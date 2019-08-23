OnePlus TV ekran özellikleri belli oldu!

OnePlus TV cihazının ekran özellikleri şirketin Hindistan şubesinin Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı.

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OnePlus TV ekran özellikleri

Son yıllarda yükselişe geçen Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki ay bir televizyon tanıtacağını açıklamıştı. Televizyonun ekranının temel özellikleri şirketin Hindistan şubesinin Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı.

Paylaşımda sadece televizyonun 55 inç boyutunda QLED bir ekranla geleceği belirtiliyor. Cihaz hakkındaki diğer detaylar henüz belirsizliğini koruyor. Fakat henüz doğrulanmasa da televizyonun, HDR, Bluetooth ve AI (yapay zeka) asistanı desteği sunması bekleniyor.

OnePlus‘ın televizyonunun dört farklı versiyona sahip olacağı ve ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Cihaz muhtemelen daha sonra Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa’da da satılacak.