Android dünyasının sevilen isimlerinden olan OnePlus, söz verdiği gibi şirketin yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11 ile bugün karşımıza çıktı. Sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çeken telefon, kamera tarafında yine çok iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı uzatmadan canavarın özelliklerine hızlıca bir giriş yapalım.

Telefonda 2K çözünürlüklü 6.7 inç büyüklüğünde 2.75D esnek ekran yer alıyor. Bu ekran 1 ila 120Hz değişken yenileme hızı için Samsung LTPO 3.0 panelini kullanıyor. Açıklamalara göre bu ekran Dolby Vision desteğine de sahip.

OnePlus 11’de 16 GB‘a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB‘a kadar UFS 4.0 depolama desteği yer alıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yer alıyor. Telefon ultra yüksek performanslı grafite sahip ve şirket ısı dağılımı yolunu yeniden tasarladı. Bu nedenle ısı dağılımı verimliliği grafeninkinden %92 daha yüksek seviyede. Bu da Snapdragon 8 Gen 2’nin overclock edilebileceğini gösteriyor.

Telefon AAC ile ortaklaşa geliştirilen dünyanın ilk biyonik titreşimli motorunu kullanıyor. Bu motor 600 mm3’ten fazla hacme sahip tek telefon olma unvanını OnePlus 11’e veriyor.

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OnePlus 11, yüksek kare hızı ve yerel görüntü kalitesi için özel grafik motoruna sahip ve mobil oyunlarda yeni bir çağ açan dünyadaki ilk telefon olduğu iddia ediliyor. OnePlus’a göre oyunların hangi kare hızını desteklediği önemli değil. Çünkü telefonun optimizasyonla birlikte neredeyse tüm oyunları 120 FPS‘te oynatabiliyor.

Telefonda Sony IMX890 sensörlü 50MP ana kamera, OIS desteği, daha iyi portre sunan 32MP IMX709 2x telefoto kamera yer alıyor. Bu kamerada firma ışık girişi miktarını %416 artırdığını belirtiyor. Ayrıca makro çekimleri de destekleyen IMX581 sensörlü 48MP ultra geniş kamera da yer alıyor.

OnePlus 11, 10 dakikada %50’ye ve 25 dakikada %100’e kadar şarj olabilen 100W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh batarya ile geliyor. Ancak telefonda kablosuz şarj desteği yer almıyor. Muhtemelen bu destek Pro modelde yer alacak.

İçindekiler OnePlus 11 özellikleri

OnePlus 11 özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 3216 x 1440 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LTPO 3.0 AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruma

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm yonga seti

Adreno 740 GPU

256GB (UFS 4.0) / 512 GB (UFS 4.0) depolama

12GB LPDDR5X RAM / 16GB LPDDR5X RAM

ColorOS 13 ile Android 13 (Çin’de) / OxygenOS 13 (Global)

Çift SIM (nano + nano)

Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX581 sensörlü 48MP ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, 3.5cm makro, 32MP RGBW (telefoto) 2x optik zoom, Sony IMX709 sensör; LED flaş, Hasselblad kamera sistemi

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran altı parmak izi sensörü

USB Type-C Bağlantı Noktası, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 163.1×74.1×8.53mm

Ağırlık: 205g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5 Çift Bant) + GLONASS, USB Type-C, NFC

100W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya