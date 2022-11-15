Üreticilerin Wi-Fi tabanlı yeni ürünlerini çoğunlukla Wi-Fi 6 veya Wi-Fi 6E teknolojisi ile piyasaya sürdüğü bu zamanda TP-Link, yakında çıkacak olan dünyanın ilk Wi-Fi 7 yönlendiricisini (Router) duyurdu. .

Yeni duyurulan TP-Link Archer BE900 Wi-Fi 7 Router, Wi-Fi 6 ve 6E’nin yeni nesili olan ve diğerlerinin yanı sıra daha yüksek hız ve azaltılmış gecikme dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmelerle birlikte gelen, yakında çıkacak olan standart 802.11BE’ye dayanmaktadır.

Wi-Fi 7 ayrıca Multi-Link Operation (MLO) kullanarak bir cihazın aynı anda iki spektruma bağlanmasını sağlayabilir, bu da kullanıcıların cihazı aynı anda 5 GHz ve 6 GHz’e bağlayabileceği anlamına gelir. Cihaz Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 ve daha eski teknolojilerle de uyumluluğa sahip.

Yeni teknoloji, 320 MHz’e kadar genişliğe sahip yüksek kapasiteli kanalları destekliyor ve bundan yararlanmak için kullanıcıların Wi-Fi 7 destekli bir cihaza sahip olmaları gerekecek . Karşılaştırma için Wi-Fi 6E, 160 GHz’e kadar geniş kanalları destekleyebiliyor.

TP-Link Archer BE900, LED ışıklar ve dokunmatik ekran ile gelen amiral gemisi dört bantlı bir Wi-Fi 7 yönlendiricidir . Ön taraf, diğerlerinin yanı sıra saati, hava durumunu ve kablosuz istatistikleri göstermek için kaydırılabilir. Ayrıca OpenVPN gibi teknolojiler için destek ve akıllı cihazlar için özel bir IoT ağı ile birlikte gelir.

Amiral gemisi yönlendirici, Wi-Fi 7 tarafından desteklenen 40 Gbps’lik en yüksek hızdan daha düşük olan 24 Gbps’ye kadar kablosuz hızları destekliyor. Ancak hız, Wi-Fi 6E yönlendiriciye kıyasla iki kattan daha fazla. Birleşik bir 10Gb SFP+Fiber WAN seçeneği artı ek bir 10Gb WAN bağlantı noktası sunar ve LAN olarak da kullanılabilirler.

TP-Link Archer BE900 Wi-Fi 7 Router , 31 Aralık’tan itibaren ön siparişe açılacak ve 2023’ün ilk çeyreğinde kargoya verilecek. Kesin lansman tarihi henüz bilinmemekle birlikte şirket, ürünün 699,99 ABD dolarına mal olacağını açıkladı.