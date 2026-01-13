Katlanabilir telefon pazarının en iddialı oyuncularından biri olması beklenen OnePlus Open 2 hakkında gelen son bilgiler teknoloji dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Sızdırılan teknik özellikler cihazın gerçek bir amiral gemisi olacağını gösterse de, üretimin durdurulmuş olabileceği söyleniyor. Peki, OnePlus Open 2 neden piyasaya sürülmeyebilir?

OnePlus Open 2 hakkında şaşırtıcı iddialar

Sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Yogesh Brar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada OnePlus Open 2 modelinin iptal edildiğini duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre, cihazın aslında 2026 yılının üçüncü çeyreğinde küresel bir tanıtımla karşımıza çıkması planlanıyordu.

Haberin detaylarına göre cihazın prototip modelleri halihazırda görülmüş ve telefonun geliştirilme süreci oldukça ileri aşamalara ulaşmış durumdaydı. Hatta bu aşamada cihazın donanımsal yeteneklerinin netleştiği ve testlerin başarıyla sürdüğü belirtiliyordu. Ancak yeni bir katlanabilir telefon bekleyen kullanıcılar için bu gelişme oldukça üzücü görünüyor.

Sızdırılan teknik özellikler büyüleyici görünüyor

Ortaya çıkan sızıntılar, OnePlus Open 2 modelinin teknik açıdan hiçbir masraftan kaçınılmadan hazırlandığını kanıtlıyor. Cihazın 8,12 inçlik devasa bir iç ekrana ve 6,6 inçlik bir dış ekrana sahip olacağı söyleniyordu. Her iki ekranın da 165Hz tazeleme hızı sunması planlanmıştı.

İşlemci tarafında ise Qualcomm’un gelecekteki en güçlü birimi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine yer verilmesi hedefleniyordu. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile desteklenen cihazın, donanım meraklıları için en iyi katlanabilir telefon seçeneklerinden biri olacağı tahmin ediliyordu. 6.000 mAh batarya kapasitesi ise bu ince gövdeli cihazlar için devrimsel bir değer olarak görülüyor.

Kamera tarafında da iddialı olan telefon, arka panelde üç adet 50 MP çözünürlüğünde lens taşıyacak şekilde tasarlanmıştı. Ayrıca dış ekranda 32 MP, iç ekranda ise 20 MP çözünürlüğünde selfie kameraları bulunuyordu. Sızdırılan prototiplerden birinin siyah suni deri kaplamaya sahip olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Proje neden rafa kalktı?

OnePlus tarafının neden bir kez daha devam modelinden vazgeçtiği henüz netlik kazanmış değil. Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda, bir devam modeli sunmak yerine mevcut modeli desteklemenin “doğru bir yaklaşım” olduğunu ifade etmişti. Ancak kapıyı gelecek modeller için açık bırakmışlardı.

Diğer yandan, kardeş şirket Oppo’nun 2026 yılı için iki farklı katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Oppo Find N6 modelinin klasik bir tasarım sunacağı, ancak yılın sonuna doğru tanıtılacak Oppo Find N7 modelinin Apple’ın üzerinde çalıştığı söylenen geniş ekranlı yapıya rakip olacağı öne sürülüyor.

Teknik açıdan bakıldığında 6.000 mAh bataryanın katlanabilir bir gövdeye sığdırılması büyük bir mühendislik başarısıdır. Bu tür cihazlarda alan kısıtlı olduğu için pil kapasitesini artırmak oldukça zordur. OnePlus Open 2 eğer piyasaya sürülürse, batarya ömrü konusunda pazardaki tüm rakiplerini geride bırakabilir.

