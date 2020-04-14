OnePlus 8 & 8 Pro: SD 865, 120Hz ekran tazeleme oranı ve dahası!

OnePlus 8 & 8 Pro modelleri, internet üzerinde gerçekleşen canlı lansman dahilinde tanıtıldı.

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OnePlus’ın yeni akıllısı, karantina koşullarında olduğumuz şu günlerde resmen duyurulmuş oldu. Yapılan lansmanda İngiltere’de tanıtmış oldukları OnePlus 5G modelinin başarısına vurgu yapıldı.

Etkileyici gövde tasarımıyla karşınızda OnePlus 8!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan OnePlus 7 ve 7 Pro modelinde benzer tasarım detaylarının olduğunu görmüştük. Şimdi ise 8 ve 8 Pro arasında bazı temel farklılıklar olduğunu fark ediyoruz. OnePlus 8 modeli tasarım itibarıyla daha parlak bir kasaya sahip. Tasarım tarafında telefonu cazip kılan en önemli nokta oldukça hafif bir kasa yapısıyla donatılmış olması. Cihazımız iPhone 11 modeline nazaran çok daha hafif olarak bizi karşılıyor. OnePlus 8 modelinde 8 mm incelik ve 180 gram bir hafiflik bulunuyor. Başarılı dizayn çizgisiyle çervelenen modelimizin ekran tarafında 90Hz tazeleme oranı bulunuyor.

Firmanın baz modelinde, 6.55 inç Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranın kullanıldığını, işlemci kısmında ise Snapdragon 865 işlemicinin tercih edildiğini görüyoruz. Önceki modellerde olduğu gibi ekran kavisli yapıda bizi karşılıyor ve yan çerçeveler de metal olarak konumlandırılıyor. Aynı zamanda işlemci tarafında kullanılan yüksek hızlı modemin Qualcoom X55 olarak tercih edildiğini görüyoruz.

OnePlus 8’in baz modelinde Pro modele nazaran standart telephoto kamera birimi kullanılmış. Yani kamera özelliklerinden biraz kısılmış desek yanlış olmaz. Bu konuda daha üstün kamera özellikleri isteyen kullanıcıların Pro modele yönelecekleri de ortada demek yanlış olmaz.

OnePlus 8’in kamera özellikleri ise şöyle;

Ön kamera: 16 MP f/2.4

Arka kamera:

48 MP f/1.70 f/1.2.0 sensör boyutu ve OIS desteği

16 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.2

2 MP makro, f/2.4

OxygenOs 10 giydirilmiş Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihazımız içerisinde 4.300 mAh’lik yüksek batarya kapasitesi sunuyor.

OnePlus 8 Pro: Gelişmiş kamera donanımı ve mükemmeli hedefleyen tasarım!

Pro modelinde ise standart cihaza oranla çok daha gelişmiş bir kamera donanımı ve akabinde yepyeni bir tasarım çizgisi bulunuyor. Baktığınız zaman OnePlus 8’in gövdesi parlak camdan imhal ediliyorken 8 Pro’nun kasası daha metal görünümlü cam olarak dizayn edilmiş.

Ön tarafta 6.78 inç ekran, baz modelde kullanıldığı şekliyle yine AMOLED olarak tercih edilmiş. Bu panele firma Fluid AMOLED adını veriyor. 10-bit renk gamutuna sahip bu ekran modeli mavi ışığı %40 seviyesinde absorbe edebiliyor. QHD+ çözünürlük kullan 8 Pro 120Hz tazeleme hızı ve 240 Hz örneklem hızını destekliyor.

Hızlı şarj tarafında süprizler yaratan OnePlus 30W hızlı şarj teknolojisini hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanıcılarına sunuyor. 4.500 mAh kapasitesi bulunan 8 Pro modelinin aynı zamanda ters şarj teknolojilerine desteği mevcut.

Kamera tarafında 7T modeline nazaran arka tarafa bir kamera daha eklendiğine şahit oluyoruz. Tüm kamera özellikleri ise şöyle:

Ana kameramız: Geniş açılı 48 MP (Sony IMX689), OIS ve EIS destekli, Çok Yönlü Otomatik Odak

Ultra geniş açılı: 48 MP, 119 derece açılı kamera, f/2.2 açıklık

Telephoto: 8 MP f/2.44, OIS destekli

Yeni: Renk Filtresi kamera: 5 MP sensör ve f/2.4 açıklık

Artık ön tarafta da iddialı konuma gelen 48 MP’lik kameramız var. Birçok firma ön kameraya önem vermezken OnePlus güçlü bir donanım ile gelmeyi tercih etmiş ayrıca ön tarafta kullanılan kamera deliğinin de entegre edildiği kısım bir hayli küçük.

Bunların dışında suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikası da baz modelden farkla cihazımızda yerini almış durumda. Kağıt üzerinde kamera donanımı Sony sensörlerin etkisiyle oldukça başarılı işler çıkaracaktır. Samsung vari kavisli ekran ve damla çentik kullanılan cihazımız oldukça ilgi görecektir.

OnePlus 8 ve 8 Pro’nun satış fiyatları neler?

Lansmanda verilen bilgilere göre fiyatlar çıkan modellere nazaran biraz yukarıda kalacak. Bugün ön siparişe sunulacak telefonlar çok yakın bir zamanda da herkes için erişebilir olacak. Fiyat bilgileri ise şu şekilde:

OnePlus 8

8GB + 128 GB – 699 Euro

12GB + 256 GB OnePlus 8 – 799 Euro

OnePlus 8 Pro

8GB + 128GB OnePlus 8 Pro – 899 Euro

12GB + 256GB OnePlus 8 Pro – 999 Euro