Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T, tasarım detaylarıyla ortaya çıktı!
Bu yıl birden fazla telefon serisi duyurarak şaşırtan OnePlus, kısa süre sonra güncellenmiş amiral gemisi cihazını tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırılan OnePlus 8T, şimdi de 3 boyutlu tasarım detayları ile karşımıza çıktı!
İlginizi çekebilir: iPad Air 4 ve iPad 8 tanıtıldı!
OnePlus 8T ortaya çıktı: Samsung benzeri arka kamera kurulumu!
Bilindiği üzere OnePlus, ürün karmaşasından kaçınmak için bu yıl amiral gemisi bir Pro cihazı duyurmayacak. Marka bu nedenden dolayı bütün enerjisini OnePlus 8T’nin gelişimine harcamış. Sızdırılan tasarımıyla 8 serisinden neredeyse tamamen ayrılmayı başaran telefon, Pro sürümün eksikliğini unutturmayı hedefliyor.
Ön yüzünde delikli ekran yapısını koruyan telefon, radikal bir karar alarak 3D kavisli ekran tasarımından vazgeçmişe benziyor. OnePlus 8T modelinin arka yüzeyi ise neredeyse sıfırdan tasarlanmış. İnce dörtgen arka kamera tasarımını kullanmayan marka, bunun yerine Samsung A serisinde de gördüğümüz L şeklindeki kamera yapısına geçiş yapıyor. Böylece “amiral gemisi katili” telefon bambaşka bir karaktere bürünüyor.
Teknik özellikler tarafında ise daha çok ekran ve kamera bazındaki güncellemeler dikkat çekiyor. 6.55 inç boyutundaki Full HD+ Fluid AMOLED panel yerini korurken, ekranın yenileme hızı 120Hz’e yükseltilmiş. OnePlus 8T’nin gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alacağı iddia edilse de bunun Snapdragon 865+’a yükseltilebileceği belirtiliyor. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri ise yerini koruyor.
Dörtlü arka kamera paketi ise OnePlus 8’in evrim geçirmiş hali gibi görünüyor. 48+16+2 megapiksel çözünürlüklü sensörler yerini korurken, bu pakete 5 megapiksel makro sensör eklenmiş. Ön kamera ise büyük olasılıkla 32 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Daha önce OnePlus 8 Pro’da gördüğümüz 4.500 mAh kapasiteli batarya da 65W Warp Charge ile güçlendirilecek.
Kutusundan Android 11 tabanlı OxygenOS 11 ile çıkacağı belirtilen OnePlus 8T, tahmini olarak Ekim ayının ilk haftasında tanıtılacak. Telefonun fiyat bilgisinin ise lansmana yakın bir tarihte ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Kamera odaklı Samsung Galaxy F serisi geliyor!
Samsung yeni bir akıllı telefon serisi ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Firmanın kamera odaklı Galaxy F serisi üzerinde çalışıyor.
İlginizi çekebilir; Sony’nin beklenenden daha az PlayStation 5 ürettiği bildirildi
Samsung Galaxy F serisi, kamera odaklı olacak!
Samsung yeni akıllı telefon modelleri ile kullanıcılarının ve hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Firma geniş ürün yelpazesini büyütmeye devam ederken, ortaya çıkan son gelişmelere göre, yeni bir akıllı telefon serisi ile karşılaşmak üzereyiz. XDA-Developers isimli internet sitesinde yer alan habere göre, daha önce katlanabilir bir akıllı telefon olması beklenen SM-F415F kodlu cihaz, aslında katlanabilir bir akıllı telefon değil. Ortaya çıkan habere göre, firma kamera odaklı akıllı telefon serisi geliştiriyor. Galaxy F41 adıyla bizleri karşılaması beklenen cihazın kullanım kılavuzu ortaya çıktı. Tasarım detayları bu şekilde ortaya çıkan akıllı telefon, damla çentik tasarımı ile bizleri karşılayacak. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor.
Kullanım kılavuzunda kamera detayı çekerken, firmanın daha uygun fiyatlı ancak kamera konusunda yetenekli cihaz çıkarma konusundaki isteği de ortaya çıktı. Ayrıca Geekbench üzerinde yapılan test sonuçları belli olan akıllı telefon, tek çekirdek performansında 348, çoklu çekirdek performansında ise 1339 puan almakta. 6 GB RAM ve Exynos 9611 işlemcisi ile bizleri karşılayacak cihazın 270 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım Samsung Galaxy F serisi tam anlamıyla nasıl piyasaya çıkacak bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Yeni Vivo Y51 ön satışa sunuldu!
Ülkemize X50 Lite ile giriş yapan ve fiyat/performans olarak dikkat çekici telefonlar üreten Vivo, bu sefer Vivo Y51 modelini tanıttı. Şirketi sıkı takip edenler için bu isim aslında yeni değil. Vivo, 2015‘te aynı isimde bir telefon duyurmuştu. Bu isimlendirmenin sebebi bilinmezken bugün tanıtılan Yeni Vivo Y51 Pakistan’da ön satışa sunuldu.
İlginizi çekebilir: Vivo Watch tasarım detayları belli oldu!
Yeni Vivo Y51 neler sunuyor?
Kalbinde Snapdragon 665 yonga setini barındıran Vivo Y51, bu seti 4GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla destekliyor. Bu depolamayı microSD kart ile arttırabiliyoruz ancak sınır belirtilmemiş. Cihaz, Vivo’nun Android 10 tabanlı Funtouch OS 10 işletim sistemiyle beraber geliyor. Telefonun belki de en çok öne çıkarılan özelliği Ace AMOLED ekrana sahip olması. 6.38 inçlik FullHD+ ekranın altında gömülü bir biçimde parmak izi sensörü bulunuyor. 16 MP’lik ön kameraya sahip bir damla çentikle beraber gelen cihaz %90’lık ekran/kasa oranına da sahip.
Arka tarafta 4 adet kameraya ev sahipliği yapan elmas şeklinde bir tasarım görüyoruz. Bu tasarımda 48 MP’lik ana kameraya 8MP ultra geniş açı lensi, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Bu elmas tasarımın altında ise LED flaş ve Vivo marka yazıları bulunuyor. Telefonun tüm işlevlerini yapmakta gücü aldığı bataryası ise 4500 mAh büyüklüğünde. Bu batarya Type C girişi üzerinden 18W’a kadar hızlı şarj özelliğini de destekliyor.
Tüm bu özellikler aslında ilk defa bu telefonda bir araya gelmiyor. Tıpkı ismi Vivo Y51 gibi cihaz da tamamen yeni değil. Şirketin iki farklı telefonu X50 Lite ve S1 Pro’ya oldukça benzeyen bu cihaz ağırlık ya da hibrit SIM desteği gibi küçük farklarla bu iki cihazdan ayrılıyor.
Yeni Vivo Y51 Pakistan’da bugünden itibaren 18 Eylül’e kadar ön satışa sunuldu. Daha sonrasında ise satışları tamamen başlayacak olan cihaz 220 dolar gibi bir fiyata ve 3 farklı renk seçeneğine sahip. Modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo, ColorOS 11 beta sürümünün dağıtımına başladı
Oppo, Android 11 tabanlı arayüzü ColorOS 11‘i bugün itibarıyla 28 farklı Oppo modeline sunmaya başlıyor.
İlginizi çekebilir: Oppo, 5G destekli bütçe dostu akıllı telefon geliştiriyor
Oppo, ColorOS 11 ile hangi özellikleri sunacak?
Google geçtiğimiz hafta Pixel telefonlara Android 11‘i dağıtmaya başlamıştı. Hemen ardından, Pixel dışındaki bazı telefonlar için beta ve ön izleme sürümleri sunulmuştu. Oppo ise Android 11 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 11‘in dağıtımına bugün itibarıyla başlıyor.
Oppo, ColorOS 11 güncellemesi ile Çin‘deki telefonlarda kullanılan ve birçok kişi tarafından “ağır” olarak nitelendirilen arayüzden tamamen arınarak, geleneksel Android çizgisine yaklaşıyor diyebiliriz.
Temel Android özelliklerinin yanı sıra, Oppo kendine has birçok özellik eklemiş durumda. ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılara birçok yetki verilecek. Örnek vermek gerekirse; ikonların şeklini değiştirebilme ve her zaman açık ekran tasarımları oluşturabilme. Önemli özelliklerden biri de, karanlık modu üç farklı tonda kullanabilme ve gün içinde bu üç farklı ton arasında geçiş yapabilme.
Oppo‘nun Google ile birlikte geliştirdiği bir özellikten bahsedelim. Üç parmağınızı aşağı yönde ilerleterek ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Oppo kullanıcıları bu sayede tek hamlede ekran görüntüsü alabilecekler. Bu yeni bir özellik değil fakat ColorOS 11‘in Google Lens uygulaması ile eş zamanlı olarak bu ekran görüntüsünü farklı dillere çevirebildiğini de ekleyelim.
Yeni pil tasarruf modları, performans optimizasyonları, gizlilik ile ilgili bazı iyileştirmeler ise göze çarpan diğer yenilikler.
Model bazlı güncelleme takvimi
Oppo‘nun ColorOS 11‘i çok hızlı bir şekilde kullanıcılarına sunacak olması oldukça sevindirici bir gelişme. Öyle ki, bugün itibarıyla Find X2 serisi cihazlara dağıtılmaya başlanacak.
28 model için paylaşılan güncelleme takvimi şu şekilde;
Final sürümünün de kısa bir süre içinde dağıtılmaya başlanması bekleniyor.