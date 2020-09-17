Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord 10 5G özellikleri sızdırıldı!
Şirketin bir süredir üzerinden çalıştığı 5 farklı cihazdan biri olan OnePlus Nord 10 5G özellikleri sızdırıldı; Snapdragon 690 yonga setiyle gelebilir.
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Orta seviye cihaz pazarı için de yakın zamanda harekete geçen OnePlus tarafının 5 farklı mobil cihaz üzerinde çalıştığı biliniyordu. OnePlus 8T serisi, Nord serisi ve bir gizemli model daha olduğu bilinen bu cihazların arasında Nord 10 5G de yer alıyor. Sızıntılara göre bünyesinde 5G teknolojisini barındıracak olan ve uygun fiyatlı olması beklenen Nord 10 5G, Snapdragon 690 yonga setiyle gelebilir.
OnePlus Nord 10 5G, 90Hz panelle gelecek
Android Central’da yer alan bir rapora göre Nord 10 5G, ilk olarak Amerika pazarında yerini alacak. Qualcomm’un yeni Snapdragon 690 işlemcisinden güç alacak olan cihaz, 90Hz tazeleme hızına sahip 6.49” büyüklüğünde FHD+ ekranla gelecek. 6 GB RAM bulunacak Nord 10 5G’de 128GB depolama alanı bulunacak. Cihazın farklı depolama seçenekleriyle gelip gelmeyeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.
Daha büyük batarya, daha yüksek hızlı şarj
Sızıntılara göre Nord 10 5G modelinin daha büyük batarya ve yüksek hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenirken hangi Android sürümüyle geleceği bilinmiyor. Henüz şirket tarafından Nord 10 5G hakkında resmi bir açıklama gelmese de yakında yayınlayacağı ‘teaser’ ve posterlerle cihaz detaylarını paylaşması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Mate 40 Pro, dahili 5G modeme sahip ilk 5nm işlemciyle gelebilir!
Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gönderilen tweet, Mate 40 serisi tanıtımının yakın olduğunu gösteriyor. Çinli şirket, Avrupa pazarında bir süre daha var olmayı sürdürebilir.
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Huawei’nin yakın dönemde tanıtması beklenen amiral gemisi serisi Mate40 için birçok söylenti ortalıkta geziyordu. Son söylentilerde Çinli şirketin yeni amiral gemisi telefonlarını Avrupa pazarına getirmeyeceği iddia edilmişti. Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gelen tweet, Mate40 serisi için beklentiyi arttırdı. Tweet’e göre Mate40 serisi çok yakında tanıtılacak.
Avrupa pazarından vazgeçmiyor
Verdiği ‘sızıntı’ haberlerle bilinen Roland Quandt’a göre Mate40 serisi, Ekim ayının ortasında gerçekleştirilecek olan bir canlı yayınla tanıtılacak. Bu sızıntının Çin pazarına yönelik olduğu belirtilirken Huawei, Avrupa için de çalışmalarından vazgeçmişe benzemiyor.
We've got some exciting news for you…
The next-generation #HuaweiMate is coming soon – Stay tuned! 1/2 pic.twitter.com/6QGgZFz1zJ
— Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) September 15, 2020
İlk entegre 5G modemli 5nm işlemci olabilir
Huawei’nin içinden sızdırılan bilgilere göre Mate 40 Pro’ya güç verecek Kirin 9000 yongası, dahili 5G modemle gelecek olan ilk 5nm mimarili işlemci olacak. Geçtiğimiz gün tanıtılan Apple’ın A14 Bionic işlemcisi de 5nm üretim sürecinden çıkmıştı ancak 5G modem dahili değil harici olarak yongaya entegre edilmişti.
Baz model için Kirin 9000E
TSMC tarafından üretilmiş son işlemcilerini 14 Eylül’de alan Huawei, Mate 40 Pro ve olası Pro + modelinde Kirin 9000 kullanacak. Mate 40 içinse Kirin 9000’in bir versiyonu olan 9000E kullanılacağı öne sürülüyor.
Akıllı Telefonlar
Söylenti: Z Flip 2 daha büyük ekran ve bataryayla gelecek!
Son günlerde katlanır telefon piyasası oldukça hareketli. Microsoft Surface Duo, LG Wing, Huawei Mate XS, Galaxy Z Fold 2 derken Samsung’un sıradaki katlanır telefonu olması muhtemel Z Flip 2 hakkında ilk söylentiler gelmeye başladı.
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Z Flip 2 hakkındaki söylentiler ne içeriyor?
Samsung, Flip serisinde Fold serisinin aksine dikey katlamayı tercih ediyor. Günümüzde birçok katlama çeşidi görmeye başlasak da bu tercih en güvenilir olanlardan biri olarak göze çarpıyor. Vietnamlı kullanıcı Chun’ın sızdırdığı bilgilere göre Galaxy Z Flip 2, daha büyük bir dış ekran ve daha büyük bir bataryayla gelecek.
As of now (September 2020)
100% confident:
– bigger outer display
– new UTG
– Upgraded hinge
– bigger battery
A bit concerned:
– high refresh rate display
Unconfirmed:
– specs (screen size, chipset, cam)
– design#ZFlip2
— Chun (@chunvn8888) September 16, 2020
Şu anda bu serinin ilk modeli olan Z Flip, 1.1 inçlik dış ekrana sahip. Aslında bu büyüklük Moto Razr 2019 ve Razr 5G’nin 2.7 inçlik dış ekranının yanında oldukça küçük kalıyor. Samsung, bu tür gelişmelerden hoşnut olmamış olacak ki, yeni Z Flip 2’nin daha büyük bir ekrana sahip olması kaçınılmaz gibi duruyor.
Sızıntıda belirtilen diğer bilgilere göre telefonun ana ekranı yeni tip bir UTG (ultra ince ekran) ve geliştirilmiş menteşelere sahip olacak. Bir diğer gelişme ise Z Flip’teki 3300 mAh’lik görece küçük bataryanın büyütülmesi. Samsung, iki ekranı da besleyecek bu bataryayı genişleterek pil gücünü en makul seviyelerde tutmayı hedefliyor.
Chun, ayrıca henüz tam emin olmadığı bazı bilgileri de paylaştı. Cihazın ekranının 90 ya da 120 Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip olup olmayacağı henüz bir muamma iken ekran boyutu, kamera, işlemci ve tasarım konularında bir bilgimiz yok. Samsung’un Z Flip 2 modelini bu yıl tanıtmasını beklemiyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2 için flaş “erteleme” iddiası!
Huawei’nin ABD teknolojileri kullanan şirketler ile ticaret kısıtlaması dün itibarıyla resmen başladı. Kısıtlamanın etkisini önümüzdeki aylarda göstermesi beklenirken, markanın yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X2 de bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir!
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Huawei Mate X2, stok sorunundan dolayı ertelenebilir!
Ekran üzerine pazar araştırmaları yapan DisplaySearch’ün kurucusu Ross Young, katlanabilir telefonun kullanıcılarla en erken 2021 yılı içerisinde buluşabileceğini iddia etti. Bu iddianın gerekçesi de şirket için uygulanan yeni kısıtlamalara dayanıyor. Huawei’nin yeni dönemde ekran, işlemci ve bellek gibi kritik parçalara olan erişimi büyük ölçüde engellenmiş durumda. Haliyle şirket bir formül bulana kadar elindeki stokları verimli kullanmayı planlayabilir.
Huawei Mate X2 için bir diğer engel ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere markanın işlemci tedarik süreci durduğu için henüz tanıtılmayan Kirin 9000 yonga setinin tamamını Mate 40 serisi için kullanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle amiral gemisi donanımlara sahip olan Mate X2 modeli için yeterli işlemci stoku bulunmuyor. Ekran tarafında ise herhangi bir sorun olmadığı raporlanıyor, çünkü esnek OLED panel üretimi gerçekleştiren BOE firması kısıtlama dışında tutuluyor.
Pek çok iş ortağıyla ilişkisini kesmek zorunda kalan Huawei’nin akıllı telefon yolculuğuna nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor. Qualcomm, MediaTek ve Samsung’un da aralarında bulunduğu pek çok firmanın Huawei ile çalışabilmek için lisans başvurusunda bulunduğu biliniyor. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı, şimdiye kadar bu başvurulardan hiçbirine onay vermedi. Sorunun giderek derinleşmesi durumunda ise markanın Çin pazarına odaklanacağı iddia ediliyor.