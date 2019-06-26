Oppo, MeshTalk teknolojisini duyurdu

Günümüzde 5G‘nin avantajlarından bahsederken Oppo, başka bir soru soruyor, ya hücre bağlantısı , Wi-Fi ya da Bluetooth yoksa? MeshTalk teknolojisi, 3 kilometre içinde hücresel ağlar olmadan iletişim sağlıyor.

OPPO, MWC Shanghai 2019‘da bir başka yeniliğini olan “MeshTalk”u da tanıttı. Merkezi olmayan bir iletişim teknolojisi olarak nitelendirilen “MeshTalk”, cep telefonu şebekesi, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 kilometre mesafedeki OPPO cihazları arasında kısa mesajların, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramaların iletimini sağlıyor.

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Akıllı telefonlarımız, normalde hücresel bağlantı üzerinden kullanılmasının yanı sıra WiFi üzerinden de arama yapmamızı sağlıyor. Bununla birlikte olumsuz tarafı, bunu yapmak çok zor olmasa da, ya hücresel bir sinyale sahip olmamız ya da internete bağlı olmamız gerekiyor.

Oppo MeshTalk nasıl çalışır?

Telefonunuzun, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan cihazların birbirleriyle doğrudan konuşmasını sağlayacak özel bir yerel alan ağı oluşturabilmesidir. Bu durum, kullanıcıların birbirleriyle kısa sürede iletişim kurmasına izin veren telsiz sistemlerine benzer.

Oppo, 72 saatlik bir bekleme modu ile çalışabilecek şekilde tasarladı. Böylece acil bir durumda ve telefonunuzun gücü düşük olduğunda, hala kullanılabileceği anlamına gelir. Ayrıca şirketten, MeshTalk’un arkasında ne tür bir teknolojinin olduğunu veya onunla ilk telefonların piyasada ne zaman piyasaya sürüleceğini konusunda net bir açıklama gelmedi.