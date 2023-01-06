OnePlus cephesinin en yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan OnePlus 11, geçtiğimiz gün Çin pazarı için tanıtıldı ve satış rekorları kırarak adından söz ettirdi. Cihazın satış rekoru kırdığı bilgisini vermek için sosyal medyadan paylaşım yapan OnePlus’ın Çin Bölgesi Başkanı Li Jie, bir başka kullanıcıya yazdığı bir yorumla OnePlus 11 serisi hakkında önemli bir gelişmeyi duyurmuş oldu.

OnePlus 11’in satış rekoru kırdığını gösteren paylaşımının altına gelen yorumlardan birine, “OnePlus 11 Pro diye bir şey yok.” diye cevap veren Li Jie, bu açıklamasıyla beraber OnePlus 11’in şirketin bu yılki amiral gemisi modeli olacağını ve yakın zamanda herhangi bir OnePlus 11 Pro modelinin tanıtılmayacağını doğrulamış oldu.

Yine de bu haberlerin şirketin bir başka amiral gemisi özelliklerine sahip telefon tanıtmayacağı şeklinde yorumlanmaması gerekiyor. Zira firma, genelde yılın sonlarına doğru amiral gemisi katili özelliklerle gelen “T” adlı bir modeli piyasaya sürüyor.

Hatırlatmak gerekirse, firmanın 2022 yılındaki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan OnePlus 10 serisinin “T” modeli olan OnePlus 10T, yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmüştü. OnePlus 10 modelleri Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisine sahipken, OnePlus 10T modeli çok daha üstün performans ve kararlılık sunan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahipti.

Firma, klasikleşmiş “T” serisini bu yıl da devam ettirerek yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen OnePlus 11T ile herkesi şaşırtabilir.

İçindekiler OnePlus 11 Özellikleri

OnePlus 11 Özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 3216 x 1440 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LTPO 3.0 AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruma

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm yonga seti

Adreno 740 GPU

256GB (UFS 4.0) / 512 GB (UFS 4.0) depolama

12GB LPDDR5X RAM / 16GB LPDDR5X RAM

ColorOS 13 ile Android 13 (Çin’de) / OxygenOS 13 (Global)

Çift SIM (nano + nano)

Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX581 sensörlü 48MP ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, 3.5cm makro, 32MP RGBW (telefoto) 2x optik zoom, Sony IMX709 sensör; LED flaş, Hasselblad kamera sistemi

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran altı parmak izi sensörü

USB Type-C Bağlantı Noktası, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 163.1×74.1×8.53mm

Ağırlık: 205g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5 Çift Bant) + GLONASS, USB Type-C, NFC

100W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus, 11 serisini çeşitlendirmeli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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