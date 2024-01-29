OnePlus cephesinin bir sonraki amiral gemisi katili olması beklenen OnePlus Ace 3V modeli hakkında yeni haberler geldi. Geçtiğimiz yıl Çin’de üç yeni akıllı telefonunu piyasaya süren OnePlus, fiyat performans kralı Ace serisini güçlendirmeye devam ediyor. OnePlus Ace 3V için geri sayım başladı.

İçindekiler OnePlus Ace 3V Öne Çıkan Teknik Özellikleriyle Karşımızda

OnePlus Ace 3V Öne Çıkan Teknik Özellikleriyle Karşımızda

Ace 2’nin Şubat ayında piyasaya sürülmesinin ardından Ace 2V ve Ace 2 Pro’nun gelişine tanık olduk. Şimdiyse şirketin, bu yıl Ace 3 serisi için benzer bir strateji izlemesi bekleniyor. Yani OnePlus Ace 3V artık gelmek için gün sayıyor.

Çin’de geçtiğimiz günlerde Snapdragon 8 Gen 2 destekli OnePlus Ace 3’ü piyasaya süren markanın, ilerleyen dönemlerde Ace 3V ve Ace 3 Pro gibi modelleri piyasaya sürmesi bekleniyor. Weibo’da ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Ace 3V’nin bazı temel özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

OnePlus Ace 3V’nin teknik özellikleri hakkında sızdırılan bilgilere göre, cihaz, 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekrana sahip olacak. Gücünü Snapdragon 7 Gen 3 çipinden alacak olan telefon, 5.500mAh bataryayla gelecek ve hızlı şarjı destekleyecek.

Cihazın tasarımı plastik çerçeve ve cam arka panel ile şekillendirilecek. Bununla birlikte, cihazın düz ve kavisli kenarlı ekran seçeneklerine sahip olabileceği belirtiliyor. Ancak sızıntıda, cihazın kamerası, depolama alanı veya RAM’i hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu detayların daha sonraki raporlarda açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

Geçen yılın OnePlus Ace 2V modeli, özellikle Çin pazarına odaklanmıştı ve küresel olarak OnePlus Nord 3 adıyla yeniden markalandı. Benzer şekilde, Ace 3V’nin küresel pazarda OnePlus Nord 4 veya Nord 5 olarak yeniden adlandırılması bekleniyor.

OnePlus’un Ace serisi, performans ve özelliklerle dolu yeni modellerle genişlemeye devam ediyor. OnePlus Ace 3V’nin, özellikle ekran ve pil ömrü gibi önemli alanlarda dikkat çeken özelliklere sahip olması, OnePlus hayranları arasında heyecan yaratıyor.

Ancak, resmi duyuruların ve detayların açıklanmasını beklemek, Ace 3V’nin gerçek potansiyelini tam olarak anlamak için önemli olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!