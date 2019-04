Oneplus 7 için geri sayım başladı. OnePlus CEO’sunun Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım sayesinde, 2019’un en heyecan verici akıllı telefonlarından olan OnePlus7 önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Yeni iPhone 2019 modelleri için bilgiler

Son zamanların kendinden en çok söz ettiren akıllı telefon markalarından olan OnePlus’ın, bu sene içerisinde iki akıllı cihazı art arda çıkarması bekleniyor. OnePlus7 ve OnePlus7 Pro olarak kullanıcı deneyimine sunulması beklenen cihazların; 90 Hz QHD+ Super AMOLED ekranları, Vivo Nex gibi telefonlarda daha önce gördüğümüz kızaklı ön kamera ve 4000 mAh pil kapasitesi bulunması bekleniyor.

Stay tuned next Tuesday for our launch event announcement 😁

— Pete Lau (@petelau2007) April 19, 2019