OnePlus 8 serisi Avrupa fiyatları sızdırıldı!

Fiyat performans odaklı amiral gemisi akıllı telefonları ile popülerleşen OnePlus markasının 14 Nisan tarihinde tanıtacağı OnePlus 8 serisi cihazlarının fiyatları sızdırıldı.

Tanıtıma 1 haftadan az bir süre kalmasına karşın son olarak serinin fiyat bilgileri Winfuture tarafından sızdırıldı.Söz konusu fiyatlar Avrupa satış kanallarından geliyor ve şu şekilde;

OnePlus 8 – 8GB RAM, 128GB depolama: €719/729

– 8GB RAM, 128GB depolama: €719/729 OnePlus 8 – 12GB RAM, 256GB depolama: €819/829

– 12GB RAM, 256GB depolama: €819/829 OnePlus 8 Pro – 8GB RAM, 128GB depolama: €919/929

– 8GB RAM, 128GB depolama: €919/929 OnePlus 8 Pro – 12GB RAM, 256GB depolama: €1,009/1019

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Sızdırılan fiyatlara baktığımızda OnePlus 8 serisi baz modeli geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 7T serisinin baz modeline göre 140 € fiyat artışı göstermiş. Fakat buna rağmen akıllı telefon piyasasındaki genel fiyat artışı nedeniyle OnePlus 8, rakiplerinden uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor. Zira cihazın rakibi olan Xiaomi Mi 10 5G 799 €, Oppo Find X2 ise 999 € fiyat etiketine sahip.

OnePlus 8 serisinin sızan özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak, cihazlar performans tarafında Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. RAM tarafında 8 ve 12 GB seçeneklerine sahip olan modeller 128 ve 256 GB depolama kapasiteli versiyonlara sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazların 5G desteği sunacağını da belirtelim. FHD+ çözünürlüklü ekran panelleri ile piyasaya sürülecekleri tahmin edilen cihazlardan Pro versiyonu, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunacak.

Haberimizde bahsettiğimiz fiyat ve özelliklerin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim. Cihazların özellikleri 14 Nisan tarihinde yapılacak olan tanıtım sonrasında kesinleşecek.

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