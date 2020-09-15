OnePlus 8T, tasarım detaylarıyla ortaya çıktı!

Bu yıl birden fazla telefon serisi duyurarak şaşırtan OnePlus, kısa süre sonra güncellenmiş amiral gemisi cihazını tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırılan OnePlus 8T, şimdi de 3 boyutlu tasarım detayları ile karşımıza çıktı!

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OnePlus 8T ortaya çıktı: Samsung benzeri arka kamera kurulumu!

Bilindiği üzere OnePlus, ürün karmaşasından kaçınmak için bu yıl amiral gemisi bir Pro cihazı duyurmayacak. Marka bu nedenden dolayı bütün enerjisini OnePlus 8T’nin gelişimine harcamış. Sızdırılan tasarımıyla 8 serisinden neredeyse tamamen ayrılmayı başaran telefon, Pro sürümün eksikliğini unutturmayı hedefliyor.

Ön yüzünde delikli ekran yapısını koruyan telefon, radikal bir karar alarak 3D kavisli ekran tasarımından vazgeçmişe benziyor. OnePlus 8T modelinin arka yüzeyi ise neredeyse sıfırdan tasarlanmış. İnce dörtgen arka kamera tasarımını kullanmayan marka, bunun yerine Samsung A serisinde de gördüğümüz L şeklindeki kamera yapısına geçiş yapıyor. Böylece “amiral gemisi katili” telefon bambaşka bir karaktere bürünüyor.

Teknik özellikler tarafında ise daha çok ekran ve kamera bazındaki güncellemeler dikkat çekiyor. 6.55 inç boyutundaki Full HD+ Fluid AMOLED panel yerini korurken, ekranın yenileme hızı 120Hz’e yükseltilmiş. OnePlus 8T’nin gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alacağı iddia edilse de bunun Snapdragon 865+’a yükseltilebileceği belirtiliyor. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ise yerini koruyor.

Dörtlü arka kamera paketi ise OnePlus 8’in evrim geçirmiş hali gibi görünüyor. 48+16+2 megapiksel çözünürlüklü sensörler yerini korurken, bu pakete 5 megapiksel makro sensör eklenmiş. Ön kamera ise büyük olasılıkla 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Daha önce OnePlus 8 Pro’da gördüğümüz 4.500 mAh kapasiteli batarya da 65W Warp Charge ile güçlendirilecek.

Kutusundan Android 11 tabanlı OxygenOS 11 ile çıkacağı belirtilen OnePlus 8T, tahmini olarak Ekim ayının ilk haftasında tanıtılacak. Telefonun fiyat bilgisinin ise lansmana yakın bir tarihte ortaya çıkmasını bekliyoruz.