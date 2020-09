OnePlus Nord 10 5G özellikleri sızdırıldı!

Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gönderilen tweet, Mate 40 serisi tanıtımının yakın olduğunu gösteriyor. Çinli şirket, Avrupa pazarında bir süre daha var olmayı sürdürebilir.

Huawei’nin yakın dönemde tanıtması beklenen amiral gemisi serisi Mate40 için birçok söylenti ortalıkta geziyordu. Son söylentilerde Çinli şirketin yeni amiral gemisi telefonlarını Avrupa pazarına getirmeyeceği iddia edilmişti. Huawei İngiltere’nin resmi Twitter hesabından gelen tweet, Mate40 serisi için beklentiyi arttırdı. Tweet’e göre Mate40 serisi çok yakında tanıtılacak.

Verdiği ‘sızıntı’ haberlerle bilinen Roland Quandt’a göre Mate40 serisi, Ekim ayının ortasında gerçekleştirilecek olan bir canlı yayınla tanıtılacak. Bu sızıntının Çin pazarına yönelik olduğu belirtilirken Huawei, Avrupa için de çalışmalarından vazgeçmişe benzemiyor.

We've got some exciting news for you…

The next-generation #HuaweiMate is coming soon – Stay tuned! 1/2 pic.twitter.com/6QGgZFz1zJ

— Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) September 15, 2020