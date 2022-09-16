OPPO, söz verdiği gibi Çin’de şirketin K serisindeki en son orta sınıf telefonu olan K10x‘i duyurdu. 120Hz yenileme hızına, 6.59 inç FHD+ LCD ekrana sahip. ön tarafta 16 megapiksel kamera bulunurken telefon, 12 GB RAM’e ve Snapdragon 695 işlemci ile beraber geliyor. Ayrıca telefon Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile beraber geliyor.

64 megapiksel arka kamerası, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamerası bulunuyor. Telefonun yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ve 67W hızlı şarj desteği ile 5000mAh pil kapasitesi ile beraber geliyor.

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OPPO K10x teknik özellikleri

120 Hz yenileme hızına sahip 6,59 inç (2412 x 1080 piksel) Full HD+ LCD ekran

Adreno 619L GPU’lu Sekiz Çekirdekli Snapdragon 695 8nm Mobil Platform (2.2GHz x 2+1.8GHz x 6 Kryo 560 CPU)

128 GB (UFS 2.2) depolama ile 6 GB LPDDR4X RAM / 256 GB (UFS 2.2) depolama ile 8 GB LPDDR4X RAM, microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

ColorOS 12.1 ile Android 12

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD) yuvası

f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64MP arka kamera, LED flaş, 2MP derinlik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

Yana monte parmak izi tarayıcı

3,5 mm ses jakı, Süper doğrusal hoparlör

Boyutlar: 164.3×75.6×8.5mm; Ağırlık: 195g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

67W SUPERVOOC Hızlı Şarjlı 5000mAh pil

Fiyatlandırma

OPPO K10x, Aurora ve Polar Black renkleriyle geliyor ve 8GB + 128GB için 1499 yuan (yaklaşık 213 Dolar), 8GB + için 1699 yuan (yaklaşık 242 Dolar), 12GB + 256GB için (yaklaşık 285 ABD Dolar).