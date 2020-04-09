Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 serisi Avrupa fiyatları sızdırıldı!
Fiyat performans odaklı amiral gemisi akıllı telefonları ile popülerleşen OnePlus markasının 14 Nisan tarihinde tanıtacağı OnePlus 8 serisi cihazlarının fiyatları sızdırıldı.
Tanıtıma 1 haftadan az bir süre kalmasına karşın son olarak serinin fiyat bilgileri Winfuture tarafından sızdırıldı.Söz konusu fiyatlar Avrupa satış kanallarından geliyor ve şu şekilde;
- OnePlus 8 – 8GB RAM, 128GB depolama: €719/729
- OnePlus 8 – 12GB RAM, 256GB depolama: €819/829
- OnePlus 8 Pro – 8GB RAM, 128GB depolama: €919/929
- OnePlus 8 Pro – 12GB RAM, 256GB depolama: €1,009/1019
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Sızdırılan fiyatlara baktığımızda OnePlus 8 serisi baz modeli geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 7T serisinin baz modeline göre 140 € fiyat artışı göstermiş. Fakat buna rağmen akıllı telefon piyasasındaki genel fiyat artışı nedeniyle OnePlus 8, rakiplerinden uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor. Zira cihazın rakibi olan Xiaomi Mi 10 5G 799 €, Oppo Find X2 ise 999 € fiyat etiketine sahip.
OnePlus 8 serisinin sızan özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak, cihazlar performans tarafında Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. RAM tarafında 8 ve 12 GB seçeneklerine sahip olan modeller 128 ve 256 GB depolama kapasiteli versiyonlara sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazların 5G desteği sunacağını da belirtelim. FHD+ çözünürlüklü ekran panelleri ile piyasaya sürülecekleri tahmin edilen cihazlardan Pro versiyonu, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunacak.
Haberimizde bahsettiğimiz fiyat ve özelliklerin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim. Cihazların özellikleri 14 Nisan tarihinde yapılacak olan tanıtım sonrasında kesinleşecek.
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Akıllı Telefonlar
MediaTek, performans testlerinde hile mi yapıyor?
Daha önce pek çok akıllı telefon üreticisinin performans testlerini yanıltarak, cihazların günlük koşullarda sürekli olarak veremeyeceği performans değerlerini gösterdiğine şahit olmuştuk. Birkaç marka özelinde yaşanan bu durum son olarak MediaTek işlemcilerinin genelinde ortaya çıktı.
Anandtech tarafından Helio P95 işlemcisini kullanan Oppo Reno 3 ile Dimensity 1000L işlemcisini kullanan Reno 3 Pro cihazlar üzerinde yapılan testlerde MediaTek işlemcilerin performans testlerini yanıltarak yüksek skorlar elde ettiği ortaya çıktı. İki cihaz arasında yapılan testlerde Reno 3 Pro modelinin Reno 3 modelinden yüksek skorlar elde etmesi şaşkınlığa neden oldu. Bunun sebebi ise Helio P95’in 2 adet Cortex A75 çekirdeğine sahip olmasına karşın, Dimensity 1000L’nin 2 nesil daha sonra piyasaya çıkan 4 adet Cortex A77 çekirdeğine sahip olmasıydı.
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Testlerde şaşırtıcı sonuçlar elde eden araştırmacılar, PCMark performans testinin üreticiler tarafından tanımlanamayan bir sürümü ile Oppo Reno 3 modelini teste tabi tuttuklarında %30 ile %75 oran aralığında bir performans düşüşleri gözlemlenmiş. Oppo Reno 3 Pro modelinin Snapdragon 765G işlemcili versiyonu ile yapılan testlerde ise herhangi bir performans düşüşü gözlemlenmemiş. Bu durum sonrasında işlemcinin çekirdek yönetim yazılımları içinde araştırmalar gerçekleştirilmiş. Bu araştırmalar sonucunda ise işlemcinin testler sırasında “Spor Modu” adı verilen performans moduna geçirildiği fark edilmiş.
Aynı testleri Oppo haricinde markalar üzerine de uygulayan araştırmacılar MediaTek işlemciye sahip tüm modellerin aynı hileye başvurduğunu orta çıkardı.
MediaTek konu ilgili ne dedi?
Bunlara ek olarak MediaTek, söz konusu performans modlarını kapatmanın üreticinin elinde olduğunu belirtiyor. Yapılan uygulamanın standartlara uygun olduğunu belirten firma Anandtech’i eleştiriyor. MediaTek aynı zamanda testlerde görünenin aksine rakip firmalarında aynı uygulamalara sahip olduğu iddiasını ortaya attı.
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Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro, fotoğraf örnekleri yayımlandı!
Bugüne kadar, Honor’un 15 Nisan tarihinde tanıtacağı amiral gemisi modeli Honor 30 Pro ile ilgili pek çok sızıntı meydana geldi. Son olarak söz konusu modeli ile çekilen fotoğraf örnekleri yayımlandı.
Honor, tanıtmak üzere olduğu modeli ile çekildiğini söylediği 2 adet fotoğraf örneğini Weibo üzerinden yayımladı. Ay manzaralarını içeren söz konusu gece fotoğraflarının hangi kamera modu ile çekildiği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Fakat çekimlere bakıldığında, Huawei’nin P30 Pro modeli ile tanıttığı ve tartışmalara yol açan “Ay Modu” ile çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
30 Pro ile çekilen ilk fotoğraf (yukarıda) cihazın ana kamerası ile çekilmiş, ikinci fotoğraf ise (aşağıda) yüksek ihtimalle cihazda bulunan telefoto lensi ile çekilmiş.
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Geçtiğimiz günlerde sızıdırılan bilgiler ışığında Honor 30 Pro’nun, ana kamera olarak Huawei P40 Pro modelinde de kullanılan 50 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX700 sensörü olduğu ortaya çıkmıştı. Ana kameraya ek olarak cihazda bulunan diğer lensler ile ilgili bir yayın veya sızıntı henüz gerçekleşmedi. Sızan görsellere göre 30 Pro modeli ekranın sol üst kısımındaki delik içinde bulunan çift ön kameraya sahip olacak. Neyse ki cihazın tanıtılacağına güne 1 haftadan yakınız ve tüm özellikleri öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.
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Akıllı Telefonlar
HiSilicon Kirin 985 işlemcinin özellikleri ortaya çıktı!
Huawei’nin bu yılki orta seviye telefonlarına güç verecek olan HiSilicon Kirin 985 işlemci, özellikleri ile detaylanmaya devam ediyor. Mobil işlemcinin performans verileri, özellikle yapay zeka açısından oldukça başarılı sonuçlar veriyor!
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5G destekli HiSilicon Kirin 985, yapay zeka sonuçlarıyla karşımızda!
Bir Honor yöneticinin paylaştığı görselde; Kirin 985 işlemcinin bellek saat frekansları, çekirdek isimleri ve test sonuçları net şekilde görünüyor. 8 çekirdeğe sahip olan işlemcide 2.58 GHz frekansındaki bir adet Cortex-A76 çekirdek performans tarafını oluşturuyor. 2.4 GHz’lik 3 adet Cortex-A76 çekirdek standart kullanımda güç verirken, 1.84 GHz frekansındaki 4 Cortex-A55 çekirdeği ise tasarruf tarafını oluşturacak.
HiSilicon Kirin 985’in yapay zeka tarafını ise Da Vinci mimarisinde geliştirilen çift çekirdekli NPU yongası tamamlıyor. Nöral işleme ünitesinin çekirdek sayısının artması, doğal olarak performans tarafına da olumlu olarak yansıyor. AI Benchmark uygulamasında görüntülenen test sonuçlarında HiSilicon Kirin 985; Kirin 820 ve MediaTek Dimensity 1000 işlemcilerinin arasında bir performans sergiliyor. Bu noktada MediaTek’in yeni işlemcisinin yapay zeka için 6 adet özelleştirilmiş çekirdek barındırdığını da belirtelim.
Öte yandan, 5G ve 4G bağlantı desteği şeklinde iki farklı seçeneğe sahip olduğu belirtilen Kirin 985’i ilk kullanacak telefon da belli oldu. Şirket içi kaynaklara göre orta seviye cihazlara güç verecek işlemciyi ilk kullanacak cihaz Honor 30 modeli olacak. 15 Nisan tarihinde resmi duyurusu yapılacak telefonun ülkemizde de satışa sunulacağını belirtelim.