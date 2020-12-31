OnePlus yeni bir akıllı bileklik çıkarmaya hazırlanıyor!

Peloton, spor yaparken müzikleriyle size eşlik edebilecek bir uygulama. Derslerinde kullandığı popüler müziklerle sizi kaliteli bir fitness salonuna taşıyor.

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Peloton, popüler sanatçılarla iş birliği yapıyor

Uygulama, bugün bir ay boyunca platforma özel Elvis remixlerini piyasaya sürdüğünü açıkladı. Remixleri oluşturmak için birçok ünlü isimle çalıştılar. Chromeo, Big Boi ve DJ Dillion Francis’in katkılarıyla bu remixler geliştirildi.

Uygulama içinde bulunan çeşitli egzersizler, gruplara ayrılıyor. Şarkılar, yoga, temel ve açık hava koşu dersleri içeren gruplar için düzenlendi ve bir “nihai remix koleksiyonu” oluşturuldu. Bu koleksiyon, bugün kullanıcılara sunuluyor. Bunun yanında Yeni Yıl promosyonunun bir parçası olarak 30 gün ücretsiz deneme süresini iki aya kadar uzatacağını ekledi.

Çoğu insan spor yaparken fazla zorlanıyor ve spor sırasında dinledikleri müzik, büyük ölçüde motive veriyor. Bu konuyu ele alan bir sözcü, uygulamaya Elvis‘in müzikleriyle başlama fikrinin, klasik kataloğun çağdaş bir düşünceyle bir araya getirmek, olduğunu söylüyor. Elvis’in müziklerini dinlerken, yapacağınız sporun daha katlanılır ve daha eğlenceli olacağı açık. Uygulamada bulunan bu şarkıların hakları Sony‘ye ait. Bununla birlikte, şarkıların bir aylık kısıtlama süreleri dolduğunda, parçalar daha geniş bir şekilde yayınlanabilir.

Şirket, kendi bünyesinde birçok müziği barındırıyor. Yapılan özel müzikler, uygulama için iyi bir genişleme fırsatı. Yeni gelen bu şarkılarla kullanıcılar, uygulamaya daha ilgili yaklaşacak. Bunun yannda kullanıcılar, özel olarak eğitim almak ve Peloton‘dan bir bisiklet almak istiyorlarsa şirketin ekosisteminde kalmaları gerekiyor.

Uygulama birçok ünlü isimle çalışıyor. Bünyesine dahil ettiği sanatçıların başında Béyonce geliyor. Şirket, yaptığı derslere müzisyenleri ve parçalarını dahil etmek için anlaşmalar yaptı. Bunun yanında şirket, Spotify gibi şirketlere benzer şekilde müzik akışı başına ödeme yapıyor. Peloton’u özel müzik dinleyebileceğiniz bir platform olarak görmek, daha fazla kullanıcıya ulaşmak anlamına geliyor. Aynı zamanda, mevcut abonelerin de daha fazla içeriğe ulaşmak için kullanımlarını arttırmayı da amaçlıyor.

Bir açıklamasında şirket, bünyesine aldığı sanatçıların, ilk kez sadece uygulamada bulunan dersler için müzik yarattığını söyledi. Ancak daha sonra bu açıklamada bir yanlışlık olduğunu belirtti ve açıklamasını düzeltti ve müziğin yalnızca Peloton’a “ilk lansman penceresi” için özel olacağını, Sony’nin bu dönemden sonra üç parçayı da kamuya açıklayabileceğini söyledi.