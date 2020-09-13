Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T, Hindistan tarafından onaylandı!
OnePlus’ın bu ayın sonunda tanıtmayı hazırlandığı OnePlus 8T, Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) tarafından onay aldı. Son günlerde ülkemizde de bazı satış kanallarında Türkiye garantili cihazlarını görmeye başladığımız şirketin yeni amiral gemisinin bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
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Onaylanan OnePlus 8T özellikleri
BIS sayfasında onaylanan özelliklere göre OnePlus 8T, KB2001 model numarasına sahip. Daha önceden edindiğimiz bir bilgi telefonun şirket içinde “Kebab” kod adıyla anıldığıydı. Bu sebeple kod adı ve model numarası uyuşuyor diyebiliriz. Ayrıca, aynı model numarasıyla Geekbench üzerinde bir OnePlus telefonu görüntülenmişti. Tüm bu bilgiler ışığında şirketin yeni telefonunun bazı özelliklerini artık bildiğimizi söyleyebiliriz.
Görüntülenen Geekbench sonuçlarına göre, Kebab kod adlı cihaz en azından 8 GB RAM’e sahip olacak. Ancak farklı RAM seçenekli modellerin olması bekleniyor. Kutudan Android 11 ile çıkacak olan cihazla OnePlus, yine güncelleme konusunda kullanıcılarını üzmeyecek. Ancak Abhishek Yadav tarafından atılan tweet’te de görüleceği üzere modelin Snapdragon 865+ yerine Snapdragon 865’ten gücünü alacak olması bazı kesimlerde hayal kırıklığına sebep olabilir.
OnePlus 8T Appears On BIS.
But Surprisingly OnePlus 8T Will Have Normal Snapdragon 865 instead Of Snapdragon 865+
•Android 11😍
•Snapdragon 865 🙄
•8GB Ram https://t.co/vFXfWbgjHb pic.twitter.com/kUC8GTpXMy
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 13, 2020
OnePlus 8T, söylentilere göre düz (kavisli olmayan) ve AMOLED bir ekranla sunulacak. Ekranın sol üst köşesinde ise ön kamera deliğinin yer alması bekleniyor. Telefon hakkında daha fazla detaya hakim olmasak da OnePlus 7T’ye göre kamera özelliklerinde geliştirmeler, daha hızlı kablolu şarj ve kablosuz şarj desteği beklenen özellikler arasında.
“Never Settle” sloganlı şirketin tanıtım geçmişine baktığımızda OnePlus 8T’nin eylül sonunda duyurulmasını bekleyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T Pro, temel özellikleriyle görüntülendi!
Geçtiğimiz haftalarda OnePlus 8T‘nin çıkmayacağı konuşuluyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bilgilere göre şirket cihaz üzerinde çalışıyor. Bugün ünlü bir sızıntıcı tarafından hem cihazın görselleri hem de temel teknik özellikleri paylaşıldı.
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OnePlus 8T Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Yılın ilk yarısında şirketin piyasaya sürdüğü OnePlus 8 serisi telefonlar nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyordu. Ancak bugün paylaşılan görseller OnePlus 8T Pro‘nun nokta delik tasarımını kullanmadığını gösteriyor. Cihaz bu tasarım yerine tamamen ekran tasarımını kullanacak. Tahmin edilene göre bu telefonda ekran altı selfie kamerası da kullanılmayacak. Şu anda ilk ve tek ekran altı kamera kullanan telefon ZTE Axon 20 5G‘dir. Xiaomi‘nin de önümüzdeki senenin ilk yarısında bu kameraya sahip bir telefonu kullanıcılara sunacağı biliniyor. OnePlus 8T ise büyük olasılıkla pop-up bir kamera ile gelecek.
Sızdırılan fotoğraflar, OnePlus 8T Pro hakkında bazı önemli özellikleri gösteriyor. Cihazın 6,78 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip kavisli bir ekranı bulunacak. Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. 8T Pro, Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alacak. Cihaz, arka tarafta 48 MP + 48 MP + 16 MP + 5 MP olmak üzere dörtlü kamera dizilimi ile gelecek. OnePlus 8 Pro‘ya göre telefoto kameranın 8 MP’den 16 MP’ye çıktığını görüyoruz. Bunun haricinde ana kamerada da bazı yenilikler olması muhtemel gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
S20 FE yüksek kaliteli görüntülerle sızdırıldı!
Samsung’un önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimiz telefonu S20 FE, satışa sunulacak farklı renklerdeki halini gösteren görüntülerle sızdırıldı. Daha önceki haberlerimizde teknik özelliklerinin ve tasarımının ortaya çıktığını belirttiğimiz telefonu bu sefer yüksek kaliteli ve her açıdan görüyoruz.
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Karşınızda tüm renkleriyle S20 FE!
Samsung’un S20 ailesindeki telefonlar genelde kavisli ekranla gelirken S20 Fan Edition, düz bir ekran ve bu ekranın tam ortasında çentik yerine delik halinde bir kamera dizaynıyla ortaya çıkacak. Bu dizaynı son zamanlarda Galaxy telefonlarda sık sık gördük ve özellikle asimetrik çentikleri veya kamera deliklerini hoş bulmayan kullanıcılar için oldukça uygun bir tercih haline geldi.
Fotoğraflarda da görebileceğimiz üzere ekranı saran çerçeveler az da olsa göze batmakta. Ancak çoğu orta seviye telefona göre S20 FE hala iyi bir ekran/kasa oranına sahip. Bu ekranın 6.4 ile 6.5 inç arasında bir değere sahip olması bekleniyor. Cihazın Samsung’un süregelen birçok farklı renkte telefon sunma geleneğini sürdürerek 6 farklı renge sahip olması öngörülüyor.
Telefonun işlemci tarafında ise Samsung ikili oynamaya devam edeceğe benziyor. Kimi pazarlarda kendi ürettiği Exynos 990’ı kullanacak olan Güney Koreli dev, kimi pazarlarda ise modeli Snapdragon 865 ile satışa sunacak. 32 MP olması beklenen ön kameranın yanı sıra arka tarafta üçlü bir dizilimle beraber 12 MP‘lik ana kamera, 12 MP‘lik ultra geniş açılı lens ve 8 MP‘lik telefoto lens bulunacak.
Güç tuşu ve ses açma/kapama tuşları sağ tarafta bulunacak olan telefonun Type C girişi ise klasik olarak altta yer alacak. IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığı belgelenen S20 FE ayrıca 4500 mAh kapasitesinde bir bataryaya da sahip olacak. Bu batarya, 25W olması beklenen hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek. Telefonun ABD’de 750 dolardan satışa sunulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro ve Pro Max’in en son görüntüleri ortaya çıktı!
Apple_idesgner takma adlı bir Twitter kullanıcısı, yakın zamanda tanıtılması beklenen iPhone 12 Pro ve Pro Max’in görsellerini yayınladı. Bu görseller, en son ortaya çıkan söylenti ve sızıntılarla uyumlu. Bu nedenle Ekim ayında yapılacak lansmanda telefonların karşımıza bu şekilde çıkma olasılığı yüksek gözüküyor.
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iPhone 12 Pro ve Pro Max nasıl bir tasarıma sahip olacak?
iPhone 12 Pro (ve aslında tüm iPhone 12 serisi) tasarım anlamında birinci nesil iPhone 4 veya iPhone SE ile kıyaslanabilir. Yeni nesil iPhone‘lar şirketin eski telefonlarına oldukça benzer bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aradaki bariz farklar, ekran kasa oranının daha yüksek olması ve home butonunun kalkmış olması. Bunun haricinde cihazların arka tarafında üçlü kamera kurulumu, LED flaş ve yeni eklenecek olan LiDAR sensör bulunuyor. Üç boyutlu taramada kullanılan LiDAR sensör hakkında en detaylı bilgileri lansman sırasında öğreneceğiz.
Apple, 15 Eylül tarihinde canlı bir etkinlikle yeni ürünlerini tanıtacak. Ancak şirket hangi ürünleri tanıtacağını henüz açıklamadı. Bazı kaynaklar şirketin bu etkinlikte pek çok ürün tanıtacağını belirtti. Fakat ünlü sızıntıcı Jon Prosser’e göre bu etkinlikte iPhone 12 serisi tanıtılmayacak. Etkinlikte sadece Apple Watch SE, iPad Air 4, iPad 8 ve Watch Series 6 tanıtılacak. iPhone 12 ve tam kablosuz kulaklıkların ekimde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.