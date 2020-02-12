Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle güncelleme alamıyor!
OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle Android güvenlik güncellemelerini alamıyor. Salgın, sağlıktan otomobile, teknolojiden giyime her sektörde etkisini göstermeye devam ediyor.
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Çin’in Wuhan ilinde ortaya çıkan ve ölüme sebebiyet veren Koronavirüs’ü sebebiyle birçok Çin’li şirket üretim faaliyetlerini durdurmuştu. Bu işin yazılım ayağı da Çin’de merkezleri bulunan OnePlus’ı da vurdu.
Firmanın son amiral gemisi modeli OnePlus 7T için her ay yeni güvenlik yamalarını paylaşan şirket, neredeyse 3 aydır bu yazılımı cihazına veremiyor. Twitter’da iddia makamı Alex Dobie’nin paylaşımına göre OnePlus 7T cihazında bulunan güncelleme kısmı “kırmızı alarm” durumuna geçti.
OnePlus 7T Pro is currently on a “red” warning status for its security patch level. (3 months behind.)
Community reps blaming coronavirus for the delay. pic.twitter.com/B11vNV8eGK
— Alex Dobie (@alexdobie) February 11, 2020
OnePlus’ın kendi kullanıcı topluluğu da yaşanan bu gelişmeyi Koronavirüs’ün ülke içerisindeki etkisine bağlıyor. Şu an için şirket tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Umarız, Koronovirüs’e karşı yakın zamanda aşı geliştirme çalışmaları hızlanır ve bu problemler de ortadan kalkar.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 2 duyurulacak!
Sony Xperia 2 amiral gemisi modelinin, firma Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen duyurulacağını açıkladı.
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Sony Xperia 2 ne zaman tanıtılacak?
Bildiğimiz üzere LG, Nvidia, Ericsson gibi birçok dev marka 2019-nCoV salgınıyla ilgili endişelerinden dolayı Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacaklarını açıkladılar. Sony de etkinliğe katılmayacak markalar arasında yer almasına rağmen şirket yeni amiral gemisi modeli olan Sony Xperia 2’yi Mobil Dünya Kongresi’yle eşzamanlı olarak duyuracak.
Sony Xperia 2’yi nerede tanıtacak?
Peki Sony Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen yeni amiral gemisinin lansmanını nasıl yapacak? Şirket yetkililerinin açıklamasına göre; Mobil Dünya Kongresi sırasında gerçekleşecek online bir lansman ile Sony Xperia 2’nin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu modeli merak edenler canlı yayınlanacak olan online lansmanı izleyebilirler. Elbette lansmandan sonra bizler de Sony Xperia 2’nin özelliklerini ve fiyatını internet sitemiz üzerinden duyuracağız.
Sony Xperia 2 bu sefer başarılı olabilecek mi?
Son birkaç yılda Sony akıllı telefon sektöründe ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazardan çekildi. Bu başarısızlıkta şirketin bir türlü değişmeyen ve güncelliğini yitirmiş tasarım anlayışı ve yüksek fiyat etiketlerinin büyük payı vardı. Sony Xperia 2’yle ilgili söylentiler dışında elimizde net bir bilgi olmamasına rağmen bizim beklentilerimiz tasarımın Sony Xperia 1’den çok farklı olmayacağı ve fiyat etiketinin yine ortalama amiral gemilerinden yüksek olacağı yönünde. Umarız Sony bizleri yanıltır ve fiyat performans oranı cazip, kaliteli cihazlar üreterek akıllı telefon sektöründeki eski konumunu yeniden kazanır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip duyuruldu!
Samsung Galaxy Z Flip şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonu olarak tanıtıldı. Ancak bu sefer ahize tarafında katlanabilir özellikte olan telefon Galaxy Fold‘un aksine daha küçük bir boyutta katlanabilen bir telefon olarak sunuldu.
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Samsung Galaxy Z Flip hangi özelliklerle geldi?
Cihaz, süper uzun 22:9 ve 6.7 inçlik Dinamik AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ultra ince cam katmanı üstte kullanılıyor bu nedenle çizilmelere daha dayanıklı olacağı düşünülüyor. Çözünürlük olarak 1080 x 2636 piksel ve en yakın rakibi olan Motorola Razr‘dan %50 daha fazla çözünürlüğe sahip. Samsung Galaxy Z Flip, kapağının arkasında 1.1 inçlik “ikincil süper AMOLED” ekrana sahip böylece gelen bildirimleri daha rahat görebileceksiniz. Telefonun dış gövdesi tamamen Gorilla Glass 6 ile korunuyor.
İşlemci tarafında Snapdragon 855+ ile geliyor. Ayrıca telefon 4G destekliyor. Bellek tarafında 8GB olmak üzere tek tip bellek var ve depolama olarak ise 256 GB modeli bulunmakta. Telefonun ana kamerası f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP büyüklüğünde. Galaxy Z Flip aynı zamanda 12 MP‘lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Diğer dahili kamera ise 10 MP büyüklüğünde ve f/2.4 açıklığa sahip ancak farklı açılardan katlanabilen bu telefon için oldukça kullanışlı bir kamera. Kısa video görüşmeleri veya kendi kendine kayıt için kullanılabilir.
Telefonda 3.300 mAh büyüklüğünde bir batarya var ve bu batarya 15 W hız ile sınırlı. Diğer bir özellik ise AKG tarafından ayarlanmış stereo hoparlör bulunması. Cihaz kablosuz şarjı destekliyor ve kutudan One UI 2.0 ile çıkıyor. Android 10 tarafından gücünü alan cihaz, 14 Şubattan itibaren ayna aiyahı, ayna moru ve ayna altını renkleriyle 13.999 TL ile ön siparişte olucak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin Çin’deki fiyat aralığı 444 ve 545 dolar aralığında. Modellerin Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı ne kadar?
Xiaomi Mi 10 Pro modelinin 12 GB RAM + 128GB depolama opsiyonuyla beraber Çin’de yaklaşık olarak 3,799 Yuan fiyatla satışa sunulması bekleniyor; yani yaklaşık olarak 545 Dolar‘lık bir fiyat etiketiyle çinliler bu telefona sahip olabilecekler. Mi 10’un standart modelinin ise 3,100 Yuan’lık başlangıç fiyatıyla başlaması bekleniyor, yani yaklaşık olarak 444 dolar. Bu fiyatlar satın almak istediğiniz RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiklik gösterecektir.
Xiaomi Mi 10 modelleri ne zaman raflarda olacak?
Şu anda ülkemiz için kesin bir tarih verememekle beraber muhtemelen Çin’de 13 Şubat tarihinde yapılacak lansman sonrası ürünler çinli kullanıcılar için ön siparişe açılacak. Dedikodulara göre ise Mi 10 Pro modeli lansman tarihinden 5 gün sonra yani 18 Şubat’ta Çin’deki raflarda yerini alacak.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Avrupa’da ne zaman satışa sunulacak?
Daha önce haberini yaptığımız üzere firma ürünün global lansmanını 23 Şubat tarihinde yani Mobile World Congress’ten 1 gün önce Barselona’da yapacak. Lansman sonrası alınan ön siparişlerin teslimi muhtemelen geçen sene Mi 9 modelinde olduğu gibi yaklaşık olarak 10 gün sonra müşterilere teslim edilecektir. Yani avrupalı kullanıcılar Mart’ın ilk haftasında Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerine kavuşacaklar diyebiliriz.
Xiaomi Mi 10 ve Galaxy S20 modelleri birbirlerine çok yakın tarihlerde duyurulacak
11 Şubat tarihinde Galaxy S20 serisinin lansmanı yapılacağı Samsung tarafından açıklanmıştı. Bu sene Xiami Mi 10 serisini Galaxy S20 lansmanının hemen sonrasına konumlandırarak Samsung’a bir gol atmaya çalışıyor olabilir. Galaxy S20 lansmanından tam 2 gün sonra Çin’de yapılacak Xiaomi Mi 10 lansmanını bekleyecek olan çok fazla kullanıcı Samsung’dan ön sipariş vermekten kaçınabilir. Bakalım bu sene Samsung ve Xiaomi arasında nasıl bir rekabet izleyeceğiz.