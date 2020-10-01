Akıllı Telefonlar
OnePlus, OxygenOS kararlı sürümünün dağıtımına başlıyor
OnePlus, cihazlarına Android güvenlik yamalarını sunma konusunda en önde gelen markalardan biri. Google tarafından yayınlanan Android güvenlik yamalarını çok kısa bir süre içerisinde yeni modellerine entegre eden şirket, eski cihazları için de arayı çok fazla uzatmadan güvenlik güncelleştirmelerini getiriyor. Şirket, Nord ve 7 serisi için OxygenOS kararlı sürümlerini Eylül 2020 güvenlik yamasıyla birlikte sunmaya başlıyor.
İlginizi çekebilir: OnePlus Nord N10 dedikoduları güçlendi
OnePlus Nord için OxygenOS 10.5.8 dağıtımına başlanıyor
OnePlus’ın topluluk forumlarında yer alan son gönderilere bakıldığında, Nord modeli için OxygenOS 10.5.8 güncellemesinin dağıtılmaya başlandığı görülüyor. Güncelleme, bazı iyileştirmeleri ve eylül ayı güvenlik yamasını içeriyor.
Güncelleme ile birlikte gelen değişiklikler;
♦ Önemsiz bildirimleri filtrelemek ve uygulama bildirim yönetimini daha kullanışlı hale getirmek için ‘Durum çubuğunda bildirimleri gizle’ özelliği eklendi. ‘Ayarlar > Uygulamalar ve Bildirimler > Bildirimler > Gelişmiş > Önemsiz bildirimleri gizle’ yolu üzerinden erişilebilir.
♦ Genişletilmiş ekran görüntüsü alma optimizasyonu.
♦ Bazı hata düzeltmeleri ve sistem stabilitesi iyileştirmeleri.
♦ Eylül 2020 güvenlik yaması.
♦ Görüntü sabitleme performansı iyileştirmeleri.
♦ Ekran kalibrasyonu iyileştirmeleri.
♦ Şebeke stabilitesi optimizasyonu.
OnePlus 7 serisi için OxygenOS 10.0.8 (Avrupa)/10.3.5 (global) dağıtımına başlanıyor
Geçen senenin amiral gemisi olan 7 serisi de benzer bir güncelleme alıyor.
Güncelleme ile birlikte gelen değişiklikler;
♦ Kullanıcı bazlı kullanım becerilerini kısa sürede algılayan kullanıcı asistanı eklendi. ‘Ayarlar > OnePlus İpuçları&Destek’ yolu üzerinden erişilebilir.
♦ Sistem güç tüketimi optimizasyonu ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri (yalnızca 7 Pro modelinde).
♦ Üçüncü parti uygulamalarda meydana gelen sorunların düzeltilmesi.
♦ Bazı hata düzeltmeleri ve sistem stabilitesi iyileştirmeleri.
♦ Eylül 2020 güvenlik yaması.
OnePlus 7T Pro McLaren Edition modeli de güncelleme alıyor
Ayrıca, OnePlus 7T Pro McLaren Edition için OxygenOS 10.0.39.HD61CB güncellemesinin dağıtılmaya başlandığını da belirtelim. XDA üyelerinin paylaşımlarına bakılırsa, güncelleme ile birlikte 5G desteği, Ağustos 2020 güvenlik yaması ve sistem optimizasyonu sağlanmış gözüküyor.
Kademeli dağıtım stratejisi uygulanıyor
Şirket, kararlı güncellemeleri kademeli olarak dağıtıyor. İlk olarak küçük bir gruba dağıtılan güncelleme, önemli bir olumsuz geri bildirim gelmediği takdirde herkes için dağıtılmaya başlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung A42 5G, Ekim ayında satışa çıkabilir!
Geçtiğimiz aylarda söylentilerle beraber ortaya çıkan 5G bağlantı teknolojisine sahip olacak A42 5G‘nin Ekim ayı içerisinde tanıtılabileceği öne sürülüyor. Son gelen verilere göre ise A serisinin yeni üyesi olacak cihazda damla formlu çentik ve dörtlü arka kamera dizilimi yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Samsung, telefon satışlarında Huawei ile farkı açtı!
5G bağlantı teknolojisi tarafında gerçekleştirdiği atılımı A serisi cihazlara da getirmeye başlayan Samsung, hız kesmeden ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce tanıtılan A51 5G’nin ardından şirket, 5G destekli yeni bir A serisi cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İnternette ortaya çıkan son görsellere göre A42 5G, dörtlü arka kamera dizilimine sahip.
Snapdragon 750G’den güç alacak
6,6” büyüklüğündeki FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla gelecek olan modelde ön kamera, damla formundaki çentik içerisinde yer alıyor. Sızan ‘render’ görüntülerine göre cihazın arka yüzünde bir parmak izi okuyucu bölmesi yer almıyor. Bundan yola çıkarak cihazın güvenlik tarafında ekrandan parmak izi okuma sensörüyle geleceği söylenebilir.
GeekBench verilerine göre Snapdragon 750G işlemcisinden güç alan A42 5G, Adreno 619 grafik birimine sahip. Bu yonga setiyle beraber cihaz Wi-Fi 6 desteğine de kavuşmuş oluyor. En az 4GB RAM ile gelmesi beklenen modelin arka kısmında yer alan kameralar hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Ancak kameralardan en az birinin 64MP ISOCELL ya da 48MP sensöre sahip olması bekleniyor.
A42 5G, Hindistan pazarında da yer alabilir!
5000 mAh kapasiteli pilden gücünü alçak A42 5G, 18W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Android 10 üzerinde çalışan One UI ile gelecek olan cihaz, GizChina’da yer alan habere göre Ekim ayında tanıtılabilir. Ayrıca Samsung, cihaz için aldığı BIS sertifikasıyla beraber Hindistan pazarında da yer almayı planlıyor olabilir. İlerleyen günlerde cihaz hakkında daha fazla detayı paylaşılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 ve 4a 5G resmi olarak duyuruldu!
Google, bugün düzenlediği “Launch Night In” etkinliğinde yeni akıllı telefon modelleri Pixel 5 ve Pixel 4a 5G’yi resmi olarak duyurdu. Amiral gemisi seviyesinden uzaklaşan yeni Pixel cihazları, buna karşın yüksek fiyat seviyesini ise koruyor!
İlginizi çekebilir: TCL televizyonları “Yerli Üretim” ile satışta! (VİDEO)
Google Pixel 5 tanıtıldı: Orta seviye işlemci, amiral gemisi fiyat!
2016 yılında Nexus serisini Pixel olarak yeniden adlandıran Google, bu hamlesiyle doğrudan Apple’ı hedef almıştı. Pixel cihazlar amiral gemisi donanımı güncel ve saf Android işletim sistemiyle birleştirirken, kullanıcılar tarafından da övgü topluyordu. Ancak bu yıl durum değişti ve Google rotayı orta-üst seviyeye kırdı.
Google Pixel 5, serinin bir önceki modeline kıyasla tasarım bakımından düşüş yaşamış. Telefonun gövdesi geri dönüştürülmüş alüminyum materyalden üretilirken, ekran/gövde oranını arttırmak için delikli ekran konseptine geçiş yapılmış. Arka kısımda ise radikal bir değişim göze çarpmıyor.
Pixel serisinin yeni telefonu, 6 inç boyutunda Full HD+ OLED ekran barındırıyor. 90Hz tazeleme hızına sahip olan ekran Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G 5G işlemciden alan Pixel 5, böylece amiral gemisi işlemci kullanımından vazgeçiyor. 8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama ise tek seçenek olarak sunuluyor.
Google Pixel 5, kamera tarafında ise donanımsal bir güncellemeye gitmiyor. 12.2 megapiksel çözünürlüklü arka kameraya 16 megapiksellik ultra geniş açı sensör eşlik etmeye devam ediyor. Ancak yazılımsal olarak geliştirmelere gidildiği ve yapay zeka çipi sayesinde gece çekimlerinde başarılı karelerin yakalanabileceği belirtiliyor. Video alanında ise OIS ve 4K/60 FPS kayıt desteği yenilikler arasında yer buluyor. Ekran flaşıyla desteklenen ön kameranın 8 megapiksel çözünürlüklü olduğunu belirtelim.
Gücünü 4.080 mAh bataryadan alan Pixel 5, 18W hızlı şarjın yanı sıra ters şarj ve kablosuz şarj özellikleriyle donatılmış. IP68 sertifikası, Titan M güvenlik yongası ve NFC ise telefondaki diğer özellikler arasında yer alıyor. Google Pixel 5’in kutusundan Android 11 işletim sistemiyle çıktığını da belirtmek gerekiyor. 3 yıllık sürüm güncelleme garantisine sahip olan Pixel 5, 630 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Google Pixel 4a 5G özellikleri
Etkinlikte tanıtılan ikinci cihaz niteliğindeki Google Pixel 4a 5G ise güncel bağlantı teknolojilerinden daha fazlasını sunuyor. Full HD+ çözünürlüklü OLED ekranın boyutu 5.81 inçten 6.2 inç’e yükseltilmiş. Telefonun işlemci ve kamera tarafı Pixel 5 modelinden alınırken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ise korunuyor.
Batarya kapasitesi belirgin bir artışla 3.885 mAh değerine yükseltilen Google Pixel 4a 5G, kutusundan Android 11 sürümüyle çıkacak. Uygun fiyatlı Pixel modelinin fiyat etiketi ise 500 Euro olarak açıklandı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Lite, uygun fiyatıyla tanıtıldı!
Xiaomi, bütçe dostu akıllı telefon serisi Mi 10T’yi bugün düzenlediği online lansman ile resmen duyurdu. Serinin giriş modeli niteliğindeki Xiaomi Mi 10T Lite ise başarılı bir donanım paketini ulaşılabilir fiyatlardan sunmayı hedefliyor!
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro, resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı: 120Hz ekran, 64 MP arka kamera!
Xiaomi’nin yeni telefonu, tasarım ve donanım detaylarıyla serinin diğer modellerinden keskin biçimde ayrılıyor. Orta-üst seviyeye odaklanan Mi 10T Lite’ın ön kamera deliği ekranın ortasına alınırken, arka kamera alanı ise yuvarlak bir çerçeveyle çevrelenmiş. Bunun dışında serinin üst modellerinde yer verilmeyen 3.5 mm kulaklık girişi de Lite sürümünde bulunuyor.
Telefonun teknik özellik tarafında ise 6.67 inç boyutundaki Full HD+ IPS LCD ekranı daha önce POCO X3 modelinde görmüştük. Dinamik tazeleme aralığına sahip olan ekran paneli, oynatılan görüntüye göre 30-120Hz arasında yenileniyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Qualcomm Snapdragon 750G 5G işlemci de ilk defa Xiaomi Mi 10T Lite modeline güç veriyor. Ayrıca telefonda 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı olmak üzere 2 farklı seçeneğe yer veriliyor.
Kamera alanında dörtlü arka kamera kurulumu benimseyen Xiaomi Mi 10T Lite, 64 megapiksel çözünürlüğünde ana sensöre ev sahipliği yapıyor. 8 megapiksel çözünürlüğündeki 120 derece ultra geniş açı sensörünün yanı sıra her biri 2 megapiksellik makro ve derinlik sensörü kamera paketini tamamlıyor. Ekran içerisinde bulunan ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip.
Gücünü 4.820 mAh bataryadan alan Mi 10T Lite, 33W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. NFC, parmak izi okuyucu ve MIUI 12 arayüzlü Android 10 işletim sistemi ise teknik detayları tamamlıyor. Yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulmasını beklediğimiz telefonun fiyatı ise depolama kapasitesine göre şu şekilde sıralanıyor;
- 6 GB RAM + 64 GB depolama: 279 Euro (Kısa süreliğine 249 Euro)
- 6 GB RAM + 128 GB depolama: 329 Euro