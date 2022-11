OnePlus 2023’te Android tabletlere meydan okuyabilir. OnePlus duyumcusu Max Jambor’a göre OnePlus Pad yeniden geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti. Raporlara göre şirket yakında tablet pazarına girmeyi planlıyor. Markanın ilk tableti olacağı düşünülen OnePlus Pad, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılıyordu.

OnePlus’ın donanım geliştirme hattının OPPO’nunkine daha yakın olmasıyla birlikte, OPPO Pad’in batı bölgelerinde OnePlus Pad olacağına inanılıyordu. “OnePlus Pad” şirketin ticari markasıdır.

İhbarcıya göre, OnePlus Pad tablet üzerinde çalışılıyor ve önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Daha önce, ilk OnePlus tabletin 2022’nin ilk yarısında çıkacağı söylenmişti.

