OnePlus Band iOS ile uyumlu olacak

OnePlus’ın yeni akıllı bilekliği OnePlus Band iOS işletim sistemiyle uyumlu olacak. Akıllı saat diğer marka telefonlarla uyumlu olacak.

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OnePlus ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket ilk olarak geçtiğimiz sene uygun fiyatlı akıllı telefonu olan Nord modelini tanıttı. Bununla beraber OnePlus’ın uzun süreli hayallerinden biri olan akıllı saatleri ve akıllı bilekliği de geçtiğimiz dönem yapılan bir lansmanda tanıtıldı. Gelen bilgilere göre OnePlus Band, iOS işletim sistemi dahil her telefonla uyumlu olacak.

OnePlus Band iOS desteği

Apple, giyilebilir teknolojiler konusunda muhtemelen pazardaki en büyük teknoloji şirketi. Apple Watch isimli akıllı saatleri sayesinde şirket, her yıl milyonlarca insana telefonlarının yanında saatlerini de aldırıyor. Ancak bu saatlerin bazı kötü yanları var, fiyatı. Apple ürünleri oldukça pahalı ve diğer marka telefonlarla uyumsuz. Eğer Apple Watch aldıysanız ve Android bir telefona geçiş yaparsanız, bu saat artık kullanılamaz hale geliyor. Neyse ki, diğer markalar bu konuda Apple kadar tutucu değil. OnePlus’ın yaptığı bir açıklamada, OnePlus Band iOS uyumluluğu açıklandı. Şirketin yeni saati ve bilekliği tüm akıllı telefonlarla uyumlu olacak.

Bilekliğin özellikleri

Bileklik 1,1 inç AMOLED dokunmatik ekrana, 100 mAh 14 gün pil ömrü olan batarya, kalp atışı monitörü, kandaki oksijen seviyesini ölçme, su geçirmezlik, uyku takibi ve çeşitli spor aktiviteleri. Akıllı bileklik dünyasının şu anki kralı olan Xiaomi’nin doğrudan rakibi olan OnePlus, iOS ve diğer Android cihazlara sunduğu destekle rekabette başarılı olacak mı? bu önümüzdeki günlerde belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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