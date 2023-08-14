Android tutkunlarının gün saydığı OnePlus Ace 2 Pro, 16 Ağustos Çarşamba günü Çin’de piyasaya sürülecek. Etkinlik resmi Weibo hesabı ile diğer yayın platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Etkinliğe çok az bir süre kala telefonun neredeyse tüm özellikleri de belli oldu.

OnePlus Ace 2 Pro, OnePlus 11 serisi ile benzer bir tasarımı koruyacak. Dairesel bir modülde üç sensör ve bir LED flaş bulunan, yarım hap şeklinde bir ada ile yan çerçeveden uzanacak. Siyah ve Yeşil olmak üzere iki renk seçeneği sunulacak.

Telefon6.7 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli 1600 nit parlaklık sunan OLED ekran ile gelecek. Ayrıca OnePlus Ace 2 Pro, yağışlı havalarda veya terli ellerle kullanıldığında dokunmatik yanıt sorununu çözdüğü söylenen “Rainwater Touch Control” teknolojisine sahip olacak. Optik parmak izi tarayıcı da 2 cm yükseltilerek yeniden konumlandırıldı, böylece daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Donanım açısından, OnePlus Ace 2 Pro’nun Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama ile güçlendirildiği doğrulandı. Aynı zamanda dünyanın ilk akıllı telefonu olacak “Tiangong” havacılık sınıfı üç boyutlu soğutma sistemine sahip olacak.

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Cihazın gücünü sağlayan 5.000mAh pil, 150W hızlı şarj destekleyecek. Ayrıca OnePlus, dizüstü bilgisayarlar ve oyun konsolları için 45W PD desteği sunan kompakt bir GaN şarj cihazı da piyasaya sürecek. UFCS füzyon hızlı şarj protokolü sayesinde üçüncü taraf şarj cihazlarıyla da uyumlu olacak, bu da OnePlus cihazları için bir ilk olacak.