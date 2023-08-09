OnePlus, Çin’de 16 Ağustos’ta piyasaya sürülecek olan Ace 2 Pro akıllı telefonunun donanım özelliklerini daha fazla detayla açıkladı. Telefon, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 24 GB’a kadar LPDDR5X RAM ile güçlendirilecek. Bunun yanı sıra, ekran ve şarj özellikleri de artık netleşti.

Ace 2 Pro’nun öne çıkan özellikleri arasında, 120 Hz ekran yenileme hızı, 450 PPI piksel yoğunluğu, 1600 nit tepe parlaklığı, 1,07 milyar ekran rengi, HDR10+ ve 2,17 mm ultra ince alt çerçeve bulunuyor. Bu yeni model, önceki Q9 modeli ile karşılaştırıldığında, BOE’nin Q9+ ekranıyla daha gelişmiş renk sunumuna sahip. Ayrıca düşük gri tonlamalı parlaklık daha homojen ve gece ve karanlık koşullarda gri tonlama geçişi daha doğal ve eşit görünüyor. 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma özelliği sayesinde, ekran ıslak parmaklarla bile kullanılabiliyor.

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Ekran ayrıca TUV Rheinland tarafından onaylanan küresel göz koruması sertifikasına sahip, bu sayede daha rahat bir görüntü ve kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca karanlıkta daha iyi göz koruması sağlamak için donanım seviyesinde 3 ana düşük mavi ışık koruma sertifikasına sahip.

Ace 2 Pro, 5000mAh’lik bir batarya ile geliyor ve 150W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede telefon sadece 17 dakikada %100’e kadar şarj edilebiliyor. SUPERVOOC S güç yönetimi çipi ile donatılan batarya, diğer üst düzey telefonlarda olduğu gibi 4 yıl veya 1600 şarj döngüsüne kadar dayanıklılık sunuyor.

Ayrıca kutuda, 45W PD desteği sunan 150W Type-C GaN şarj cihazı ile birlikte geliyor. Telefon ve şarj cihazı, UFCS füzyon hızlı şarj protokolünü destekleyerek üçüncü taraf UFCS şarj adaptörleriyle geniş bir uyumluluk sağlıyor.