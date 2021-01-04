OnePlus Band kanlı canlı görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan OnePlus tarafından yeni bir akıllı bileklik tanıtılacağı sızıntıları daha da güçlendi. Şirket, Xiaomi’nin Mi Band serisine yakın rakip olabilecek bir akıllı bileklik üzerinde çalışıyor. OnePlus’ın resmi Facebook sayfasında paylaşılan görselle yakında tanıtılacağı doğrulanan bileklik, fiyat/performans oranıyla dikkat çekebilir.

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OnePlus Band 11 Ocak’ta gelebilir!

Şirket tarafından gelen bu paylaşımın ardından piyasada tanınmış bazı “leakster”lar da detaylı paylaşımlar yapmaya başladı. Ishan Agarwal ve Mukul Sharma tarafından yapılan paylaşımlar akıllı bilekliğin birçok özelliğini ortaya koydu. 1.1 inçlik renkli AMOLED ekran, 13 farklı egzersiz modu ve IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası en çok dikkat çeken birkaç özellik.

Bunların yanı sıra uyku takibi, 7/24 kalp atışı ölçümü ve kandaki oksijen düzeyini (SpO2) de ölçebilen saat tüm bu özellikleri 14 günlük batarya ömrüyle taçlandırıyor. Bileklik, tüm bu özellikleriyle Mi Band 5’e oldukça benzemekte. Temel özelliklerinin yanı sıra tasarımının da ortaya çıktığı fotoğraflar sızdırılan akıllı bilekliğin birçok farklı renkte satışa sunulması olası. 34-40 dolar gibi bir fiyatla tanıtılması beklenen OnePlus Band’in 11 Ocak’ta Hindistan’da lansmanının yapılması bekleniyor.

Siz de OnePlus Band’in ülkemize gelmesini beklemeden bir akıllı bileklik veya saat almak isterseniz HepsiBurada ve Trendyol linklerimizi takip ederek HWP’ye de destek olabilirsiniz.