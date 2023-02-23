OnePlus, bir sonraki amiral gemisi katılı akıllı telefonu olan OnePlus Ace 2 Dimensity Edition modelini müjdeledi. Firmanın fiyat/performans odaklı Ace serisinin en yeni modeli olan ve Snapdragon yonga setiyle donatılan kardeşi OnePlus Ace 2’ye oldukça benzeyen cihaz, performansıyla kendine hayran bırakıyor!

Dimensity 9000 Yonga Seti, 16 GB Bellek ve Dahası!

Firmanın yeni amiral gemisi katili, OnePlus Çin Başkanı Li Jie tarafından duyuruldu. Weibo’da paylaşım yapan Li Jie’nin paylaşımı kısa sürede teknoloji gündeminin ilk sıralarına oturdu ve OnePlus Ace 2 Dimensity Edition modeli büyük ses getirdi.

Cihazın bu denli çok ilgi çekmesinin arkasında yatan neden ise işlemci seçimi olarak karşımıza çıkıyor. MediaTek’in Snapdragon 8+ Gen 1, Apple A15 Bionic gibi oldukça güçlü işlemcilere cevabı olan ve performans testi tablolarının en üst sıralarında kendine yer bulan MediaTek Dimensity 9000 ile donatılan cihaz, tam bir performans canavarı olacak.

16 GB‘a varan bellek ve 512 GB’a varan depolama seçeneğine sahip olacağı söylenen cihaz, en yeni amiral gemisi akıllı telefonlara meydan okuyor. İşlemci dışında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip OnePlus Ace 2 ile neredeyse aynı özellikleri taşıyan cihaz, şarj hızıyla ve ekran çözünürlüğüyle kardeşinden ayrılıyor.

Çin’in sertifikalandırma kuruluşlarında ortaya çıkan OnePlus Ace 2 Dimensity Edition, 80 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kardeşinde ise bu değer 100 Watt olarak karşımıza çıkmıştı. 80 Watt’ın OnePlus için bir ilk olduğunu söylemeliyiz. Firma daha önce 65 Watt’ı çok sık kullansa da, 80 Watt’ı daha önce hiçbir OnePlus telefonunda görmemiştik.

Ancak bunun dışında OnePlus Ace 2 Dimensity Edition ile kardeşi aynı özellikleri taşıyor. Buna göre, cihazda 1 milyar renk gösterebilen 120Hz tazeleme hızı destekli 6.74 inç boyutlu bir AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekran diğer modelde olduğu gibi 2K çözünürlük yerine FullHD+ ya da 1.5K çözünürlük ile gelebilir.

Kamera noktasında 50MP çözünürlüklü ve OIS destekli bir ana kamera sunan cihazda, bu ana kameraya 8MP çözünürlüklü geniş açı kamerası ve 2MP çözünürlüklü makra çekim kamerası eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise 16MP çözünürlüklü bir özçekim kamerasına yer verilecek.

Ekran altı parmak izi okuyucu gibi yenilikçi güvenlik özellikleriyle donatılacak olan cihaz, kutudan en yeni Android sürümü olan Android 13 ile çıkacak. OnePlus’ın güncelleme konusunda yeni sözler vermesiyle beraber, bu cihazın da uzun bir süre güncel kalması beklense de, OnePlus Ace 2 modellerinin de OnePlus 11R ile aynı kaderi paylaşarak uzun güncelleme desteğinden mahrum olacağı konuşuluyor.

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Dimensity 9000 yonga seti ile herkesin dikkatini çeken cihazın, Snapdragon yonga setiyle donatılan kardeşinden fiyat anlamında biraz daha uygun olması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse, Snapdragon işlemcili model 390 euro civarında bir fiyat etiketine sahipti. Bu bile çok rekabetçi bir fiyatken, Dimensity işlemcili model daha uygun bir fiyatla satışa sunulursa fazlaca rağbet görecektir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Ace 2 Dimensity Edition başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!