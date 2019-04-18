Yeni iPhone 2019 modelleri için bilgiler

Yeni iPhone modelleri ile önümüzdeki sonbaharda kendinden söz ettirecek ve akıllı telefon piyasasının en büyüklerinden olan Apple’ın, 2019 yılında çıkış yapacak bu modelleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Şirket özellikle kamera konusunda büyük yeniliklere imza atacak gibi görünüyor.

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Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Apple, 2019 yeni iPhone modelleri hakkında yapılacak değişiklikleri açıkladı. En güvenilir Apple analistlerinden olan Ming-Chi Kuo, 7 MP olan ön kameraların 12 MP’e çıkacağını belirtti. Önceki cihazlardan 4 lens kullanırken, Sony tarafından sağlanan yeni kamera sistemi ile 5 lensli sisteme geçiyor. Aynı zamanda süper geniş açılı mercekler için siyah mercek kaplamalı teknolojileri ile daha estetik bir görünüm kazanılacak.

Yeni iPhone cihazlarının 5.8 ve 6.5 inçlik cihazlarda OLED ekran kullanılırken, iPhone XR yerine geçecek cihazda 6.1 inç boyutunda olacağı ve ekranda yine LCD kullanılması bekleniyor.

Kuo, Apple’ın her yılın eylül ayında yeni iPhone’lar çıkardığı için sözü geçen cihazların bu yılın sonbaharında piyasaya sürüleceğini açıkladı.