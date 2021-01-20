OnePlus 7 ve 7T serisi için OxygenOS 11 Açık Betası yayınlandı

OnePlus 7 ve OnePlus 7T serisi için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sisteminin Açık Betası, OTA kanalı üzerinden yayınlandı. OnePlus güncellemeyi daha önce yayınlamayı planlıyordu fakat teknik sebepler nedeniyle ertelemişti. Görünüşe bakılırsa söz konusu teknik problemler giderilmiş ve Android 11 en azından beta formunda yayınlanabilecek hale gelmiş.

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Android işletim sisteminin en son versiyonu olan Android 11’in piyasaya sürülmesinden beri, akıllı telefon üreticileri telefonlarına güncellemeyi vermeye başladılar. Şimdiye kadar OnePlus, Xiaomi, Huawei diğer popüler Android üreticileri Android 11’i gerek beta süreciyle gerekse kararlı haliyle OTA kanalı vasıtasıyla kullanıcılarına gönderdi.

Beta çalışmalarında OnePlus 8 serisiyle başarılı bir şekilde başlatan OnePlus, teknik aksaklıklar nedeniyle 7 ve 7T serisi için güncellemeyi ertelemişti. Ancak OnePlus o teknik aksaklıkları gidermiş olsa gerek, bugün itibarıyla 7/7T serisi için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 Açık Beta 1 güncellemesini yayınladığını duyurdu. OnePlus’ın resmi forumlarında paylaşılan bilgilere göre, güncelleme OnePlus 7/7 Pro ile birlikte 7T/7T Pro kullanıcıları tarafından indirilebiliyor.

Bu arada güncelleme şimdilik beta aşamasında olduğu için birkaç tane problemi var. Bu nedenle telefonunuz sizin için hayati önem taşıyorsa ve risk alabilecek durumda değilseniz, güncellemeyi yüklememenizde fayda var. OxygenOS 11 Açık Beta 1 güncellemesinde tespit edilen problemlere ve özelliklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

Bilinen sorunlar

Güç tüketimi ve işletim sistemi stabilitesi kararlı değil.

Bazı durumlarda galeri uygulamasının yavaş açılabilir ve bazı resimler galeride açılmayabilir.

Bluetooth aracılığıyla bağlanan cihazlarda (kulaklık, hoparlör, vb.) ses sorunları meydana gelebilir.

Parlaklık ayarında yapılan değişiklikler geç uygulanabilir.

OxygenOS 11 beta ile OnePlus 7/7T serisine gelen yenilikler

Sistem

Yeni arayüz tasarımı, çeşitli optimizasyonlar ile size daha rahat bir deneyim sunuyor. Gün doğumu ve gün batımı arasında dinamik geçişler sağlayan yepyeni hava durumu kullanıcı arayüzü eklendi. OxygenOS 11 ile durum çubuğundaki parlaklık çubuğu ekranı optimize edildi. Hızlı ayarları aşağı çekerek parlaklığı kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ambient display

OxygenOS 11 sürümünde Always On Display (sürekli açık ekran) özelliği eklendi. Yol: Ayarlar – Ekran – Ambient display 10 yeni saat stili eklendi. Yol: Ayarlar – Özelleştirme – Saat Stili

Zen Modu

5 yeni tema ve zamanlama seçenekleri eklendi. Zen Moduna grup özelliği eklendi, artık arkadaşlarınızı davet edebilir ve Zen Modunu birlikte kullanabilirsiniz.

Diğer özellikler: Karanlık mod için kısayol tuşu, yanlış dokunmayı engelleme özelliği; tek bir yerde Fnatic modu, WhatsApp, Instagram ve Ekran Kaydedicinin kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu.