OnePlus, OnePlus 11R’nin dört yıllık Android güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik düzeltmeleri alacağına dair önceki açıklamasını bugün sürpriz bir şekilde değiştirdi. Yayınlanan yeni açıklamada OnePlus 11R modeli yalnızca üç yıllık Android güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik güncellemelerini alacak.

OnePlus desteği önceki yanlış anlama için özür diledi ve yeni genişletilmiş güncelleme politikasının “seçilen cihazlar” için tasarlandığını bildirdi. Şu anda bu listeye sadece OnePlus 11 dahil edildi. OnePlus 11R alt amiral gemisinin sunumundan hemen sonra şirketin amiral gemisi modeli OnePlus 11 kadar uzun süre akıllı telefonu destekleyeceğine söz verdiğini de belirtelim.

OnePlus’ın neden kararını değiştirdiğini anlamak çok zor. Rakipleri artık 4 hatta 5 yıl ana Android güncellemesi sözü verirken Çinli firmanın bir anda bu desteği 3 yıla çekmesi oldukça talihsiz oldu diyebiliriz. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden gücünü alan bu canavar aslına bakacak olursak 4 yıl Android güncellemelerini rahatlıkla alabilir.

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8 GB RAM‘i ile akıcı bir deneyim sunan bu telefonun güncelleme desteğinin düşürülmesi muhtemelen tepki alacaktır. Bakalım OnePlus eski sözüne geri dönecek mi yoksa 3 yıl güncelleme desteğinde ısrar mı edecek?

İçindekiler OnePlus 11R özellikleri

OnePlus 11R özellikleri

6.74 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli 1440 Hz PWM karartmalı 1.450 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

Adreno 730 GPU

8GB LPDDR5 RAM / 12GB LPDDR5X RAM

128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama

ColorOS 13 ile Android 13

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1/1.56′′ Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip Omnivision OV08D10 sensörlü 8MP 120 derece ultra geniş kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip Omnivision OV02B10 sensörlü 2MP makro kamera

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 163.4×74.3×8.7mm

Ağırlık: 204g

5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS, NFC, USB Type-C

100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya