası haline gelen şirket artık kullanıcılarıyla daha aktif bir bağ kurmak istiyor.

OPPO Global Community, Şirketin Yeni Hizmeti Olacak

OPPO, 18’inci yaşını kutlarken kullanıcılarla olan bağlarını güçlendirmek ve sunduğu kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek için birtakım yeni hizmetler başlattı. Tüm kullanıcıların birbiri ve şirket ile bir ekosistem yaratmak amacı ile OPPO Global Community hayata geçirildi. Bu sistemde kullanıcı toplulukları bazı farklı programlar için görevler de alacak. Yeni sistem içerisinde erken ürün deneyimi adına OPPO Product Ambassadors Program, dünyanın her yerindeki kullanıcıların OPPO ürün ve teknolojilerini özgürce tartışabilecekleri O-Chat açık forumu ve ilham ve motivasyon kaynaklı hayat içerikleri için OPPO Lifesetter hizmletleri de bulunuyor.

OPPO Global Community, kullanıcılara ve teknoloji meraklılarına daha sezgisel ve kolay erişim sunarken şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiler ve güncellemeler sağlayacak. Aynı zamanda topluluk üyeleri cihazlar ve yazılımlar hakkındaki şikayetlerini direk şirketin teknik uzmanlarına iletebilecek. Ekosistem içinde bulanan forumlar sayesinde üyeler ürün ve hizmetler hakkında yorumlarını özgürce belirtebilecek. OPPO açısından topluluk, kullanıcılarla doğrudan iletişim kurmak, ürün ve hizmetler hakkında faydalı geri bildirimler almak ve dünya çapındaki kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için etkili bir kanal görevi de görecek.

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