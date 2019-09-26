OnePlus TV Q1 ve Q1 Pro: Özellikleri, çıkış tarihi ve tüm detaylar

OnePlus, yeni nesil akıllı televizyonlarını bugün itibariyle tanıtıldı. Son teknolojilerin ağırlıkta kullanıldığı cihazlarda, cesur bir tasarım anlayışı tercih edilmiş.

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OnePlus; yeni modellerinin tanıtımını, eş zamanlı olarak Avrupa ve Hindistan için yapmış oldu. Firma lansmanla ilgili, Eylül ayında yapılacağına dair sinyaller veriyordu. Keza öyle de oldu. Sansasyonel adımlar atan firma iki modelini de bugün itibariyle duyurmuş oldu.

OnePlus TV, neler vadediyor?

Çinli Dev’in lansmanda aktardıklarına göre, daha fazla bağlı TV misyonu edinerek gerçek anlamda “akıllı tv” anlayışıyla hareket etmekle birlikte, telefonlarla da tam entegresyonu destekleyen bir akıllı cihaz anlayışını hedef alıyorlar.

Bu büyük atılımın sebebi, kısmen de olsa televiyon pazarına yakın zamanda adım atmış olan Huawei’nin Honor’uyla rekabete girme isteği olabilir.

OnePlus TV, çıkış tarihi

Bugün itibariyle; Delhi’de yapılan duyuruda, OnePlus TV Q1 ve Q1 Pro modellerinin 28 Eylül Cumartesi günü Amazon Hindistan üzerinden satışa çıkacağı belirtildi.

Lansman sırasında, başka herhangi bir duyuru yapılmadı. Fakat Ceo Pete Leo’nun OnePlus topluluk forumları aracılığıyla yaptığı açıklamalarda şirketin Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa’da daha geniş perspektifte yayınlamak amacıyla harekete geçtiklerini ve iştiraklarıyla olan partnerliklerinin devam ettiği onaylamıştı.

Cihazlar nasıl görünüyor?

OnePlus TV, 55 inç boyutlarında Q1 ve Q1 Pro adı verilen iki modele sahip. Aralarındaki temel farkı, Pro modelinde yer alan yekpare yapıya sahip, 50W gücündeki 8 tane ses çıkışı oluşturuyor.

Stand ve varolan dizayn oldukça minimalist durmakla birlikte, cihazı açtıktan sonra bir daha görmeyeceğiniz arka tasarıma da baya bir uğraşılmış. Arka tarafta yer alan çıkışların, magnetik plakanın arkasında gizlenmesini bu duruma örnek verebiliriz.

Cihazın ön tarafı ise, çoğu televizyonun görünüşünden farksız. Fakat, çerçeve kalınlığının yüzde doksan yedi olmasıyla diğer televizyonlardan ayrılıyor.

“Süper televizyon” çağını başlatabilir mi?

Televizyon sektörü bilindiği üzere oldukça rekabetçidir. Firmanın vaatleri de bunu doğrular nitelikte. 4K HDR desteğiyle gelen akıllı cihazlarda Dolby Vision ve HDR 10 özellikleriyle donatılmış.

İki cihazda da QLED panel kullanılıyor. Oneplus tercih ettiği bu panelin 120 NTSC olan yüksek renk aralığına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu demek oluyor ki, yüksek çözünürlüklü bir filmi veyahut oyunu çok daha gerçekçi görebiliyoruz.

Resimler, direkt olarak cihazın anakartında işleniyor. Anakartın üreticisi Gamma Color Magic işlemcisi, kaynaktan gelenlerin arasına algoritmayı kullanarak kareler (frame) ekliyor bu da görüntüyü akıcı olmasını sağlıyor.

Bu akıllı televizyonlar için şu sıralar oldukça standartlaşan bir uygulama haline geldi. Aslında, film yapımcıları tarafından cesaret edilmeyen bir uygulama olmasına karşın bu yüzden görüntü işleme modu ayarlardan kapatılabiliyor.

Snapdragon 855+ işlemcisi, akıllı fonksiyonları (Android TV) ve dahasını çalıştırıyor.

İki model için de tüm özelliklerini merakla bekliyoruz. Fakat sızdırılan özellikler (yukarıdaki), basitçe cihazın her şeyi yapmak için tasarlandığını gösteriyor

OnePlus’ın kumandası biraz olsun eski Apple TV kumandalarını andırıyor. Basit ve birkaç ana işlevi kontrol eden butonlarla geliyor.

Kumandanın üstünde; Google Asistan butonu, ses kontrolü tetikleyen bir buton ve cihazı kontrol etmenizi sağlayan diğer butonlar (menü, ana ekran ve geri tuşu) yer alıyor.

OnePlus TV ile akıllı deneyimi yaşayın!

Gerçekten akıllı özellikleriyle fark yaratan bir cihazla karşı karşıyayız. Alexe ve Google Asistan desteği televizyonla birlikte geliyor. İkinci olarak, tüm akıllı işlevleri sunan Android TV entegrasyonu da bunun bir parçası oluyorsun.

Televizyon ve telefon arasında kusursuz bir entegrasyon sağlıyor. Yani bu demek oluyor ki, herhangi bir içeriği telefonunuzda oynatırken direkt televizyonunuza aktarabilirsiniz.

Benzer bir yeteneği Samsung’da kendi televizyonlarıyla akıllı telefonlar arasında sunmuştu. Dilerseniz kendi telefonunuzun ahizesiyle, uzaktan ek kontroller kullanılabiliyor. Ayrıca Android Tv deneyiminin içine dahil edilen ChromeCast’te teşekkür etmek lazım.

Telefon ekranınızı veya yayınlanan içeriği, anında ve kolayca OnePlus TV’ye yansıtabiliyorsunuz.

Akılı evinizi televizyonunuzdan kontrol edeceksiniz!

OnePlus, IoT (Nesnelerin interneti) oyuncusu olmak konusunda her zaman açık konuşuyordu ve televizyon ile ilk adıma ulaşmış oldu.

Android’e konuşlanmış olan şirket, her cihazla uyumlu olacağını Google Asistan desteğiyle göstermiş oldu. OnePlus’ın akıllı ev cihazı üreticisi olarak, donanım yoluyla daha geniş bir ekosistemi hedef alacağını tahmin ediyoruz.

Peki, ne kadara satılacak?

OnePlus, cihazları Hindistan’da duyurduğu için fiyatları da rupi cinsinden ifade etti. Fakat Türk lirası cinsinee çevirerek aktarmak istiyorum.

OnePlus TV Q1’in fiyatı, resmi duyuruya göre 797 Euro bu da güncel kurla yaklaşık olarak 5.000 liraya tekabül ediyor. Bu fiyat seviyesiyle oldukça cihazı alaşağı etmesi bekleniyor.