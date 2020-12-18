OnePlus Leica ila iş birliğine gidiyor

Akıllı telefon markaları, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla çalışmalar ve iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Son haber OnePlus Leica cephesinden geldi. İddialara göre Oneplus, kamera konusunda gelişmeler için Leica ile iş birliği yapacak.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!

reklam

Akıllı telefon firmaları, sık sık başka markalarla iş birliği yapıyor. Bu iş birliklerinin temel amacı kullanıcı deneyimini geliştirmek ve telefonun katma değerini arttırarak rekabette öne çıkarmak. OnePlus, kullanıcı deneyimi denince akla gelen markaların başında geliyor. Şirket uzun yıllardır telefonlarını kullanan tüketici topluluklarıyla yakın ilişkiler içinde. Bu sayede OnePlus, kullanıcıların beklentilerine ve isteklerine en çabuk dönüş yapan firma konumunda. Performansıyla kullanıcıların gözdesi olan OnePlus telefonlarının, en büyük eksi yanı ise muhtemelen kamerasıydı şirket ortaya atılan iddialara göre, Leica ile iş birliği yaparak bunu değiştirmek istiyor.

OnePlus Leica iş birliği

Kısa süre önce OnePlus CEO’su Pete Lau, yaptığı bir açıklamada, şirketin akıllı telefonlarındaki kamera deneyimini yazılımsal ve donanımsal açıdan geliştirmek istediklerini belirtmişti. Pete Lau, yaptığı açıklamada herhangi bir marka belirtmemişti. Henüz bu dedikoduyla ilgili iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil. OnePlus akıllı telefonların hali hazırda performans anlamında müthiş özellikler barındırdığını düşünürsek, Leica ile kamera anlamında yapılacak geliştirmeler şirketi Android dünyasının zirvesine taşıyabilir. Anlaşmanın hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı Nord serisi telefonlar için olması bekleniyor.

OnePlus ilk değil

Akıllı telefon dünyasında bu ilk kamera ortaklığı değil. Geçtiğimiz yıllarda pek çok şirket çeşitli ortaklılara gitmişti. Bunlarda ilk akla gelen ise yine Leica ile ortaklık kuran Huawei. Huawei bu ortaklık sayesinde Leica mühendisleri ile ortak çalışmalarda bulunmuş, telefonlarının kamera deneyimi konusunda oldukça büyük ilerlemeler kaydetmişti. Şirket şimdilerde en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonlardan bazılarına sahip. Nokia ve Zeiss’de geçtiğimiz dönemlerde benzer iş birliğine gidip başarılı sonuçlar elde etmişlerdi. Bakalım OnePlus ile ilgili iddialar doğru mu? ve taraflardan bir açıklama, duyuru gelecek mi? Bu durum diğer akıllı telefon üreticilerini de bu tarz iş birliklerine itip itmeyeceği de merak konusu.

Gelişmeler için takipte kalın…