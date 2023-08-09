OnePlus bir süredir OnePlus Ace 2 Pro üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise OnePlus, OnePlus Ace 2 Pro’nun yeni bir tanıtım videosunu yayınladı. Detaylara bakalım.

İlginizi çekebilir: OnePlus Ace 2 Pro iPhone’a Kafa Atacak!

Tanıtım videosunda iPhone 14 Pro ve OnePlus Ace 2 Pro karşılaştırılıyor. Yağmur altında iki akıllı telefon da kullanılmaya çalışılıyor ancak iPhone bazı dokunmalara yağmurdan mütevellit tepki vermiyor. OnePlus Ace 2 Pro ise yağmur altında sanki hiç yağmur yağmıyormuş gibi çalışmaya devam ediyor. OnePlus bu teknolojisine “Yağmur Suyu Dokunmatik Kontrol” adını vermiş. Bu teknoloji sayesinde artık akıllı telefonlar yağmurun altında da rahatlıkla kullanılabilecek.

Bundan önceki sızıntılara göre OnePlus Ace 2 Pro, 1.5K çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızı sunacak. 6.74 inç büyüklüğündeki ekranda OLED bir ekran paneli kullanılacak.

İlginizi çekebilir: OnePlus Open Çok Yakında Geliyor!

OnePlus Ace 2 Pro, kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 150W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise OnePlus Ace 2 Pro, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kamerada Sony IMX890 kamera lensi kullanılacak. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ikinci kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir üçüncü kamera eşlik edecek. OnePlus Ace 2 Pro, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip olacak.