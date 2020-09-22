Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T hakkında CEO açıklama yaptı!
Son zamanlarda OnePlus 8T hakkında birçok sızıntı yapılmıştı. Bu sayede telefonun çıkış tarihi ve özellikleri hakkında birçok bilgi elde etmiştik. Ancak her ne kadar bunlar güvenilir kaynakların haberi olsa da şirketin CEO’sundan bazı şeyleri duymak kadar kesin değil. OnePlus’ın kurucu ortağı ve CEO’su Pete Lau TechRadar’a verdiği röportajda cihazla ilgili bazı özellikleri kesinleştirdi.
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Önceki sızıntılar sayesinde OnePlus’ın bu sefer Pro modeli tanıtmayı planlamadığını da öğrenmiştik. Bu röportajla da bu ve benzeri çoğu sızıntının doğruluğu kanıtlanmış oldu.
Pete Lau OnePlus 8T hakkında neler dedi?
Röportajda Pete Lau özellikle ekran konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Lau, OnePlus 8T’nin 6.55 inç olmak üzere atası OnePlus 8 ile aynı büyüklükte ancak 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranı olacağını belirtti. OnePlus 8T böylelikle sonunda şirketin sonunda Pro takısı olmayan ve 120 Hz ekrana sahip olan ilk modeli olacak. Bu da 8T Pro’nun tanıtılmayacağı söylentilerini güçlendirir nitelikte.
Lau’nun söylemlerine göre mühendisler, akıcılık, renk doğruluğu ve maksimum parlaklık üzerinde de çok çalıştı. Cihaz bu sayede DisplayMate testinden A+ not alarak sınıfı geçti diyebiliriz. Ekran, 2.5D olması sayesinde normalden daha da fazla parlayarak 1000 nit gibi oldukça yüksek parlaklık değerlerine ulaşabiliyor. Bu ekranın 2.5D olacağını da düşünürsek yüksek ihtimalle kavisli değil düz bir ekran olması bekleniyor. Yine Lau renk doğruluğunun endüstride mümkün olan en yüksek seviyelerde olduğunu belirtiyor.
Genel olarak Pete Lau’nun bu röportajındaki söylemlerinden ve cihazı OnePlus 8 Pro ile de karşılaştırmasından OnePlus 8T Pro adlı bir model olmayacağını söyleyebiliriz. Bu sebeple 14 Ekim’de yapılacak tanıtımda OnePlus 8T’nin yalnız olacağını söyleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 resmi görüntüleriyle sızdırıldı!
Samsung ve Apple’ın ardından Google da bu ay içerisinde bir lansman gerçekleştirecek. 30 Eylül’de sanal olarak gerçekleştirilecek olan bu lansmanda tanıtılacak ürünler arasında Nest Audio hoparlör, Google TV içeren Chromecast ve son olarak Google Pixel 5 bulunuyor. Lansmana yaklaşık bir hafta kala Pixel 5’in resmi görüntüleri sızdırıldı.
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Pixel cihazlarıyla saf Android deneyimini kullanıcılara sunan Google, 3 yıl boyunca gelecek olan güncellemeleri de en ön sıradan alma desteğini sunuyor. Daha önce cihazın bazı özellikleri sızdırılmış olsa WinFuture tarafından sızdırılan bugünkü bilgiler birçok yeni detayı gözler önüne seriyor.
İşte Google Pixel 5 özellikleri ve görüntüleri!
Google Pixel 5’in tasarımından başlayacak olursak cihazın kasası %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş olacak. Bu kasa IP 68 sertifikasıyla cihazı suya ve toza karşı korumuş da olacak. Telefon, önde 6 inçlik ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. İnç başına 432 piksele sahip olan bu ekran Gorilla Glas 6 ile korunuyor. 19.5:9 çerçeve oranına sahip olan ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında ön kamera bulunuyor.
Bu ön kamera hala 8 MP ancak görüş açısı 90 dereceden 83 dereceye düşürülmüş. Bu değişikliğin sebebi bilinmezken arka kameralarda bazı geliştirmeler yapılmış. Ana kamera olarak yine Pixel 4’teki 12.2 MP’lik kamera kullanılmış ancak bu sefer 4K 60 FPS ve 1080p 240FPS video kaydını destekliyor. İkinci kamera ise ultra geniş açı kamerası olarak işlev görüyor ve 107 derecelik görüş açısıyla beraber f/2.2 diyafram açıklığına sahip.
4080 mAh’lik bataryadan güç alacağı öğrenilen Google Pixel 5, hem kendisi kablosuz şarj olabilecek hem de ters şarj özelliğiyle destekleyen diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebilecek. Cihaz, performans gücünü ise 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı tarafından desteklenen Snapdragon 765G’den alacak. Bu yonga seti kendi 5G modemini de içinde barındırıyor.
Renk seçeneklerinde Google resmi olarak siyah versiyonu göstermişken bazı online mağazalar yeşil rengin olacağını da iddia ediyor. Kilit tuşu ise bu sefer metalik siyah bir renge sahip. 30 Eylül’de tanıtılacak olan Google Pixel 5 modelinin fiyatı konusunda ise henüz bir bilgimiz yok
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42, Snapdragon 750G ile geliyor!
Samsung Galaxy A42 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonunun Snapdragon 750G ile geleceği öğrenildi.
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Snapdragon 750G kullanan ilk akıllı telefon Galaxy A42 olabilir!
Akıllı telefon piyasasında geniş ürün yelpazesi ile oldukça fazla kullanıcıya ulaşan Samsung, şimdilerde uygun fiyatlı 5G özellikli akıllı telefon geliştiriyor. Eylül ayı başında Galaxy A42 modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, cihazın bütün özelliklerini paylaşmamıştı. Oldukça ilginç karşılanan bu gelişmenin ardından, firmanın başka planları olduğu öğrenildi. Dealntech isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, yeni orta seviye akıllı telefonu için Snapdragon 750G işlemcisini uygun görmüş. Qualcomm tarafından duyurusu yeni yapılan işlemciyi kullanmayı amaçlayan firma, hayranlarının karşısına bütçe dostu 5G özellikli bir cihaz ile çıkmaya hazırlanıyor.
Akıllı telefonun performans testlerinde kaynak kodlarına ulaşan Dealntech ekibi, bu kodlar içerisinde cihazın kullandığı işlemciyi ve grafik birimlerini öğrenme fırsatı buldu. Snapdragon 750G işlemcisinin yanı sıra cihazın grafik ünitesinde bizler Adreno 619 karşılamakta. Yakın bir zamanda bütün teknik özelliklerinin kesinleşmesi beklenen Samsung Galaxy A42, 120 Hz ve 5G destekli Snapdragon 750G ile birlikte, 5G özellikli akıllı telefonlar arasında önemli bir alternatif olabilir. Firmanın elinden çıkan en ucuz 5G‘li akıllı telefon olması beklenen cihaz, yıl sonuna doğru raflardaki yerini alacak.
Akıllı Telefonlar
Royole FlexPai 2, şaşırtıcı fiyatıyla duyuruldu!
Royole markası, geçtiğimiz yıl duyurduğu FlexPai modeli ile katlanabilir akıllı telefon furyasını başlatmayı başarmıştı. Royole FlexPai 2 ise özellikle fiyatı sayesinde Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate Xs gibi rakiplerinden sıyrılmayı deneyecek!
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Royole FlexPai 2 tanıtıldı: Katlanabilir yapıdaki ilk telefonun evrimi!
Geçtiğimiz hafta TENAA raporlarında ortaya çıkan FlexPai 2, selefinin kaba yapısına kıyasla daha evrimsel bir konsept benimsiyor. Menteşe yapısı tamamen gizlenen telefon, böylece ilk modelinde yaşadığı tasarımsal dezavantajı da tamamen ortadan kaldırıyor. Ekranı da bünyesinde barındıran katlanabilir mekanizmaya Cicada Wing 3S adı verilirken, en az 1.8 milyon katlamaya kadar sorunsuz biçimde çalışıyor. Ayrıca katlama işleminden sonra ekranın “ayna gibi pürüzsüz” kalması için özel bir kaplama geliştirilmiş.
Royole FlexPai 2, açık konumdayken 7.8 inç boyutunda Quad HD OLED bir ekran sunuyor. Çoklu işlem desteğine sahip ekran katlanıldığında ise ortaya 5.5 inç ve 5.4 inç boyutunda iki adet ekran çıkıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’den alan telefonda 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 256/512 GB UFS 3.0 depolama şeklinde iki seçenek bulunuyor.
Telefonun dörtlü kamera paketi ise ekranın sol tarafına konumlandırılmış. 64 megapiksellik ana kameraya 16 MP ultra geniş açı, 8 MP 3x telefoto ve 32 MP portre sensörleri eşlik ediyor. Royole FlexPai 2’nin özelleştirilmiş kamera yazılımında bulunan vizör modu ise dikkat çekiyor. Kullanıcı bu özelliği kullandığında ikinci ekran açık konuma geliyor ve karşıdaki kişi kendisini kameraya karşı konumlandırabiliyor.
4.450 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Royole FlexPai 2, 18W Quick Charge 4.0 desteği ile geliyor. Android 10 işletim sistemi ise çoklu görev özelliklerine imkan tanıyan WaterOS 2.0 arayüz ile güçlendiriliyor. 25 Eylül’de satışlarına başlanacak olan FlexPai 2, 1.250 Euro’dan başlayan satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Benzer konseptteki Samsung Galaxy Z Fold 2’nin 1.999 dolar, Huawei Mate Xs’in ise 2.499 Euro fiyat etiketine sahip olduğu düşünülürse Royole FlexPai 2’nin oldukça rekabetçi bir fiyat etiketi sunduğunu söylemek mümkün.