Opera’nın Yeni Tarayıcısında WhatsApp, Messenger ve Telegram Var

Opera tarayıcı dünyasında rakiplerine göre daha az kullanıcı sayısına sahip olabilir ancak cesur bir şekilde kullanıcılara yenilikler sunuyor.

Opera şimdi de tarayıcısına mesajlaşma arayüzü sunuyor. Tarayıcının sağ tarafında yer alan bardan kullanıcılar WhatsApp’a Facebook Messenger’a ya da Telegram’a erişebiliyor. Buradan giriş yapan kullanıcılar anlık mesajlaşma uygulamalarına anında girebiliyor.

Bu özellik şirketin deneysel Neon tarayıcısında yer alıyor. Neon son zamanlarda gördüğümüz en garip tarayıcılardan bir tanesi. Neon’da şirketin Reborn kullanıcı arayüzü bulunuyor. Reborn’da renkli temaların yanında bir de karanlık mod bulunuyor.

Neon’un içinde kendi reklam engelleyici ve ücretsiz VPN bulunuyor. Diğer özellikler gibi bu yeni özellik de şimdilik deneme aşamasında. Ancak isteyen her kullanıcı uygulamayı indirerek kullanabiliyor.