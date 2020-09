OnePlus 8T, Hindistan tarafından onaylandı!

OnePlus’ın bu ayın sonunda tanıtmayı hazırlandığı OnePlus 8T, Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) tarafından onay aldı. Son günlerde ülkemizde de bazı satış kanallarında Türkiye garantili cihazlarını görmeye başladığımız şirketin yeni amiral gemisinin bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

BIS sayfasında onaylanan özelliklere göre OnePlus 8T, KB2001 model numarasına sahip. Daha önceden edindiğimiz bir bilgi telefonun şirket içinde “Kebab” kod adıyla anıldığıydı. Bu sebeple kod adı ve model numarası uyuşuyor diyebiliriz. Ayrıca, aynı model numarasıyla Geekbench üzerinde bir OnePlus telefonu görüntülenmişti. Tüm bu bilgiler ışığında şirketin yeni telefonunun bazı özelliklerini artık bildiğimizi söyleyebiliriz.

Görüntülenen Geekbench sonuçlarına göre, Kebab kod adlı cihaz en azından 8 GB RAM’e sahip olacak. Ancak farklı RAM seçenekli modellerin olması bekleniyor. Kutudan Android 11 ile çıkacak olan cihazla OnePlus, yine güncelleme konusunda kullanıcılarını üzmeyecek. Ancak Abhishek Yadav tarafından atılan tweet’te de görüleceği üzere modelin Snapdragon 865+ yerine Snapdragon 865’ten gücünü alacak olması bazı kesimlerde hayal kırıklığına sebep olabilir.

