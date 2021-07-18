Otomobil
OPEL MOKKA inceleme | Göreni bir daha baktıran SUV!
Opel Mokka değerlendirmesiyle karşınızdayız. Aydoğan’ın 32 km’da teslim alıp 1010 km’de teslim ettiği Mokka için görüşlerini ve deneyimlerini aktarıyor.
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OPEL MOKKA inceleme | Göreni bir daha baktıran SUV!
2021 modeliyle tamamıyla tarz değiştiren Opel Mokka, 1,2 litrelik turbo beslemeli motora sahip. Bu motor 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretirken, 8 kademeli EAT8 otomatik şanzıman ile geliyor.
Zengin donanımı ve Ultimate paketi ile incelemediğimiz cihazın detayları videomuzda!
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Otomobil
MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC İLE 1200 KM! | Elektikli Mercedes ile uzun yol keyfi!
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC ile İstanbul-Aydın-İstanbul yolculuğu yaptık. Bakalım bu güzel araç 1200 km süren toplam yolda ne kadar yakıyor?
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MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC İLE 1200 KM! | Elektikli Mercedes ile uzun yol keyfi!
Hardware Plus olarak bu sefer farklı bir video ile karşınızdayız. Mercedes-Benz Türkiye tarafından gönderilen test aracı EQC 400 4MATIC ile bir anda uzun yol yapmaya karar verdik. 400 km’ye varan menzili ile dikkat çeken Mercedes’in ilk elektrikli otomobili EQC’nin uzun yol testini gerçekleştirmiş olduk.
Electric Art paketi ve AMG dış tasarımı ile bize teslim edilen modelde iki aks üzerinde iki farklı elektrik motoru bulunuyor. 300 kW güç üreten araç beygir bazında 408 beygir güç ve 760 Nm tork üretebiliyor. 0’dan 100’e hızlanması 5,1 saniye ve 180 km maksimum hıza ulaşıyor.
80 kWh batarya ile gelen aracı DC ile 40 dakikada AC ile 9 saatte evdeki prizden ise 38 saatte %10’dan %80’e şarj edebilirsiniz. Fabrika verilerine göre 21,7 kWh enerji tüketimi yapan araç, çok yüksek hızda 30 kWh’a kadar çıkabiliyor.
Tabiki bir Mercedes-Benz aracından bahsettiğimiz için Keyless-Go, Air-Balance, DISTRONIC aktif takip, Pre-Safe sistemi gibi birçok sistem mevcut. Multibeam Led farlar ise akıllı bir şekilde yolda kimseyi rahatsız etmeden sizlere mükemmel bir görüş sağlıyor.
MBUX adını alan multimedya sistemi ise Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile geliyor. Aslında USB ya da Bluetooth ile telefonunuzu aktarabilir, dahili navigasyon ve AR özellikleri ile oldukça rahat bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Aydoğan’ın yaptığı 1200 km’lik yolculuğu bir vlog tadında izleyeceğiz. Bakalım Mercedes-Benz EQC ile yapılan uzun yolda neler sunuyor.
İyi seyirler…
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Otomobil
Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil üretecek
- Çinli arama motoru Baidu elektrikli otomobil yapacak. Şirketin ülkenin en büyük özel otomobil üreticilerinden Geely şirketinin yardımıyla elektrikli araba üreteceği öğrenildi. Geely, Volvo’nun ana şirketi olmasıyla dikkat çekiyor.
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Elektrikli araçlara bir Çinli oyuncu daha
Reuters’ın raporuna göre Baidu, elektrikli otomobil sektöründe boy gösterecek. Şirket bu alanda ne denli ciddi olduğunu Volvo üst markası olarak tanıdığımız Geely ile yaptığı iş birliğiyle bizlere gösteriyor. Yakın zamanda Çinli dev alışveriş şirketlerinden de benzer bir hamle görmüştük.
Baidu, günlük 189 milyon aktif kullanıcıya sahip bir arama motoru. Şirket global arama motoru pazarında %1’e yakın pazar payına sahip. Baidu’nun ulaşım sektörüne dalma tutkusu uzun süredir konuşuluyordu. Kendi kendine sürüş teknolojisi üzerinde yıllarca çalışmış ve bu alanda lider Çinli şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. VM Motor olarak bilinen elektrikli otomobil markasına birkaç yıl önce yatırım yapmasıyla da gündeme gelmişti.
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Baidu ve Geely iş birliğine yakından baktığımızda çoğunluk hissenin Baidu tarafında olacağına dair sızıntılar mevcut. Bu sayede gidişatın ne yönde seyredeceğine ünlü Çinli arama motoru şirketi Baidu karar verecek. Geely tarafına baktığımızda ise şirketin daha büyük hedefleri var gibi görünüyor. Zaten Volvo markasına sahip olan şirket aynı zamanda Mercedes–Benz ana şirketi Daimler ile de bir ortaklığa sahip. Aynı zamanda yolcu uçaklarından yüksek hızlı demiryollarına kadar farklı alanlarda yatırımları bulunmakta. Tüm bunlara ek olarak uydu ağlarına da yatırımı mevcut. Baidu ile kurduğu iş birliği sonucu ortaya piyasaya yön verecek bir ürün çıkması bekleniyor.
Şirketlerin son zamanlarda elektrikli araç sektörüne giriş yapmak istemelerinin sebebi Tesla’nın tüm dünyaya damga vurması gibi gözüküyor. Tesla özellikle yakın zamanda Çin’de kurduğu şarj istasyonları ile haberlerimize konu olmuştu. Geleceğin otomobillerinin elektrikli olacağını düşünen şirketler bu yönde yatırım yapmaya devam ediyor. Ülkemiz içinde önemli bir yere sahip olan elektrikli araçların en kısa sürede uygun fiyatla tüm dünyada yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.
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Otomobil
Tesla 2020 yılında yarım milyon adet elektrikli araba üretti!
Tesla 2020 yılında da kendisine hedef olarak belirlediği 500 bin araç üretme noktasına ulaştı. Asıl rakamlar 499.500 adet ürettiğini gösterse de hedefe oldukça yaklaştı. Şirket bir önceki yıl 509.737 araç üretmişti.
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Tesla, kendisine hedef olarak belirlediği sayılara ulaşmış gözüküyor. Pandemi dönemine rağmen şirket gerek araç üretimi konusunda gerekse şarj istasyonları yatırımlarıyla kriz dönemini fırsata çeviriyor gibi gözüküyor.
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Tesla pandemi dönemini fırsata çeviren şirketler arasında
Üretilen arabalara baktığımızda çoğunluğun daha uygun fiyatlı diyebileceğimiz Model 3 ve Model 7 olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Yüzde 10’a yakın bölümü ise lüks segment diyebileceğimiz Model S ve Model X araçları oldu. Sadece 2020 yılının 4. çeyreğinde 179.757 elektrikli araç üreten şirket tüm yıla baktığımızda yüzde 35‘inden fazlasının bu çeyrekte üretildiğini doğruladı. Bunda elbette pandemi şartlarının netleşmesi ve şirketin kendisini bu döneme göre ayarlaması büyük rol oynuyor.
Tesla’nın rakiplerinden General Motors ise 7,7 milyon otomobil satmayı başardı. BMW tarafında 2,5 milyonun üzerinde satış dikkatlerden kaçmıyor. Elbette bu tüm otomobil çeşitleri için geçerli, yalnızca elektrikli araçlar değil. Bu rakamlarla karşılaştırıldığında Tesla geride kalıyor demek yanlış olmaz. Tüm dünyadaki araç tercihleri trendinin henüz tam olarak elektrik segmentine dönmediğini belirtmeliyiz.
Şirket tüm satış rakamlarına rağmen en yaygın elektrikli araç markası. GM, 2020 yılının 3. çeyreğinde 14 bin adetten fazla Chevy Bolt satabildi. Elektrikli araçlar özelinde kıyaslayacak olursak şirketler henüz Tesla ile yarışabilecek düzeyde değiller. Diğer otomobil üreticilerinin de elektrikli araçlara eskisinden daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Volkswagen ve Renault tarafından bazı hamleler görmüştük. Gelecek yıllarda diğer otomobil üreticilerinin de Tesla ile rekabet edebilecek düzeye geldiğini görebiliriz.
Tesla 2021 için Cybertruck ve Model S Plaid gibi bazı planlara sahip. Özellikle Şanghay tarafında yaptığı şarj istasyonu yatırımıyla da önemli bir başarıya imza atmıştı. Gelecek dönemde de şirketin büyümesine devam etmesi ve diğer firmalara da örnek olması beklentilerimiz arasında.
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