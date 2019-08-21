Katlanabilir Motorola RAZR 2019’un fiyatı belli oldu

2000’li yılların çok satan tuşlu telefonlarından Motorola RAZR, günümüz trendlerine ayak uydurarak geri dönmeye hazırlanıyor. Katlanabilir yapıdaki telefonun çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Yeni Motorola RAZR, pahalı fiyatıyla cepleri yakacak

Kapaklı tasarımıyla döneminin en başarılı telefonlarından biri olan RAZR, bu sefer katlanabilir ekran trendine uygun olarak üretilecek. Motorola’ya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre cihazın satışa çıkacak sürümünün, geçtiğimiz aylarda yansıyan konsept tasarım ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor. Bu da Motorola RAZR’ın kendine has kapaklı yapısının katlanabilir ekran konsepti ile birleşeceğini gösteriyor.

Yeni Motorola RAZR’ın teknik özellikleri ise beklenenin aksine orta seviye bir akıllı telefon izlenimi veriyor. İç kısmında 6.2 inç boyutunda ve 876×2142 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip yeni RAZR, kapağının üstünde de küçük bir ekran bulunduracak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 işlemciden alması beklenen telefonun 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama olarak iki farklı versiyonu olacak. Telefonun bataryası ise bu yapıdan dolayı 2.730 mAh kapasitesinde kalacak.

Alınan bilgilere göre yeni Motorola RAZR Aralık ayında tanıtılacak ve önümüzdeki yılın ilk aylarında Avrupa’da satışa sunulacak. Cihazın Avrupa fiyatı olarak ise 1.500 Euro seviyesi ifade ediliyor. Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold’a göre daha uygun olsa da yeni RAZR’ın orta seviye bir akıllı telefon olması rakiplerine karşı olan şansını oldukça azaltabilir.