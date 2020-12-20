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OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemini kullanacak
OnePlus CEO’su Pete Lau, uzun süredir teknoloji gündeminde yalnızca spekülasyon haberleriyle karşımıza çıkan OnePlus Watch hakkında son noktayı koydu. Input’la yaptığı röportajda OnePlus’ın gerçekten de akıllı saat geliştirmekte olduğunu belirten Lau, akıllı saatin işletim sistemininse Wear OS olacağını söyledi.
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Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus’ın, epey bir süredir kendi markası adı altında üreteceği akıllı saatini tüketicilerle buluşturmayı planladığını biliyoruz. Fakat sözüm onu bu bilgiler şimdiye kadar hep spekülasyon seviyesindeydiler, çünkü bugüne dek OnePlus kanadından söz konusu akıllı saatle ilgili resmi bir açıklama gelmemişti.
Tabii ki hal böyle olunca insanlar da doğal olarak OnePlus Watch projesinin iptal edildiğini düşünmeye başlamışlardı. Ancak bu hafta şirketin CEO’su, nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve gerçekten de OnePlus’ın akıllı saat piyasaya sürme planlarının olduğunu söyledi. Akıllı saatin ne zaman tanıtılacağına dairse herhangi bir bilgi vermeyen OnePlus CEO’su Pete Lau, saatin Wear OS ile çalışacağını söyledi.
OnePlus Watch, Android ekosistemiyle tam teşekkülü bir biçimde çalışacak
Input’la yaptığı röportajda, “Wear OS, Android TV ve Android akıllı telefonlar arasındaki bağlantıyı en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için Google’la çalışıyoruz. Buna Google da yeşil ışık yakıyor ve dolayısıyla da bu alana yöneliyoruz.” ifadelerini kullanan Pete Lau, açıklamasının devamında da saatle ilgili verebileceği bilgilerin şimdilik bunlarla sınırlı olduğunu söyledi.
OnePlus CEO’su Pete Lau’nun açıklaması, OnePlus aşıklarını eminim ki çok heyecanlandırmıştır; fakat bu açıklamalar ne yazık ki pek bir şey ifade etmiyor. Zira OnePlus Watch hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz, bildiğimiz tek şey Google’ın Wear OS platformuna sahip olacağı. Sızıntılarla bile gündeme pek gelmeyen bu akıllı saatin 2021 yılında piyasaya sürüleceğine dair çeşitli söylentiler elbette var, ancak bunlar resmi olmadığı için hiçbir ehemmiyeti bulunmuyor.
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AirPods Max parçalarına ayrılıyor
iFixit, AirPods Max kulaklığı herhangi bir dereceye kadar tamir edilebilir olup olmadığını veya bir “e-atık felaketi”ne mi dönüşeceğini belirlemek amacıyla parçalarına ayırmaya başladı.
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iFixit, “kolay” olarak derecelendirmedi
Apple geçtiğimiz haftalarda üst düzey kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max’i tanıtmıştı. Her şeyden çok fiyatıyla dikkat çeken bu kulaklık şimdi iFixit’in ünlü parçalarına ayırma işlemlerinden geçiyor.
Apple’ın yeni AirPods Max kulaklıkları geleneksel cihaz sökme işlemlerinden biri için parçalarına ayrılmaya başlandı. İşlem hala devam ediyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde iFixit’in sayfayı güncellemesi bekleniyor.
Bunu, kulaklıkların içine hızlı bir bakış atmamızı sağlayan erken bir kısmi sökme işlemi olarak tanımlayabiliriz. Kulaklığın röntgen görüntüsü, kulak kapağı çiftinin pil hücrelerine, çift halkalı hoparlör sürücüsü mıknatıslarına, hizalama mıknatıslarına, mikrofon braketlerine ve daha fazlasına bir bakış atmamızı sağlıyor.
iFixit, AirPods Max’in sökülme işlemini “kolay” olarak derecelendirmedi ve işin içinde oldukça fazla yapıştırıcı olduğunu belirtti. Tam söküm işlemi gerçekleştikten sonra iFixit, daha ayrıntılı olarak tanımlamayı planladığı şeylerin içinde yongalarla dolu iki mantık kartının bulunduğunu söyledi.
“AirPods Max”ın parçalarına ayrılma işlemi devam ederken şimdiye kadar başka bir ayrıntı gelmedi. Ancak iFixit, önümüzdeki günlerde sökme işleminin aşamalarını güncelleyeceğini ve kulaklık hayranları için bazı sürprizler de dahil olmak üzere çok daha fazlasını kullanıcılara sunacağını belirtti.
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AirPods 3 kulak içi tasarımla gelecek!
Apple’ın başarılı tam kablosuz kulaklıklarını içeren AirPods serisi ile ilgili yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Aslında ilk olarak ekim ayında ortaya çıkan söylentilerde sade AirPods 3 modelinin kulak içi tasarımla gelebileceği yer almıştı. Bugün The Elec tarafından paylaşılan raporda bu söylentiler doğrulanırken kulaklığın aktif gürültü engelleme barındırmayacağı da belirtildi.
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AirPods 3, 2021’in ilk yarısında geliyor!
Endüstrinin içindekilerden sızdırılan bilgiler doğrultusunda paylaşılan haberlere göre 3. jenerasyon AirPods modelleri şu anki AirPods Pro’ların tasarımına benzer kulak içi bir tasarıma sahip olacak. Bu benzerliğe rağmen Pro’larda bulunan aktif gürültü engelleme özelliğini barındırmaması beklenen kulaklıkların 2021’in ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.
Apple’ın H1 işlemcisini de barındırması beklenen kulaklıklar bu işlemi ‘paket içinde sistem’ (System in a Package, SiP) olarak adlandırabileceğimiz bir biçimde yapacak. Bu yeni sistemin kalite testlerinin 2020 bitmeden tamamlanması bekleniyor. Böylece Apple, 2021’in ilk aylarında üretime başlayabilecek.
The Elec tarafından paylaşılan raporda ayrıca fiyat bilgisi de bulunuyor. Şu anda AirPods Pro’ların yurt dışı fiyatı olan 249 dolara göre %20 daha ucuz olması, yaklaşık 200 dolardan sunulması bekleniyor. Ülkemizde de birçok kullanıcısı bulunan AirPods serisinin yeni jenerasyonuyla ilgili sızıntılar ise tanıtım ve satış tarihleri yaklaştıkça artacaktır. Gitgide büyüyen tam kablosuz kulaklık piyasasında önemli bir yeri olan Apple da AirPods 3 kulaklıklarıyla pazar payını korumak isteycektir.
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Apple, iki harika patent daha aldı!
Apple, yeni ortaya çıkan iki patent başvurusuna göre Apple Watch’a Touch ID ve ekran altı kamera eklemenin yollarını araştırıyor.
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İlk patent Touch ID!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan ilk patent, “Kapalı düğmeli biyometrik algılama sistemine sahip elektronik cihaz” olarak adlandırıldı.
Yani kısaca patent, “Touch ID” parmak izi tarayıcısının Apple Watch’un yan düğmesine nasıl entegre edilebileceğini ve hangi pratik amaçlara hizmet edebileceğini açıklıyor.
Aslında şirketin, Apple Watch’a neden Touch ID eklemek istediğini anlamak oldukça kolay. Cihaz şu anda, izinsiz girişleri sadece klasik bir ekran parolasıyla engelliyor ve bilekten çıkarılıncaya kadar parolayı tekrar sormuyor. Biyometrik kimlik doğrulama, Apple Watch kullanıcılarına aygıtı takarken veya bir Apple Pay işlemi gerçekleştirirken çok daha kolay ve üstün bir güvenlik düzeyi sağlayacak.
Uygulama, 4. nesil iPad Air’de tanıtılan Güç Düğmesi tabanlı Touch ID sensörüne son derece benziyor. Bu da teknolojinin zamanla küçüldüğünü ve Apple’ın diğer cihazları için de bu teknolojiyle yakından ilgilenmeye devam ettiğini gösteriyor.
Ekran altı kamera!
Tespit edilen ikinci patent ise, “İki katmanlı ekranlara sahip elektronik cihazlar” olarak adlandırılıyor. Patentte, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda harici olarak görülebilen bir kamera ve flaş içerecek şekilde ekranın nasıl katmanlandırılabileceği anlatılıyor.
İki katmanlı ekran teknolojisi, iPhone gibi Apple’ın diğer cihazları için de oldukça kullanışlı bir özellik. Bu teknoloji sayesinde şirket, çentik sorununu belki de tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak ilginç bir şekilde, patentte sadece Apple Watch’un adı geçiyor.
Patentler, Apple’ın Apple Watch için gelecek planlarını kesin olarak ortaya koymasa da, şirketin neyi araştırıp geliştirdiği konusunda bir fikir veriyor. Apple Watch’a Touch ID ve bir kamera eklemek şüphesiz ki mevcut modellere göre büyük bir yükseltme sunacaktır.
Yakın zaman içinde Apple Watch’a Touch ID ve kamera eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil, ancak Apple’ın bunları gelecekte bir noktada uygulayacağını hayal etmek hiç de zor gözükmüyor.
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