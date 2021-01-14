Giyilebilir Teknoloji
OnePlus Band iOS ile uyumlu olacak
OnePlus’ın yeni akıllı bilekliği OnePlus Band iOS işletim sistemiyle uyumlu olacak. Akıllı saat diğer marka telefonlarla uyumlu olacak.
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OnePlus ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket ilk olarak geçtiğimiz sene uygun fiyatlı akıllı telefonu olan Nord modelini tanıttı. Bununla beraber OnePlus’ın uzun süreli hayallerinden biri olan akıllı saatleri ve akıllı bilekliği de geçtiğimiz dönem yapılan bir lansmanda tanıtıldı. Gelen bilgilere göre OnePlus Band, iOS işletim sistemi dahil her telefonla uyumlu olacak.
OnePlus Band iOS desteği
Apple, giyilebilir teknolojiler konusunda muhtemelen pazardaki en büyük teknoloji şirketi. Apple Watch isimli akıllı saatleri sayesinde şirket, her yıl milyonlarca insana telefonlarının yanında saatlerini de aldırıyor. Ancak bu saatlerin bazı kötü yanları var, fiyatı. Apple ürünleri oldukça pahalı ve diğer marka telefonlarla uyumsuz. Eğer Apple Watch aldıysanız ve Android bir telefona geçiş yaparsanız, bu saat artık kullanılamaz hale geliyor. Neyse ki, diğer markalar bu konuda Apple kadar tutucu değil. OnePlus’ın yaptığı bir açıklamada, OnePlus Band iOS uyumluluğu açıklandı. Şirketin yeni saati ve bilekliği tüm akıllı telefonlarla uyumlu olacak.
Bilekliğin özellikleri
Bileklik 1,1 inç AMOLED dokunmatik ekrana, 100 mAh 14 gün pil ömrü olan batarya, kalp atışı monitörü, kandaki oksijen seviyesini ölçme, su geçirmezlik, uyku takibi ve çeşitli spor aktiviteleri. Akıllı bileklik dünyasının şu anki kralı olan Xiaomi’nin doğrudan rakibi olan OnePlus, iOS ve diğer Android cihazlara sunduğu destekle rekabette başarılı olacak mı? bu önümüzdeki günlerde belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
TCL MoveAudio S600 TWS ve TCL Movetrack PetTracker duyuruldu
TCL, CES 2021’de yeni ürünlerini tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. TCL 20 5G ve TCL 20 SE dahil 5 akıllı telefon ve NXTPAPER, TAB 10s tabletlerinden sonra firma MoveAudio S600 kablosuz kulaklık ve Movetrack PetTracker isimli evcil hayvan takip cihazını duyurdu.
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TCL MoveAudio S600
MoveAudio S600, IFA 2020’de piyasaya sürülen MoveAudio S200 ile benzer gövde tasarımına sahip. Kulaklığın yarım küre şeklindeki sarj kutusunun ön tarafında şarj LED göstergesi bulunuyor. Kulaklık 18.2 x 17 x 38.5 mm, şarj kutusu ise 65 x 54.8 x 28.8 mm boyutlarında.
Kulaklıklarda 55 mAh, şarj kutusunda ise 500 mAh’lık piller bulunuyor. MoveAudio S600, hibrit aktif gürültü engelleme özelliğine sahip 10 mm’lik ses sürücüsü birimi barındırıyor, ANC (aktif gürültü önleyici) açık iken 5 saat, kapalıyken 7 saat kullanım ömrü sunuyor. Kulaklık SBC ve AAC codec desteği ve Bluetooth 5.0 özellikleri ile geliyor. Cihazın sunduğu diğer özellikler ise şunlar: şeffaf mod, wear detection, dokunmatik kontrol, hands-free arama, Google Fast Pair, IP54 sertifikası ve kablosuz şarj.
MoveAudio S600, grafit gri, saf mermer, gümüş krom ve turkuaz renk seçenekleriyle 149 Euro fiyatla Şubat 2021’de satışa sunulacak.
TCL Movetrack PetTracker
TCL Movetrack PetTracker cihazı ise evcil hayvanların tasmalarına takılabilecek bir takip cihazı. Bu cihaz hareketi algılayıp 60 saniyede bir konum bilgisini güncelleyecek. TCL Movetrack’ın Virtual Leash (sanal tasma) isimli bir özelliği de mevcut. Bu özelliği kullanmak için cihaz Bluetooth ile telefona bağlanıyor ve evcil hayvan belirli bir mesafeden fazla uzaklaştığında telefona sinyal gönderiyor. Ürün 24 saatlik konum ve zaman verilerini 6 ay boyunca saklayabiliyor. TCL Movetrack PetTracker, 99 Euro’dan satışa sunulacak.
TCL, gözlük gibi görünen ama hareket halindeyken bir şeyler izlemenize olanak sağlayan giyilebilir ekranını da tanıttı. Ürün gözlere yakın konumlanan iki adet 1080p OLED ekran içeriyor ve USB-C bağlantı noktasına sahip.
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Giyilebilir Teknoloji
Honor Band 6 global sürümü tanıtıldı; büsbüyük ekranlı akıllı bileklik
Huawei’den ayrıldıktan sonraki ilk resmi etkinliğini CES 2021 fuarında yapan Honor, Band 6 olarak isimlendirdiği akıllı bilekliğin global tanıtımını gerçekleştirdi. Şimdiye kadar sadece Çin pazarında satışta olan akıllı bileklik, 2021 yılı içerisinde global versiyonuyla Çin dışına çıkacak.
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Honor Band 6, 2021 yılı içerisinde Çin dışına çıkacak
CES 2021 etkinliğinin bugün (11 Ocak 2021) itibarıyla resmen başlamasını takiben, teknoloji sektörünün kilit oyuncular boy göstermeye başladılar. Birkaç saat önce yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtan HP’den sonra, bu sefer bir başka teknoloji markası olan Honor hünerlerini sergiledi. CES 2021 etkinliğinde evvela MagicBook Pro 2021 dizüstü bilgisayarını tanıtan Honor, Band 6 akıllı bilekliğinin global tanıtımını gerçekleştirdi.
Honor Band 6, tam boy ekranı sayesinde akıllı bileklik pazarındaki rakiplerinden kendisini ayrı bir konumda tutuyor. 1.47 inç ekranı sayesinde akıllı bileklikten çok akıllı saat gibi görünen Band 6’nın ekranı, akıllı bilekliklerde görmeye alışık olmadığımız dikdörtgen bir tasarıma sahip. Gövdesinin sol tarafına kocaman HONOR logosu işlenen Band 6, bir adet de fiziksel düğme barındırıyor. Bu düğmenin tek işleviyse, ekranı açabilmek ve kapatabilmek.
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Honor Band 6, kullanıcılarına toplam beş farklı modda sağlık takibi özelliği vaat ediyor. Sırasıyla; kandaki oksijeni ölçme, kalp atış hızı ölçme, uyku takibi, stres takibi, regl takibi modlarıyla gelen Honor Band 6’da on tane de egzersiz modu yer alıyor. Bununla birlikte, egzersiz modlarının 6 tanesi sizin o anki vücut hareketlerinizi takip ederek ne tür egzersiz yapacağınızı otomatikman algılayabiliyor.
Honor Band 6 akıllı bileklikteki kandaki oksijeni izleme özelliği, Huawei TruSeen 4.0 sensör paketi sayesinde gerçekleşiyor. Kullanıcı verilerini selefine göre daha iyi tutabilen bu sensör teknolojisi, sizin kalp atışınızı anlık olarak takip edebiliyor. Ayrıca Huawei TruSleep 2.0 teknolojisi uyku takibi ve stres ölçümüne de yardımcı oluyor.
Honor, düzenlediği etkinlikte Band 6’nın hangi ülkelerde satışa sunulacağını veya fiyatını açıklamadı. Sadece cihazın global tanıtımını gerçekleştirmekle yetinen markanın, en geç Şubat 2021’de Honor Band 6 modelini global satışa sunması bekleniyor.
Giyilebilir Teknoloji
OnePlus Band resmen tanıtıldı: AMOLED ekran, 2 hafta pil ömrü!
OnePlus Band, bugün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi Mi Band 5’e dişli bir rakip olan piyasaya çıkan akıllı bileklik, OnePlus’ın ilk giyilebilir cihazı olma özelliğini taşıyor. İlk etapta Hindistan’da satışa çıkacak olan OnePlus Band, kısa bir süre sonra da globale açılacak.
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OnePlus, giyilebilir cihaz endüstrisine ilk adımını bugün resmen attı. Geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OnePlus Band’ı tanıtacağını açıklayan şirket, nihayet bekleneni yaptı. Aslında bakacak olursanız OnePlus severler, şirketin OnePlus Watch adlı akıllı saati ile giyilebilir cihaz endüstrisine ilk adımını atmasını bekliyorlardı. En azından bugüne kadar ortaya çıkan bulgular bu şekildeydi. Fakat şirket büyük bir ters köşe yaptı.
Xiaomi Mi Band 5’in rakibi olacak OnePlus Band tanıtıldı
OnePlus Band akıllı bilekliğin özelliklerine baktığımızda, sektör standardı haline gelmiş bütün özellikleri tek gövdede toplamayı başaran bir cihaz olduğunu görüyoruz. OnePlus Band’ın en dikkat çekici taraflarından birisi olan ekranı, 1.1 inç boyutunda AMOLED bir panel ile destekleniyor. 126 x 294 çözünürlükle karşımıza çıkan AMOLED ekranda parlaklığı azaltma/yükseltme ve onlarca saat görünümünden istediğinizi seçebilme imkanı da yer alıyor. Bünyesinde fiziksel bir düğme barındırmayan OnePlus Band’ın ekranının tam manada kapasitif dokunmatik bir ekran olduğunu da ekleyelim.
OnePlus Band, en nihayetinde sağlık takibi yapabilmek amacıyla tasarlanan bir akıllı bileklik olduğu için gövdesinde bir sürü sensör de barındırıyor. Bu sensörlerin sırasıyla; kalp atış hızı sensörü, 3 eksenli ivmeölçer, jiroskop ve kanınızdaki oksijen seviyenizi ölçebileceğiniz SpO2 sensörü olduğunu belirtelim. Ayrıca OnePlus Band’da; açık hava, kapalı hava koşu modu, bisiklet modu, yoga modu, yüzme modu gibi toplam 13 farklı kullanım modu bulunuyor. Bu modlar arasında istediğinizi seçerek o anki kullanım amacınıza göre OnePlus Band akıllı bilekliğinizi şekillendirebiliyorsunuz.
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OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar OnePlus Band’lerini tek şarjla tam 14 güne kadar kullanabilecekler. Dış dünyayla bağlantısını USB-A tipi port ve Bluetooth 5.0 ile sağlayan OnePlus Band’in IP68 sertifikası sayesinde 50 metreye kadar suyun altında 10 dakika dayanabilme iddiası taşıdığını belirtmemizde fayda var.
OnePlus Band, sağlık takibi yapabileceği bir cihazla sürekli yaşamak isteyen ancak fazla para vermek de istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Hindistan fiyatı 2,499 rupi (ortalama 252 TL + vergiler) olan akıllı bilekliğin Türkiye ve diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağıysa bilinmiyor.
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