Opera, Apple’ın Avrupa Dijital Pazarlar Yasası (DMA) çerçevesinde iOS’taki tarayıcılar arasında rekabeti teşvik etme kararını kullanarak, iPhone kullanıcılarına Safari’ye alternatif bir yapay zeka destekli tarayıcı sunma planlarını açıkladı.

Bu strateji, Opera’nın iOS ekosistemi içinde inovasyon yapma ve kullanıcılara benzersiz bir yapay zeka destekli tarama deneyimi sunma amacını taşıyor. DMA’ya uygun yeni tarayıcı, Mart 2024 itibariyle tanıtılacak ve Opera’nın AI odaklı tarayıcı deneyimini iPhone ve iPad kullanıcılarına getirecek.

İlginizi Çekebilir: Google Chrome yapay zeka özellikleriyle güncellendi

Opera, 2023 yılı başından itibaren tarayıcı yapay zekası konusunda aktif bir şekilde çalışıyor. Aria tarayıcı AI’yı ürün yelpazesine eklerken, amiral gemisi masaüstü tarayıcısını AI merkezli Opera One olarak yeniden tasarladı. 2024 yılında Opera, bu yeniliği daha da geliştirerek kullanıcılarına üst düzey bir yapay zeka destekli tarayıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

NEW BROWSER FOR iOS INCOMING!

Our new AI-centric Opera One browser will be built on its own engine, celebrating the opening of iOS to alternative browser engines. pic.twitter.com/GQdohWmp5W

— Opera (@opera) January 26, 2024