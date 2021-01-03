Akıllı Telefonlar
BTK yılın 3. Çeyrek raporlarını yayınladı 3.6 milyon IMEI kaydedildi
BTK tarafından hazırlanan rapora göre 2020 yılının 3. Çeyreğinde BTK tarafından 3.6 milyon mobil cihazın IMEI kaydı yapıldı.
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Bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumu, ülkemize girmiş ve sim kart özelliği bulunan her akıllı cihazı kayıt altına alıyor. Ülke sınırlarında bulunan ve kayıt altına alınmamış her mobil cihaz, bir süre açık kaldıktan sonra iletişime kapatılıyor. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyetine girmiş her akıllı telefonun, tabletin, laptop bilgisayarın, saatin ve benzeri ürünlerin eğer sim kart özelliği barındırıyorsa kayıt altına alınması lazım. BTK tarafından açıklanan verilere göre her ay yaklaşık 250 bin cihazın IMEI kaydı yapılırken, bu sayıdan çok daha fazla sayıda akıllı telefon kaydı yapılıyor. 2020’nin 3. Çeyreği boyunca BTK tarafından kaydı yapılan akıllı telefon sayısı ise 3 milyon 567 bin adet. Bu sayı aynı yılın 2. Çeyreğinde 2 milyon 144 bin adet idi.
Samsung Pazar lideri ama Xiaomi hızlı geliyor
BTK tarafından hazırlanan rapora göre yılın üçüncü ve ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası, Samsung oldu. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, uzun zamandır Türkiye ve Dünya’daki pek çok pazarda lider konumunda. Şirket bu durumu ise, her türlü fiyat segmentinde bulunan akıllı telefonlarına borçlu. Raporda uygun fiyatı ve Yüksek performansıyla kullanıcıların gözdesi olan Xiaomi, dikkat çekiyor. Çinli üretici, Ülkemizde satılan Mi ve Redmi marka telefonlarıyla ikinci sırada bulunuyor. 3. sırada ise Apple bulunuyor. Şirket, listede 3. Sırada bulunmasına rağmen özel bir yere sahip. Listedeki diğer rakiplerine göre daha az sayıda akıllı telefon satsa da Apple, daha yüksek fiyatlı amiral gemisi sınıfı cihazlar sattığı için, muhtemelen rakiplerine göre daha yüksek kar oranlarına sahip.
Ambargo Huawei için iyi olmadı
BTK verilerinde, gerileyen şirket ise Huawei. ABD ambargosu, Çinli akıllı telefon üreticisini vurmuş durumda. Huawei, geçtiğimiz yıllarda yeni teknolojileri ve ürünleriyle oldukça fazla ilgi uyandırarak Pazar payını sürekli yükseltmişti. Ambargo sonrası ABD’li şirketler ile iş yapması yasaklanan şirket, Google servislerine erişim sıkıntısı ve üretim problemleri sebebiyle, ana vatanı olan Çin’e odaklanarak dış pazarlara verdiği ağırlığı kesmişti. Huawei’nin hemen arkasında ise bir başka Çinli üretici olan OPPO bulunuyor. OPPO, bir önceki verilere göre kaydettirdiği telefon sayısını ise 3 katına çıkarmış durumda.
Vestel Tabloda bile yok
Vestel ve General Mobile, ülkemizin büyük akıllı telefon üreticilerinden ikisi. Bu iki şirket geçtiğimiz dönemlerde ürettikleri uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla, tüketici tarafında destek görmüştü. Ne yazık ki Yerli üreticilere şans veren tüketiciler zaman içinde Çin’den gelen Xiaomi ve Realme gibi fiyat, performans oranı daha yüksek üreticilere kaymıştı. Gittikçe kan kaybeden yerli üreticiler, çareyi kendi üretimlerini yapmak yerine Çin’den alınan telefonların üzerine, marka basarak satışa sunmaya başladı. Ancak, BTK verilerine göre Vestel, Nisan ayından itibaren ne bir akıllı telefon üretmiş, ne de ithalat yoluyla telefon getirtmiş durumda. Venus marka akıllı telefonların, akıbeti ise şu an için belli değil.
Verilerde uyuşmazlık var
Bu haberin kaynağı olan btdunyası.net, haberine göre BTK tarafından hazırlanan rapor kendisi ile çelişmekte. Marka bazında, üç aylık dönemde kaydı yapılan cihaz sayısı toplam 3 milyon 567 bin 700 olarak görülürken, Temmuz-Ağustos-Eylül ayında 3 milyon 354 bini akıllı telefon, 761 bini diğer cihaz olmak üzere toplam 4 milyon 115 bin cihaz olarak görülüyor. Hangi rakamın doğru olduğunu ise BTK uzmanlarının cevaplaması gerekiyor.
Türkiye’de abone başı aylık ortalama GB kullanım oranı
BTK raporundaki en önemli grafiklerden biri, internet kullanım oranları. Türkiye’deki kullanıcıların, son dört yıldaki kullandıkları interneti de yayınlayan kurum, son yıllarda artan kullanım oranlarını göz önüne seriyor. Kişi başına düşen sabit ve mobil internet kullanımı özellikle, 4G’nin hayatımıza girmesi ve yıl başındaki pandemi kapanması sebebiyle, oldukça artmış durumda.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5A İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi!
Google’ın şimdiye kadar hiç duyulmamış Google Pixel 5A modeli canlı bir şekilde görüntülendi. İşte karşınızda Pixel 5A.
Google Pixel ailesine yeni bir üye daha eklenecek gibi gözüküyor. Yeni bir sızıntıya ile Google’ın yeni akıllı telefon modeli Pixel 5A canlı şekilde görüntülendi. Google’ın bu modeli önceden hiç duyulmamış olmasıyla birlikte, görseller birçok ilginç detayı da beraberinde getiriyor. Gelin sızdırılan görsellere yakından bakalım.
Google Pixel 5A canlı görüntülendi!
Bugün gelen sızıntılarla, Google Pixel 5A’ya ait olduğu iddia edilen yeni bir model ortaya atıldı. Canlı fotoğrafları ortaya çıkan Google Pixel 5A, ekran kısmında ilginç özellikler taşıyor gibi görünüyor. Cihazın fotoğraflarına dikkatli baktığımızda ekranda herhangi bir ön kamera gözükmüyor. Burada ekrana yerleşik bir kamera sensörü olma ihtimali fikri akıllara yerleşiyor. Aynı zamanda ekrandaki tarihe baktığımızda fotoğrafların taze olduğunu da görebiliyoruz.
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Yayınlanan fotoğraflarda cihazın kamera sekmesinin de görseli bulunuyor. Görseli incelediğimizde cihazın ağır çekim, hızlı çekim gibi özelliklerin yanında video sabitleme özelliğine de sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda gelen sızıntılara göre bu modelde ekrana yerleşik parmak izi sensörü de yer alıyor. Öte yandan cihazın 6GB Ram bellek ile geleceği ve 128GB depolama alanına sahip olacağı biliniyor.
Google Pixel 5A‘ya ait şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak ortaya çıkan başka bir model olan Google Pixel 5 Pro modelinin de ekran altı ön kamera ve Snapdragon 865 yonga setine sahip olduğu biliniyor. Pixel 5A’nın da daha alt bir model olduğunu düşünürsek, üst sınır olarak böyle bir işlemci kullanacağını söyleyebiliriz. Bakalım Google Pixel 5A’nın özellikleri ne zaman açıklanacak. Sizce Google, Pixel 5A’yı ne zaman tanıtacak?
Akıllı Telefonlar
IMEI kayıt bedeli yeni yıl ile birlikte zamlandı
2021 yılı itibari ile yurt dışından getirilen telefonların ülkemizde kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücretlerine zam geldi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı‘nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni zamlar 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunlar içerisinde IMEI kayıt bedeli de yer alıyor.
Buna göre yeni yıl ile birlikte yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak bireysel kullanıcıları yakından ilgilendiren IMEI kayıt harcı tutarı da belli oldu. İngilizce açılımı International Mobile Equipment Identitiy olan IMEI, cihazınızın Mobil kodu olarak biliniyor.
Geçtiğimiz yıllarda yurtdışından Türkiye’ye götürülen cep telefonlarında “IMEI Kayıt Bedeli” birçok kez zamlanmıştı. Miktar son olarak 1838 Lira olmuştu. 1 Ocak 2021 tarihinden yurt dışından cep telefonu getirip, kayıt altına alacak vatandaşların ödeyecekleri kayıt tutarı 2 bin 6 liraya çıkmış oldu.
IMEI kayıt ücreti, yolcuların beraberlerinde getirdikleri ve ticari amaçlı olmayan akıllı telefonlar için geçerli oluyor. Ticari amaçlı ya da toplu olarak yapılan ithalat işlemleri için daha farklı prosedürler ve ücretler söz konusu oluyor.
Türkiye’de geçmiş yıllardaki IMEI kayıt harcı tutarları ise şöyle olmuştu:
- 2012 yılı – 100 TL
- 2013 yılı – 115 TL
- 2014 yılı – 119.5 TL
- 2015 yılı – 131.5 TL
- 2016 yılı – 138.5 TL
- 2017 yılı – 149.2 TL
- 2018 yılı – 500 TL
- 2019 yılı – 1500 TL
- 2020 yılı – 1838.7 TL
- 2021 yılı – 2006.2 TL
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Serisi Özellikleri Netleşiyor!
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modellerini barındıran Huawei P50 Serisi, bünyesindeki cihazların özelliklerini yavaş yavaş ortaya döküyor.
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modelleri 2021 yılında piyasaya çıkış yapacak. Üç farklı model ile gelmesi beklenilen P50 Serisi, bir yandan yeni özelliklerini de gün yüzüne çıkarıyor. 2021’den hemen önce tasarımı ile ortaya çıkan P50 Pro, şimdi diğer versiyonlarla birlikte özelliklerini sergiliyor.
2020 yılında ABD‘den sert bir darbe yiyen Huawei, şirketin geleceği için çalışmalara tam gaz devam ediyor. P50 Serisi ile başarı yakalamayı planlayan Huawei, 2021’de tanıtacağı yeni nesil Kirin 9010 ve 9020 işlemcileri ile dikkat çekmeyi planlıyor. Tabi bu işlemcileri P50 Serisinde de kullanması muhtemel.
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P50 Serisinin ekran boyutları ortaya çıktı!
Twitter’da RODENT950 kullanıcı adlı birisi, cihazlar hakkında yeni detaylar yayınladı. Huawei P50 Serisinin farklı ekran boyutları ile geleceğini ortaya atan Rodent950, seride 6.1-6.2 inçlik bir küçük ekranlı model, 6.6 inçlik orta ekran boyutlu bir model ve 6.8 inçlik birde büyük ekranlı model yer alacağını belirtti. Bu modellerin sırasıyla Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+ olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan ekranlar hakkında bilinen bir diğer detay, P50 Serisi modellerinin ekranlarını Samsung ve LG’nin üreteceği. Huawei’nin ekran tedarikçisi olarak Samsung ve LG Display ile çalıştığı gelen sızıntılar arasında. Kuvvetle muhtemel bu modellerde Samsung ve LG ekranları kullanılacak. Bu da cihazların ekran kalitesini epey artıracak.
Bu bilgiler dışında Huawei P50 Serisi hakkında bilinen pek birşey yok. Sadece P50 Pro modelinin 159 x 73 mm boyutlarında olduğu biliniyor. Ancak diğer iki model hakkında boyutsal anlamda bir bilgi söz konusu değil. 2021’in ilk yarısında tanıtılması beklenilen P50 Serisi, Huawei için yükseliş yaratacak gibi duruyor. Sizce P50 Serisi, Huawei açısından nasıl bir etki yaratacak? 2021’de Huawei ile ABD arasındaki buzlar çözülecek mi?
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