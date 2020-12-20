OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemini kullanacak

OnePlus CEO’su Pete Lau, uzun süredir teknoloji gündeminde yalnızca spekülasyon haberleriyle karşımıza çıkan OnePlus Watch hakkında son noktayı koydu. Input’la yaptığı röportajda OnePlus’ın gerçekten de akıllı saat geliştirmekte olduğunu belirten Lau, akıllı saatin işletim sistemininse Wear OS olacağını söyledi.

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Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus’ın, epey bir süredir kendi markası adı altında üreteceği akıllı saatini tüketicilerle buluşturmayı planladığını biliyoruz. Fakat sözüm onu bu bilgiler şimdiye kadar hep spekülasyon seviyesindeydiler, çünkü bugüne dek OnePlus kanadından söz konusu akıllı saatle ilgili resmi bir açıklama gelmemişti.

Tabii ki hal böyle olunca insanlar da doğal olarak OnePlus Watch projesinin iptal edildiğini düşünmeye başlamışlardı. Ancak bu hafta şirketin CEO’su, nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve gerçekten de OnePlus’ın akıllı saat piyasaya sürme planlarının olduğunu söyledi. Akıllı saatin ne zaman tanıtılacağına dairse herhangi bir bilgi vermeyen OnePlus CEO’su Pete Lau, saatin Wear OS ile çalışacağını söyledi.

OnePlus Watch, Android ekosistemiyle tam teşekkülü bir biçimde çalışacak

Input’la yaptığı röportajda, “Wear OS, Android TV ve Android akıllı telefonlar arasındaki bağlantıyı en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için Google’la çalışıyoruz. Buna Google da yeşil ışık yakıyor ve dolayısıyla da bu alana yöneliyoruz.” ifadelerini kullanan Pete Lau, açıklamasının devamında da saatle ilgili verebileceği bilgilerin şimdilik bunlarla sınırlı olduğunu söyledi.

OnePlus CEO’su Pete Lau’nun açıklaması, OnePlus aşıklarını eminim ki çok heyecanlandırmıştır; fakat bu açıklamalar ne yazık ki pek bir şey ifade etmiyor. Zira OnePlus Watch hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz, bildiğimiz tek şey Google’ın Wear OS platformuna sahip olacağı. Sızıntılarla bile gündeme pek gelmeyen bu akıllı saatin 2021 yılında piyasaya sürüleceğine dair çeşitli söylentiler elbette var, ancak bunlar resmi olmadığı için hiçbir ehemmiyeti bulunmuyor.