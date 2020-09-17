Şirketin bir süredir üzerinden çalıştığı 5 farklı cihazdan biri olan OnePlus Nord 10 5G özellikleri sızdırıldı; Snapdragon 690 yonga setiyle gelebilir.

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Orta seviye cihaz pazarı için de yakın zamanda harekete geçen OnePlus tarafının 5 farklı mobil cihaz üzerinde çalıştığı biliniyordu. OnePlus 8T serisi, Nord serisi ve bir gizemli model daha olduğu bilinen bu cihazların arasında Nord 10 5G de yer alıyor. Sızıntılara göre bünyesinde 5G teknolojisini barındıracak olan ve uygun fiyatlı olması beklenen Nord 10 5G, Snapdragon 690 yonga setiyle gelebilir.

OnePlus Nord 10 5G, 90Hz panelle gelecek

Android Central’da yer alan bir rapora göre Nord 10 5G, ilk olarak Amerika pazarında yerini alacak. Qualcomm’un yeni Snapdragon 690 işlemcisinden güç alacak olan cihaz, 90Hz tazeleme hızına sahip 6.49” büyüklüğünde FHD+ ekranla gelecek. 6 GB RAM bulunacak Nord 10 5G’de 128GB depolama alanı bulunacak. Cihazın farklı depolama seçenekleriyle gelip gelmeyeceği hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.

Daha büyük batarya, daha yüksek hızlı şarj

Sızıntılara göre Nord 10 5G modelinin daha büyük batarya ve yüksek hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenirken hangi Android sürümüyle geleceği bilinmiyor. Henüz şirket tarafından Nord 10 5G hakkında resmi bir açıklama gelmese de yakında yayınlayacağı ‘teaser’ ve posterlerle cihaz detaylarını paylaşması bekleniyor.