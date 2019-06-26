Tek kamera ile efsane fotoğraflar – Google Pixel 3a XL inceleme

Google Pixel 3a XL inceleme videomuzda, şirketin yeni çıkardığı modelin tüm özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım Google Pixel 3a XL inceleme sonrası bize neler sunmuş? Bu cihazı incelememiz için bize sağlayan Aycan Ay’a çok teşekkürler. Aycan’ın YouTube kanalı: https://hwp.to/2WJ3wFm

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Google Pixel 3a XL inceleme

Telefon ABD’de 479 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Renk seçenekleri ise siyah, beyaz ve morumsu olarak listeleniyor.

Tasarımsal açıdan oldukça sade bir cihaz olan Pixel 3a XL modelinde polikarbon bir kasa kullanılmış. Ayrıca ön taraftan baktığınızda son dönemin çentik modasına karşın geleneksel bir çerçeve tasarımını görüyoruz. Telefonda stereo hoparlör ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olması sevindirici. Ancak suya ve toza dayanıklılık bulunmuyor.

6 inç boyutlu 1080p FullHD+ çözünürlüklü OLED ekran sunan telefonda, parlaklık seviyesi maksimum 450 nit seviyesine çıkabiliyor. Bu da güneş ışığının altında sorun yaratabiliyor. Donanım bileşenlerinde Snapdragon 670 işlemcisiyle beraber 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Arttırılabilir hafıza desteğinin olmayışı bazı insanlar için 64 GB’ın yetersiz kalmasıyla sonuçlanabilir. Kamera konusunda epey iddialı olan telefonda, 12 MP’lik tek arka kamera yer alıyor. Bu kamerada OIS desteği ve F/1.8 diyafram desteği bulunuyor. Yazılım sayesinde tek kamera bile olsa portre modu ve yakınlaştırma kullanılabiliyor. Ayrıca gece çekimleri de oldukça başarılı. Video tarafında ise 4K 30 FPS video kaydı söz konusu. Titreşim engelleme oldukça başarılı çalışıyor.

Son olarak 3700 mAh batarya sunan cihazda 18W hızlı şarj desteği yer alıyor. Bu pille birlikte yoğun bir gün sonrası %20-30 civarında piliniz kalıyor ki, bu oldukça başarılı.