Samsung’un akıllı telefonlarında uzun süredir sessizliğini koruyan sesli asistan servisi için nihayet beklenen büyük değişim kapıda görünüyor. Kullanıcı deneyimini bambaşka bir noktaya taşıması beklenen bu güncelleme, akıllı telefon kullanım alışkanlıklarımızı kökten değiştirebilir. Peki, baştan aşağı yenilenen Bixby kullanıcılara neler sunacak?

Bixby için yapay zeka devrimi başlıyor

Güney Koreli teknoloji devi, rakiplerinin gerisinde kaldığı sesli asistan pazarında yeniden söz sahibi olmak için kolları sıvadı. Sızdırılan son bilgilere göre Bixby, One UI 8.5 arayüz güncellemesiyle birlikte kapsamlı bir altyapı değişikliğine gidiyor.

Bu yeni dönemde Samsung, asistanın zekasını güçlendirmek için Perplexity AI ile iş birliği yapıyor. Bu sayede sesli asistan sadece basit komutları yerine getirmekle kalmayacak, aynı zamanda internet üzerindeki karmaşık bilgileri sentezleyerek kullanıcılara sunabilecek.

Yeni sürümle birlikte Samsung kullanıcıları, asistanın üçüncü taraf uygulamalarla çok daha derin bir entegrasyon kurduğuna şahit olacak. Uber’den araç çağırmak, Skyscanner ile uçuş kontrol etmek veya HERE Maps üzerinden yol tarifi almak artık çok daha akıcı bir hale geliyor.

Kullanılan servislerden gelen verileri tek bir potada eritebilen asistan, farklı kaynaklardan aldığı bilgileri anlamlı bir bütün haline getiriyor. Böylece kullanıcılar, birçok farklı uygulamaya girmek yerine sadece asistan üzerinden tüm işlemlerini yönetme şansı yakalıyor.

Çok yönlü kullanım ve süreklilik

Asistanın en dikkat çeken yeniliklerinden biri, diğer uygulamaların üzerinde aktif kalabilme yeteneği olacak. Bir işlem yaparken asistanla olan konuşmanız kesilmeyecek ve ekranın bir köşesinde işlerinizi yürütmeye devam edebileceksiniz.

Ayrıca Bixby artık geçmişte yaptığınız konuşmaları ve tercihlerinizi hatırlama yeteneğine kavuşuyor. Bu özellik, asistanın her defasında sizi daha iyi tanımasını ve daha kişisel öneriler sunmasını sağlayacak. Kişiselleştirilmiş deneyim bu güncellemenin merkezinde yer alıyor.

Sistem kontrolleri tarafında da büyük kolaylıklar sunuluyor. Bluetooth bağlantısını kapatmak veya Samsung cihazınızda karanlık modu aktif etmek gibi işlemler tek bir sesli komutla anında gerçekleşecek. Bu da menüler arasında kaybolma devrini sona erdiriyor.

Üretken yapay zeka yetenekleri

Görsel dünyada da büyük yenilikler bizi bekliyor. Bixby Live özelliği sayesinde kullanıcılar ekran görüntülerini veya kamera akışlarını anlık olarak asistanla paylaşabilecek. Paylaşılan bu içerikler üzerine gerçek zamanlı sohbetler gerçekleştirmek mümkün olacak.

Üretken yapay zeka tarafında ise belge analizi özellikleri ön plana çıkıyor. Dosyalarınızı asistana yükleyerek özet çıkarılmasını isteyebilir veya belirli bir anlatım tarzına göre yeniden düzenlenmesini talep edebilirsiniz. Bu özellik iş dünyası için büyük bir avantaj sunuyor.

Bixby için hazırlanan bu dev güncellemenin Türkçe dil desteğiyle gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmedi. Ancak teknoloji dünyasında Samsung’un bu konuda yerel pazarlara yönelik sürprizler yapabileceği ve dil desteğini genişletebileceği konuşuluyor.

Kullanıcı etkileşimi de artık daha dinamik bir yapıda sunuluyor. Verilen yanıtları beğenme veya beğenmeme seçenekleriyle asistanın gelişimine katkıda bulunabileceksiniz. Bu geri bildirim mekanizması, asistanın hatalarını zamanla minimize etmesine yardımcı olacak.

Teknoloji dünyasındaki genel kanı, Samsung’un bu hamlesiyle Apple Siri ve Google Gemini gibi devlerle rekabette tekrar öne geçmek istediği yönünde. One UI 8.5 sürümünün test aşamaları bittiğinde, akıllı cihazlarımızın içindeki bu asistan çok daha becerikli bir yardımcıya dönüşecek.

