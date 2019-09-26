OnePlus 7T; 90Hz ekran, 855+ işlemci ve üç kamerasıyla sahnede!

OnePlus, bugün yapmış olduğu iki lansmanla yeni nesil akıllı cihazlarını sevenlerine tanıtmış oldu. OnePlus 7T ile birlikte cihaz tasarımsal anlamda büyük bir güncelleme aldı.

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OnePlus 7T‘de yer alan büyük değişiklikler arasında ekran ve kameraya uygulananlar dikkat çekiyor. Evet tabiki, yeni işlemciyle birlikte 30W şarj desteğinin de cihaza dahil edilmesini atlamamak gerek.

Cihazın kamerası neler sunuyor?

İlk olarak kameradan başlamak istiyorum. En büyük değişiklik kamera tarafında yapılmış. 48 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera, OnePlus 7 Pro’da da kullanılmış olan Sony’nin IMX586 sensörünü kullanıyor. Hemen hemen OnePlus 7 Pro‘yla aynı fakat diyafram açıklığı f/1.7’den f/1.6’ya yükseltilmiş durumda.

Yeni telefoto lens 12 megapiksel çözünürlükle birlikte 3x yakınlaştırma yapabiliyor. Pro’da daha çok yakınlaştırma mevcutken daha düşük çözünürlükte işleyebiliyordu. Aksine, Pro’nun telephoto lensinde OIS desteği mevcut değil.

Üçüncü kamerada ise 117 derece açıya sahip geniş açılı lens tercih edilmiş. Ayrıca OnePlus 7T’de Pro’da olduğu gibi gece çekim modu eklenmiş. Ama iki yeni mahareti daha var.

Makro Mod’da 720p çözünürlükte 2,5 cm ötedeki bir cismi 960 kare/saniyede kaydedebiliyorsunuz.

90Hz tazeleme oranıyla yeni ekran!

Cihazda 90HZ yenileme oranına sahip, Akışkan Amoled Panel kullanılıyor. 20:9 en boy oranına sahip bu yeni ekran, OnePlus 7’den biraz daha uzun ve 6.55 inç boyutlarında. Damla çentik küçülmüş fakat kullanılan kameranın çözünürlüğü 16 megapikselde kalmış.

Akışkan yenileme hızıyla birlikte ekran HDR 10+ desteğine de sahip. Geniş renk sıkalasına sahip yeni nesil ekranla, istediğiniz filmi doya doya izleyebiliyorsunuz. Fakat OnePlus 7T‘de QHD çözünürlük yerine hala 1080P+ kullanılmasıyla Pro hala bir kademe daha üstte diyebiliriz.

Maksimum parlaklık ise 1000 nit’e ulaşarak Pro’yu (800 nit) alaşağı ediyor. 7 ile de farkı bayağı aştığını belirtelim.

Daha hızlı şarj performansı

30W şarj desteğiyle birlikte önceki kardeşlerine nazaran yüzde yirmi üç daha hızlı cihazınızı şarj edebiliyorsunuz. Maksimum güç ise benzer peformans gösteriyor. 3,800mAh batarya, yarım saat içinde yüzde yetmiş doluluk oranı vadediyor. Hala kablosuz şarj desteği mevcut değil. Beklentilerimiz dahilinde de değildi zaten.

OnePlus 7T, 3D Gorilla Glass korumasıyla üretilen ekrana sahip iki renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Buzul Mavisi ve Buzlu Gümüş adı verilen iki alternatifiniz olacak. Şunu da belirtmek lazım kavisli ekranları seviyorsanız fazla ümitlenmeyin bu model size göre değil.

Yonga setinin beklendiği gibi Snapdragon 855+’la güncellendi. GPU saat hızları işlemcinin daha da arttırılmış. 90Hz destekli oyunların hızla artış göstermesiyle birlikte uygun bir tercih haline gelecektir.

OnePlus 7T, 28 Eylül Cumartesi günü öncelikli müşteriler için satışa sunulacak. Muhtemel olara kutudan Android 10’la çıkması beklenen cihazın 128GB versiyonun fiyatı 38.000 rupi ve 256GB için de 40.000 rupi olacak.

Birkaç hafta sonra, 18 Kasım’da 600 dolar bandından başlayarak Amerika’da satışa sunulması bekleniyor.