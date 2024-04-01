Çinli teknoloji devi OnePlus, bir süredir orta segment bir akıllı telefon üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Çinli dev, OnePlus Nord CE 4 isimli yeni akıllı telefonunu küresel pazarda tanıttı. Detaylara bakalım.

OnePlus Nord CE 4 neler sunuyor?

OnePlus Nord CE 4, 1080 x 2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Bunun yanı sıra ekran 6.7 inç büyüklükte. Ekran paneli olarak ise AMOLED bir panel tercih ediliyor. Ekranın 1100 nit tepe parlaklık ve HDR10 desteği de bulunuyor. Nord CE 4’ün ekranının en büyük özelliği ise Aquatouch özelliği. Bu özellik sayesinde elleriniz ıslakken ya da yağmur yağarken akıllı telefonu kullanabilirsiniz.

OnePlus Nord CE 4, kaputun altında Snapdragon 7 Gen 3 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti gücünü 100W hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise OnePlus Nord CE 4, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlükte OIS destekli Sony LYT-600 bir ana kamera karşılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Nord CE 4, selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.